МВД по Республике Крым проводит проверку в отношении сотрудника полиции о получении взятки

Полицейский был задержан по подозрению в получении от гражданина части взятки в сумме 10 тыс.рублей за решение вопроса о непривлечении к административной ответственности.

МВД по Республике Крым проводится проверка в отношении инспектора ДПС одного из территориальных органов внутренних дел, который подозревается во взяточничестве.

Полицейский был задержан сотрудниками ГСУ СК России по Республике Крым по материалам УФСБ России по Республике Крым и г.Севастополю по подозрению в получении части взятки в сумме 10 тыс.рублей от гражданина за решение вопроса о непривлечении к административной ответственности за управление последним транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время Главным следственным управление СК России по Республике Крым в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки), — сообщила нам Пресс-служба МВД по Республике Крым.

МВД по Республике Крым назначена служебная проверка. Если вина сотрудника полиции подтвердится, он будет уволен из ОВД по негативным основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом.