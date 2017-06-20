Музей воинской доблести Донбасса в Санкт-Петербурге

Новая жизнь Музея Новороссии

Сегодня нам открыты новые архивные документы, воспоминания, мемуары. Как то в мемуарах одного немецкого вояки прочитал, что он понял, что война против СССР проиграна, столкнувшись с героическим сопротивлением гитлеровцам в первый же июньский день. Но так думают самые умные, да и то, видимо, задним числом. Наступить на гитлеровские грабли, однако, находятся новые желающие. С первых дней агрессии обречен на крах потрошенковский нацистский режим, пытаясь склонить народные республики Донбасса, разгромить Русский Мир, отнять у нас национальное самосознание и историческую память. И крах украинских фашистов будет столь же внушительным, что и их гитлеровских предшественников-союзничков.

Однако пока идет необъявленная война против наших братьев на Донбассе и линия фронта проходит по сердцам всех честных людей, независимо от того, где они живут: в Донецке, Москве, Питере, Красноярске. Третий год свою оборону держит Музей Новороссии в Санкт-Петербурге. Пришлось пройти немалые испытания за этот срок. Музей и закрывали, и пытались сжечь, и устраивали настоящую травлю в укропствующих СМИ (в т.ч. и в нашем городе).

Преодолев преграды, в наши июньские дни музей открылся на новой площадке – набережная реки Фонтанки, дом 119. Новое помещение выгодно отличается от старого. Там был весьма темный и тесный подвал, экспонатам не хватало места. Низенькая железная дверь, половой коврик жовто-блакитной расцветки. Тряпка и теперь на полу, но новые помещения просторны и оборудованы современными витринами и стендами, модерновым освещением и мультимедиа. Каменные сводчаты потолки напоминают крепостные помещения. Из-за больших площадей расширена экспозиция. Стена Героев – фотографии руководителей и рядовых жителей ЛДНР. Стена Позора – жалкой кучей свалены укроповские шевроны, каски, погоны. К сожалению, расширилась и Стена Памяти – фотографии и личные вещи погибших ополченцев – Моторолы, Дремова, Мозгового, расплавленный от взрыва бинокль командира ополченцев и посмертная медаль рядового бойца. Формируется экспозиция, посвященная сирийским событиям.

Теперь у музея новое название – Музей воинской доблести Донбасса. Сейчас борьба идет именно там, но борьба за освобождение всей Новороссии, всех страдающих под гнетом украинских нацистов русских областей. На стене интересная карта Новороссии. Там нашлось места всем ее труженикам и защитникам – и Суворову, и Ворошилову, и Нахимову, и Ильфу с Петровым, и Прокофьеву, и Екатерине Великой. Видя изображения этих замечательных людей,

читая столь дорогие новые и старые названия – Одесса, Юзовка, Сталино, Донецк, Славянск, кажется, что только нечистая могла занести на эту землю безродных коломойских, жалких саакашвилей, бесноватых потрошенок и бандитских порубиев.

Возрождение музея состоялось, прежде всего, стараниями идеолога и создателя музей Германа Владимирова и его команды. Но им было бы значительно труднее, если бы не помощь людей самых разных происхождений, родов занятий и политических предпочтений. Депутаты законодательного собрания – коммунисты, представители левых и патриотических партий, петербургская писательская организация, рок-музыканты, юристы, ветераны-афганцы и спецназовцы, артисты, студенты, священнослужители, казаки, пенсионеры. Не хватит места на странице, чтобы всех перечислить.

Против нас ведется необъявленная гибридная война. Наши недруги считают, что все способы хороши. Свою «гибридную» борьбу третий год ведет музей и все мы, его помощники. Концертами, дискуссиями, поэтическими вечерами, кинопоказами, доставкой гуманитарной помощи. Впрочем, есть и те, кто не понимает язык убеждений и искусства. Им приходится встречаться с немногословными людьми в камуфляже и с георгиевскими крестами на груди. Этим людям вы всегда можете пожать руку в новом музее.

Константин Ерофеев

Санкт-Петербург