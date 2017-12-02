СОГРАЖДАНАМ

В Российскую академию наук Сергееву А.М.

НИИ, вузам, общественным организациям, СМИ и т.д. (по списку)

Членам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (каждому члену Совета)

Членам Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека (каждому члену Совета)

В Общественную палату РФ Фадееву В. А.

В Академию труда и социальных отношений Кузьминой Н.Н.

Законодательным собраниям и другим госорганам субъектов РФ

В Конституционный Суд РФ Зорькину В.Д., Верховный Суд РФ Лебедеву В.М., Генпрокуратуру РФ Чайке Ю.Я., Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н.

Президенту Российской Федерации Путину В.В., в Правительство РФ Медведеву Д.А., Госдуму Володину В.В., Совет Федерации Матвиенко В.И., Минтруд России Топилину М.А., Минэкономразвития РФ Орешкину М.С., Росстат Суринову А.Е.

от Гречишникова Леонида Васильевича (экономист по труду)

Открытое письмо

ГОСДУМА, СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ И Т.Д.: МРОТ ДОЛЖЕН БЫТЬ

МЕНЬШЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Лев Николаевич Толстой: «Не верь словам ни своим ни чужим, верь только делам и своим и чужим».

Вот СЛОВА самой высшей российской власти. Из Трудового кодекса РФ (ст. 133): МРОТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МЕНЬШЕ прожиточного минимума (далее – ПМ).

А вот её ДЕЛА. Она десятилетиями принимает и внедряет в жизнь Законы о МРОТах, согласно которым МРОТ МЕНЬШЕ ПМ.

То-есть, Госдума, Совет Федерации, Правительство РФ (далее – ПРФ) и т.д. прямо и явно «диктуют» людям, экономике, обществу, что МРОТ не только МОЖЕТ БЫТЬ меньше ПМ, но и ДОЛЖЕН БЫТЬ меньше ПМ. «Диктуют» прямо Законами. Своими высшими документами.

Как это?! Говорить одно, а делать СТРОГО ОБРАТНОЕ?!

Да ещё высшие госорганы «диктуют», что МРОТ должен быть меньше даже ОФИЦИАЛЬНОГО ПМ (ежеквартально устанавливаемого постановлениями Правительства РФ). Хотя, согласно расчётам независимых экспертов, официальный ПМ очень сильно занижен. По расчётам некоторых из них, – в 2-2,5 раза (см. об этом в интернете).

Вот, кстати, мнение едва ли не главного в стране «зарплатчика», министра труда РФ Топилина М.А: платить МРОТ ниже прожиточного минимума — это нонсенс (см. сообщение об этом в интернете). Нонсенс, согласно словарю, — это бессмыслица, глупость, нелепость.

Далее – о том, почему внедряемые высшими госорганами «МРОТы», «зарплаты», вознаграждение за труд» (почему в кавычках – несколько ниже) – это, убеждён, говоря образно, «ни в какие ворота». И с правовой, юридической точки зрения, и с экономической, и с чисто социальной.

Что такое ПМ? Из разъяснения Росстата прямо вытекает, что ПМ – это (!) МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОЕ для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов.

То есть, внедряя «МРОТы», которые меньше ПМ, высшие госорганы как бы говорят хозяйствующим субъектам (десятилетиями): «отстёгивайте – отстёгивайте» рабочим и специалистам за их труд меньше ПМ. Бог с ними, с их здоровьем и трудоспособностью. Как это?!

Хозяйствующие субъекты и «отстёгивают»: в России «зарплата» меньше ПМ – у каждого ПЯТОГО работника («Российская газета», 05.05.17 г., полоса 4).

То есть, то, что «МРОТ», согласно Законам, ДОЛЖЕН БЫТЬ меньше даже официального (сильно заниженного) ПМ, меньше минимально необходимого для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов, внедряется высшими госорганами весьма «успешно».

Следует подчеркнуть, что Законы о «МРОТах», говоря образно, «бьют» не только по самым низкооплачиваемым, но и по другим рабочим и специалистам. Опять-таки десятилетиями. Почему?

Потому что, в принципе, МРОТ, говоря образно, — это «фундамент» ВСЕЙ системы оплаты труда. И, значит, если недопустимо низкие «МРОТы», то и недопустимо низкие «зарплаты», размер которых определён исходя из недопустимо низких «МРОТов».

Именно и из-за недопустимо низких «МРОТов» в России, убеждён, были недопустимо низкими «зарплаты» специалистов едва ли не самых общественно значимых профессий: педагогов, врачей, учёных (а также и других бюджетников). Чем, убеждён, нанесён невосполнимый ущерб образованию, здравоохранению, науке, обществу, стране в целом.

«МРОТы», которые меньше ПМ, — это, убеждён, прямое и явное нарушение Конституции РФ. Ею предписано, в частности, ВОЗНАГРАЖДАТЬ за труд (ст. 37). Но вознаградить за труд «МРОТами» и обусловленными ими «зарплатами», которые меньше необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов, убеждён, конечно же, нельзя.

Экономическое назначение настоящей зарплаты, зарплаты без кавычек — это ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВО людей труда, их здоровья и трудоспособности. Об этом, в частности, — в учебниках по экономике труда.

Труд (как процесс) – это производительное РАСХОДОВАНИЕ физиологической энергии человека, человека в целом. Когда люди работают, они РАСХОДУЮТСЯ. И поэтому должны постоянно восстанавливаться, воспроизводиться.

Для расширенного восстановления, воспроизводства людей труда, их здоровья и трудоспособности надо много чего. Но прежде всего ДОСТАТОЧНАЯ для этого зарплата, зарплата без кавычек.

Её должно хватать не только на поесть-попить, одеться-обуться, на оплату жилища, коммунальных услуг, на полноценный отдых, на лечение и т.п. Но и на поддержание и повышение общеобразовательного и профессионального уровня. На содержание семьи, иждивенцев. И т.д.

Российские «МРОТы» и обусловленные ими «зарплаты» МЕНЬШЕ необходимых для всего этого, МЕНЬШЕ необходимых для восстановления, воспроизводства рабочих и специалистов. Даже для ПРОСТОГО их воспроизводства, на неизменном уровне. Что уж говорить о РАСШИРЕННОМ воспроизводстве. Благодаря которому профессиональные, чисто физиологические и другие качества рабочих и специалистов нарастают.

Из этого, убеждён, бесспорно следует, что российские «МРОТы» и обусловленные ими «зарплаты» не отвечают назначению настоящих МРОТов, настоящей зарплаты. Из этого, убеждён, бесспорно следует, что вознаградить ими за труд, как того требует Конституция РФ (ст. 37), НЕЛЬЗЯ. Из этого, убеждён, бесспорно следует, что «МРОТы» и обусловленные ими «зарплаты» от высших госорганов – это нарушение Конституции РФ.

Цифры из Законов о «МРОТах» надо называть не МРОТами, не зарплатой, не вознаграждением за труд, а иначе. К примеру, — «пособие за труд». Чтобы не МРОТы, не зарплата, не вознаграждение за труд не выдавались за МРОТы, за зарплату, за вознаграждение за труд.

Российские «МРОТы», убеждён, — вразрез и с 7-ой статьёй Конституции РФ. Согласно которой Россия – это СОЦИАЛЬНОЕ государство. И согласно которой её высшие госорганы ОБЯЗАНЫ создавать условия для ДОСТОЙНОЙ жизни и РАЗВИТИЯ человека.

Ведь «МРОТы», «зарплаты», «вознаграждение за труд» (от высших госорганов), которые меньше минимально необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности, – это же явно условия ДЛЯ СТРОГО ОБРАТНОГО. Для жизни недостойной (по крайней мере, — в чисто материальном отношении). Для деградации, деквалификации людей труда. А не для их развития.

«Доводы» в пользу «МРОТов» от высших госорганов, убеждён, явно несостоятельны. И прежде всего вот почему. «Голосовать» за такие «МРОТы» — это значит «голосовать» за нарушение Конституции РФ, ОСНОВНОГО закона страны.

Это значит «голосовать» за то, чтобы труд рабочих и специалистов НЕ ВОЗНАГРАЖДАЛСЯ. Хотя этого прямо требует Конституция (ст. 37)

Это значит «голосовать» за то, чтобы высшие госорганы не создавали условия ДЛЯ ДОСТОЙНОЙ жизни и РАЗВИТИЯ человека. Хотя этого прямо требует Конституция (ст. 7).

Отстаивающие такие «МРОТы», приводящие «доводы» в их поддержку как бы говорят: Бог с ними, с Конституцией РФ, с правом человека на вознаграждение за труд и т.п. Осмыслению это явно не поддаётся.

Не поддаются обоснованию «МРОТы» от высших госорганов не только с позиции необходимости исполнения Конституции РФ.

Можно ли принять, к примеру, такой вот «довод»? «МРОТы», которые меньше необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов, — это-де для экономии.

Экономия, согласно словарю, — это бережливое расходование чего-либо. Так вот. Экономика СТРАНЫ, СТРАНА В ЦЕЛОМ (и её высшие госорганы, отвечающие за страну в целом) сэкономить на внедрении «МРОТов», которые «работают» на ухудшение здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов, трудового потенциала страны, конечно же, не могут. Самое мягкое название «экономии» на «МРОТах» от высших госорганов – это РАСТОЧИТЕЛЬСТВО (для страны в целом).

Почему? Потому что для экономики страны, страны в целом УЩЕРБ от внедрения таких «МРОТов» и обусловленных ими «зарплат», убеждён, несоизмеримо больше этой самой «экономии» на «МРОТах».

Ведь этими «МРОТами», «экономией» на них наносится невосполнимый ущерб самому ценному, что есть у страны, её главному богатству, её главному экономическому ресурсу – рабочим и специалистам, трудовому потенциалу страны.

Если в двигатель не долили смазочного масла? Из-за чего двигатель заклинило? То недолитое масло – это что? Экономия? Или совсем даже наоборот? «Недоливщиков»-то что в этом случае? Надо поощрить за экономию? Или привлечь к ответственности за испорченный двигатель, за нанесённый ущерб? Ответы понятны.

Да, хозяйствующим субъектам «МРОТы», «зарплаты», «вознаграждение за труд» от высших госорганов позволяют, говоря образно, «положить себе дополнительно в карман» (сэкономить). При этом в них могут рассуждать примерно так.

Чем-де меньше зарплата, тем больше прибыль. Что и требуется. А то, что из-за зарплаты (которая меньше ПМ), ухудшаются здоровье и трудоспособность рабочих и специалистов, трудовой потенциал СТРАНЫ В ЦЕЛОМ, – так это нас «не колышет». Это не наша проблема.

Тех-де, у кого ухудшились (из-за такой «зарплаты» от высших госорганов) здоровье и трудоспособность, заменим другими, не «ухудшенными», «стоящими у ворот» организаций. А ухудшатся здоровье и трудоспособность людей труда этой страны, — так возьмём на работу приехавших из других стран. Или переведём свой бизнес в другую страну.

Но. Ещё раз. Экономика, общество, страна В ЦЕЛОМ сэкономить на «МРОТах» от высших госорганов, на ухудшении здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов, на ухудшении трудового потенциала страны – главного экономического ресурса общества, конечно же, не могут.

Вот ещё «довод» в пользу «МРОТов» от высших госорганов. Не менее «убедительный». Такие-де МРОТы – это из-за низкой производительности труда. Как-де ПОТОПАЕШЬ, так и полопаешь.

Но связь-то здесь и обратная: как ПОЛОПАЕШЬ, так и потопаешь. Толком не «полопавший» производительно работать не может. Несколько упрощая: чтобы в этом убедиться, надо хотя бы денёк не поесть и после этого попытаться производительно поработать. Вряд ли получится.

Высшие госорганы своими «МРОТами», убеждён, «обслуживают» как раз эту, обратную, связь (десятилетиями). Внедряя «МРОТы», «зарплаты», «вознаграждение за труд», которые меньше минимально необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов. И этим — не дают им толком «полопать». Из-за чего они не могут толком «потопать» — достаточно производительно работать.

Уместна, думается, такая аналогия. Что происходит, если не выделяются НЕОБХОДИМЫЕ средства на ремонт и модернизацию станков и другого технологического оборудования? Ответ понятен: они досрочно, в экономически необоснованный срок, приходят в негодность.

Так и люди труда. Они тоже деградируют, деквалифицируются («приходят в негодность» как работники), если им «отстёгивают» за труд меньше необходимого для сохранения их здоровья и трудоспособности (меньше необходимого для их «ремонта и модернизации»).

Такая наука как экономика труда говорит: НЕОБХОДИМОЕ условие для высокопроизводительного труда – это достаточная для этого зарплата.

В «АИФ» (2014, № 21, стр. 1, 19) — интервью. Под такими заголовками: «Тормоз экономики – низкие зарплаты…», «Вкладывать в себя! Академик Виктор Ивантер: «Мы не лентяи. Нам мало платят!».

Из интервью: «Генри Форд I, суперудачливый бизнесмен, говорил, ЧТО ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА – ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА. А НЕ НАОБОРОТ». (В «АИФ» выделено подчёркиванием, а не так, как здесь. – Л.Г.).

Ещё «довод» (в кавычках) в пользу «МРОТов» от высших госорганов. Если-де увеличить МРОТ, то это приведёт к росту безработицы.

Но дело-то, убеждён, обстоит строго наоборот. В ПРИНЦИПЕ. Именно «МРОТы» и обусловленные ими «зарплаты» (которые меньше необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов) десятилетиями «работают» в России И НА БЕЗРАБОТИЦУ.

Связь здесь такая. «Зарплата» меньше необходимой для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов – из-за этого меньшая производительность их труда – из-за этого меньшая эффективность экономики – из-за этого меньшие инвестиции в её развитие, в создание рабочих мест в ней – из-за этого бОльшая безработица в стране.

Ещё «довод» (тоже в кавычках). Подумаешь-де, что МРОТы, зарплаты меньше необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности. Значит-де, надо найти дополнительную работу. Но РЕСУРС ТРУДА-то человека, его физиологическая энергия, здоровье ОГРАНИЧЕНЫ.

И совсем не зря Трудовым кодексом (далее – ТК) и другими нормативными документами устанавливаются обязательные нормы продолжительности труда, отдыха и т.п.

Что происходит, если для содержания семьи рабочим и специалистам приходится «нести на своих плечах» (из-за недопустимо низких «МРОТов», «зарплаты», «вознаграждения за труд» от высших госорганов) полуторную, двойную и т.д. (против ТК и т.п.) трудовую нагрузку?

В этом случае рабочие и специалисты работают НА ИЗНОС. Трудовой потенциал страны, а, значит, — и её экономика от этого УХУДШАЮТСЯ.

В СМИ – о том, что в Псковской области «лоб в лоб» столкнулись два автобуса (шофёр заснул за рулём). И специалист-транспортник сходу объяснил подобные ситуации «системной трудовой перегрузкой» шофёров.

Оправдывать недопустимо низкие «МРОТы», «зарплату», «вознаграждение за труд» от высших госорганов тем, что рабочие и специалисты могут якобы «компенсировать» это полуторной, двойной и т.д. (против ТК и т.п.) трудовой нагрузкой, — это значит «голосовать» за ухудшение трудового потенциала страны, за ухудшение экономики страны из-за этого, за нанесение ущерба стране.

Как бы говорить: Бог с ней, со страной. Бог с ними, со здоровьем и трудоспособностью рабочих и специалистов, с трудовым потенциалом страны. Бог с ним, с ТК и т.п. (которыми установлены обязательные нормы продолжительности труда и отдыха).

Изложенное даёт основания говорить о том, что российские «МРОТы» и обусловленные ими «зарплаты», «вознаграждение за труд» прямо и явно «работают» против рабочих и специалистов, против трудового потенциала страны.

Хотя люди труда, говоря образно, как атланты держат страну на своих плечах. «Работать» на ухудшение их здоровья и трудоспособности – это значит «работать» против экономики, против того, что НЕОБХОДИМО обществу, стране в целом. Вот эта причинно-следственная связь представляется очевидной.

«МРОТы» и обусловленные ими «зарплаты» от высших госорганов МЕНЬШЕ необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов – из-за этого ХУДШИЙ, чем мог бы быть при экономически обоснованной зарплате, трудовой потенциал страны – из-за этого ХУДШАЯ экономика страны – из-за этого НИЖЕ уровень жизни населения, ХУДШЕЕ содержание нетрудоспособных членов общества, ХУДШАЯ обороноспособность страны и так далее и тому подобное.

Теперь — о других, подобных Законам о «МРОТ», неконституционных, убеждён, решениях высших госорганов. Тоже «работающих» против рабочих и специалистов, трудового потенциала страны, против её экономики, против Конституции РФ, на усугубление острейших российских проблем. Это:

— принимаемые десятилетиями решения высших госорганов о размере «пособия по безработице». Тоже в кавычках.

В кавычках потому, что ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ пособия по безработице — предоставить временный источник средств к существованию. См., в частности, постановление Конституционного Суда РФ (далее – КС) от 16 декабря 1997 г. № 20-П», п. 3.

Но можно ли существовать в течение месяца, к примеру, на минимальное «пособие по безработице» от высших госорганов (850 руб.; ранее – в разы меньше). Ответ понятен: конечно же, нельзя.

В 2013 году (более поздними данными не располагаю) из получающих пособие такое, говоря образно, «сногсшибательное пособие» получала почти половина безработных граждан. Ранее – до двух третей.

Такое «пособие» от высших госорганов (как и «МРОТы») – это, убеждён, тоже, говоря образно, «удар» по рабочим и специалистам. А, значит, — и по экономике в целом. Ведь из периода безработицы они должны выходить в трудоспособном состоянии. А при таком «пособии» от высших госорганов это, убеждён, конечно же, НЕВОЗМОЖНО.

Такое «пособие» — это, убеждён, тоже прямое и явное нарушение Конституции РФ. И в части обязательности защиты от безработицы (ст. 37). Защитить-то от безработицы, к примеру, 850-ю рублями, конечно же, нельзя И в части обязательности создания высшими госорганами условий для достойной жизни и развития человека (ст. 7);

— Закон о занятости и другие решения госорганов, которые предписывают относить рабочих и специалистов, НЕ ИМЕЮЩИХ работы и (или) заработка, к ЗАНЯТЫМ В ЭКОНОМИКЕ. То есть (не верь глазам своим), — К ИМЕЮЩИМ работу и заработок.

Занятые в экономике (суть) – это те, у кого есть доходное занятие. Те, у кого есть 1) занятие (работа) и 2) доход от него (заработок). Если у них нет работы и заработка или хотя бы чего-то одного из них (к примеру, работа есть, но нет заработка, зарплату не платят), то, значит, убеждён, их нельзя считать занятыми в экономике.

К примеру, — отправленных в «отпуск без сохранения зарплаты». В кавычках потому, что это, конечно же, никакой не отпуск. В том числе — и не отпуск без сохранения зарплаты (ст. 128 ТК). А самая настоящая безработица.

У этих «отпускников» нет ни работы, ни заработка, нет средств к существованию. Так как же можно предписывать считать их занятыми в экономике?! То есть, — имеющими работу и заработок?! Как это делают госорганы?!

А те, кому подолгу не платят зарплату? У них тоже нет заработка, средств к существованию. А это — один из ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ признаков занятости в экономике. Поэтому «беззаработица» — это тоже безработица. Как же это возможно-то?! Предписывать считать занятыми в экономике, не безработными не имеющих заработка, средств к существованию?!

Вот какими законодательными положениями (в частности) высшие госорганы законодательно «обосновали», что рабочих и специалистов, не имеющих заработка, средств к существованию, следует считать занятыми в экономике. То есть, — имеющими заработок.

Это — определение занятости из Закона о занятости (ст. 1). Этим определением установлено, что занятость приносит заработок КАК ПРАВИЛО. Не всегда, а как правило.

То есть, получается, что этим определением занятости высшие госорганы предписали относить к занятым в экономике и тех рабочих и специалистов, у которых нет заработка. Занятость-то ведь, согласно Закону о занятости, приносит заработок (!) НЕ ВСЕГДА. Как это?!

Вот еще пример подобного «законотворчества». Согласно ТК (ст. 209), рабочее место – это лишь МЕСТО КАК ТАКОВОЕ. Какое-то пространство для труда.

То есть, получается: чтобы иметь рабочее место (быть занятым в экономике), достаточно лишь места как такового, какого-то пространства для труда. Получается: чтобы иметь рабочее место, — ЗАРАБОТОК НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН. Как это?!

То есть, Законом о занятости и ТК в этой части (так же как и решениями высших госорганов о «МРОТах» в кавычках и о «пособиях по безработице» в кавычках), убеждён, тоже прямо и явно нарушается Конституция РФ. И в части обязательности защиты от безработицы (ст. 37). И в части обязательности создания высшими госорганами условий для достойной жизни и развития человека (ст. 7).

Специалисты констатируют: рабочая сила в России всё меньше отвечает требованиям рынка труда. Вот мнение экс-министра экономического развития России Белоусова А.Р. («АИФ», № 22, 2014, стр. 20): «Кроме того, наблюдается резкое падение качества человеческого капитала».

Законы о «МРОТах», постановления ПРФ о «пособиях по безработице», Закон о занятости, ТК и т.д., убеждён, прямо и явно «работают» на это.

Законы о «МРОТах» и другие перечисленные выше решения высших госорганов «работают» против экономики страны не только тем, что ухудшают качественные и количественные характеристики трудового потенциала страны. Но и тем, что «работают»:

— на снижение ВНУТРЕННЕГО СПРОСА на продукцию товаропроизводителей. Значение которого для развития экономики, благосостояния людей и т.д. переоценить невозможно;

— на снижение заинтересованности хозяйствующих субъектов В ИННОВАЦИЯХ. Зачем им инновации, если приемлемую для них прибыль можно получить и за счёт необоснованно низкой зарплаты.

Законы о «МРОТах» и другие подобные решения высших госорганов, убеждён, прямо и явно «работают» (десятилетиями) не только на ухудшение трудового потенциала страны и её экономики. Но и на другие острейшие проблемы России.

К примеру, — на проблему МАССОВОЙ МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТИ населения. Согласно обследованиям Института социологии РАН («Российская газета», 11.03.10 г., стр. 11), малообеспеченных в России (самой богатой природными и территориальными ресурсами стране в мире) – 51%, БОЛЬШИНСТВО.

При этом (невероятно, но факт) почти 70% малообеспеченных – это РАБОЧИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ. Не пенсионеры и т.п.

По мнению экспертов ООН («Российская газета», 25.10.10 г., стр. 3, «Порок бедности»), в России работающие имеют большие риски бедности, чем пенсионеры, и ситуация изменится только тогда, когда минимальная зарплата будет БОЛЬШЕ ПМ в полтора раза. В России же – наоборот: ПМ БОЛЬШЕ МРОТ.

Во 2-м квартале 2016 г., к примеру, даже официальный (заниженный) ПМ трудоспособного человека (10722 руб.) был больше «МРОТа», больше «зарплаты», больше «вознаграждения за труд» от высших госорганов (6204 руб.) на 4518 руб., или на 72,8%. Чуть ли не вдвое.

Прямо и явно Законы о «МРОТах» и т.п. «работают» и на проблему просто-таки ЗАШКАЛИВАЮЩЕГО РАССЛОЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПО УРОВНЮ ДОХОДОВ. По расчётам бывшего руководителя НИИстатистики В. Симчера (АИФ», 2017, № 35, стр. 7), «…разница между минимальными и максимальными доходами у нас не 16 (согласно официальной статистике — Л. Г.), а 47 раз».

«Работают» эти решения высших госорганов и на проблему ГРОМАДНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ в стране. Первый заместитель председателя Верховного Суда в отставке В. Радченко пишет («Российская газета», 02.09.08 г., стр. 1, «Хорошо сидим»): «Общество насыщается людьми, имеющими судимость: 15 миллионов – это четверть взрослого мужского населения».

Понятно ведь, что одна из главных причин криминала – это недостаток средств, необходимых для жизни.

СМИ сообщают, что высшие госорганы намерены с 2019 года повысить МРОТ до ПМ. То есть, — намерены продолжать «диктовать» обществу, что до 2019 года МРОТ ДОЛЖЕН БЫТЬ по-прежнему меньше ПМ. Меньше минимально необходимого для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов.

Не выдерживает критики и то, что, судя по всему, высшие госорганы намерены повысить МРОТ лишь до ОФИЦИАЛЬНОГО (сильно заниженного) ПМ.

То, что высшие госорганы ОТОДВИГАЮТ повышение «МРОТ» до ПМ и намечают его повышение ЛИШЬ ДО ОФИЦИАЛЬНОГО (ЗАНИЖЕННОГО) ПМ, даёт основания говорить, что «работа» высших госорганов на ухудшение трудового потенциала страны, её экономики, на острейшие проблемы России будет продолжена. Убеждён, — вразрез с Конституцией РФ.

Чем же это можно объяснить? Что в России принимаются и реализуются неконституционные, убеждён, Законы о «МРОТах» и другие подобные решения высших госорганов (десятилетиями)? Ответ на этот вопрос содержится, думается, в ответе на вопрос, а В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ эти решения.

При поиске ответа на этот вопрос следует учитывать следующее. Чем меньше «МРОТы», чем меньше зарплаты педагогов, врачей, учёных и других подобных бюджетников, чем меньше пособия по безработице, чем меньше получающих пособие по безработице, тем больше средств из бюджетов различного уровня может быть направлено на содержание госаппарата.

Из газеты «АИФ» (№ 44, 2012, стр. 1): «Оказывается, наш госаппарат поглощает немыслимое количество денег – 40% от ВВП. По сути, он отъедает их у народа…». Из «АИФ» же (№ 29, 2016, стр. 12): «С 2013 г. зарплата депутатов возросла более чем в три раза и составляет ныне 400 тыс. руб…А есть ещё ежеквартальные премии 60-80 тыс. руб…».

Вот так. Зарплата депутатам Госдумы – почти полмиллиона рублей. А «МРОТы», «зарплата», «вознаграждение за труд» от Госдумы, Совета Федерации, ПРФ и т.д. другим членам общества – меньше ПМ, меньше минимально необходимого для сохранения их здоровья и трудоспособности. Как это?!

Очень «хорошо» «работает» на то, что высшие госорганы имеют возможность принимать и проводить в жизнь неконституционные, убеждён, и отвечающие их собственным интересам решения вот что.

Высшие госорганы весьма «благоразумно» вывели себя (полностью или частично) из-под контроля самых главных в системе власти контролёров за соблюдением Конституции РФ, прав человека – КС, прокуратуры и Уполномоченного по правам человека в РФ (далее – УПЧ). Прямо Законами о них.

УПЧ, к примеру (ст. 16 Закона об УПЧ), запрещено ДАЖЕ РАССМАТРИВАТЬ жалобы на решения Госдумы, Совета Федерации и т.д. То есть: как только увидел, что жалоба на нарушение прав человека, Конституции их решениями, так сразу же, говоря образно, выброси жалобу на это в корзину для использованных бумаг. Не вздумай-де её рассматривать.

А вот как отвечают на обращения о не конституционности, убеждён, федеральных законов и постановлений Зорькин В.Д. и другие судьи КС: «…разрешение поставленных заявителем вопросов Конституционному Суду Российской Федерации неподведомственно». См., к примеру, Определение КС от 22.03.12 г. № 402-0-0. Оно – по обращению в КС автора этих строк. Есть в интернете.

Вот так. КС, самому главному контролёру за соблюдением Конституции РФ, разрешение вопросов соблюдения Конституции РФ (!) НЕПОДВЕДОМСТВЕННО. Как это?!

В таком же духе ответы на подобные обращения и в Генпрокуратуру РФ, к Чайке Ю.Я.

Перед Зорькиным В.Д., Чайкой Ю.Я. и Москальковой Т.Н. (ранее – перед её предшественницей Памфиловой Э.А.) уже длительное время ставится вопрос о том, что им надо добиваться (и добиться) исправления Законов о КС, прокуратуре и УПЧ.

Чтобы они контролировали соблюдение Конституции, прав человека И ВЫСШИМИ ГОСОРГАНАМИ.

Чтобы на КС, прокуратуру и УПЧ была возложена обязанность всячески СТИМУЛИРОВАТЬ (таким-то и таким-то образом) жалобы к ним на нарушение Конституции, прав человека, включая нарушение их И ВЫСШИМИ ГОСОРГАНАМИ. А как же?! Речь-то – о нарушении (!) ОСНОВНОГО закона страны.

Чтобы КС принимал к производству жалобы на нарушение Конституции, прав человека не от ОГРАНИЧЕННОГО круга лиц (см., в частности, ст. 96 и 97 Закона о КС), а от всех граждан (независимо от того, «ударили» по ним НЕПОСРЕДСТВЕННО не конституционные решения госорганов или нет).

Увы. В КС, аппарате Генпрокуратуры РФ и аппарате УПЧ, убеждён, предпочитают, говоря образно, «прятать голову в песок» от неконституционных, убеждён, решений высших госорганов.

Поэтому сказанное Уполномоченным (на самом деле, убеждён, – явно недоуполномоченным) по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. («Российская газета» от 17.05.17 г., стр. 3) вызывает, мягко говоря, вопрос. Вот что сказано: «Уполномоченный, думаю, не имеет права на «страусиную политику». От того, что ты сделаешь вид, что проблемы не существует, она никуда не денется…».

Судя по реакции КС, аппарата Генпрокуратуры РФ и аппарата УПЧ на обращения к ним о необходимости исправления не конституционных, убеждён, нарушающих права человека решений высших госорганов и о необходимости добиваться исправления Законов о КС, прокуратуре и УПЧ (см. несколько предыдущих абзацев), они как бы говорят (дружно): Бог с ними, с Конституцией РФ, с правами человека.

Главное, — чтобы Законы о КС, прокуратуре и УПЧ выполнялись. КС, прокуратуре и УПЧ контролировать соблюдение Конституции РФ, прав человека высшими госорганами — не надо. Как это?!

Это, думается, даёт основания считать КС, аппарат Генпрокуратуры РФ и аппарат УПЧ даже и соучастниками нарушения, убеждён, решениями высших госорганов Конституции РФ, прав человека.

Ведь если кто-то видит, что нарушается Конституция, но не предпринимает необходимых мер для прекращения этого, то его, конечно же, следует считать соучастником её нарушения. А в КС, Генпрокуратуре РФ и аппарате УПЧ, убеждён, конечно же, не могут не видеть, что решениями высших госорганов нарушаются Конституция РФ, права человека.

Ущерб, который нанесён конкретным рабочим и специалистам, трудовому потенциалу страны, её экономике, стране в целом неконституционными, убеждён, Законами о «МРОТ» и другими подобными решениями высших госорганов, восполнить, конечно же, нельзя. Но надо хотя бы остановить его нанесение. (!!!) НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

Хватит уже высшим госорганам нарушать, убеждён, Конституцию РФ (ст. 7 и 37) и, в частности, — конституционные права человека на вознаграждение за труд и на защиту от безработицы.

Хватит уже высшим госорганам «работать», убеждён, на ухудшение трудового потенциала страны – её главного экономического ресурса, на ухудшение экономики страны.

Хватит уже высшим госорганам «работать», убеждён, на массовую малообеспеченность населения, на просто-таки зашкаливающее расслоение общества по уровню доходов, на громадную преступность.

Для прекращения всего этого высшие госорганы, убеждён, должны (!!! НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО):

Установить МРОТ, который НАМНОГО БОЛЬШЕ официального (заниженного) ПМ. Или, РЕЗКО УВЕЛИЧИВ официальный ПМ, повысить «МРОТ» до него.

Намного увеличить «пособие по безработице» (не только минимальное). По крайней мере, — для тех безработных граждан, кому не предоставлена возможность участвовать в достаточно высоко оплачиваемых общественных работах. Восстановить доплату к нему на иждивенцев. По крайней мере – при низком уровне доходов семьи.

Защищать от безработицы, как того требует Конституция РФ (ст. 37), платить пособие по безработице рабочим и специалистам, отправленным организациями в длительный «неоплачиваемый отпуск» (в кавычках), и тем, кому подолгу не платят за работу, чей труд НЕ ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ (вразрез с Конституцией РФ, ст. 37).

С последующим возмещением (пусть и не сразу) организациями (нарушившими Конституцию РФ в части обязательности вознаграждения за труд) бюджетных расходов на выплату этим, фактически безработным, гражданам пособия по безработице и т.п.

Закрепить в Законе о занятости определение занятости в экономике (занятости экономической деятельностью), из которого ОДНОЗНАЧНО вытекало бы, что заработок – это НЕОБХОДИМОЕ условие занятости в экономике, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ИСКЛЮЧЕНИЙ.

Закрепить в Законе о занятости и Трудовом кодексе определение понятия «рабочее место» в значении ВСЕГО необходимого для занятости, включая РАБОТУ И ЗАРАБОТОК.

Законопроект о рабочем месте в таком значении и пояснительная записка к нему высшим госорганам направлялись;

Исправить Законы о КС, прокуратуре и УПЧ.

О том, КАК исправить, — см. стр. 9 настоящего открытого письма.

Высшие госорганы, убеждён, должны обязательно поставить себя под полный контроль КС, прокуратуры и УПЧ. Если их главный приоритет – интересы общества, страны. А не собственное благополучие.

А КС, Генпрокуратуре РФ и УПЧ необходимо добиваться (и добиться) такого исправления Законов о КС, прокуратуре и УПЧ;

Внести в законы и другие документы госорганов изменения и дополнения, которые вытекают из предложенного в пунктах 1-6.

Какова реакция на обращения, подобные настоящему открытому письму, к главе государства и руководителям Госдумы, Совета Федерации и ПРФ? В отписках на эти обращения к ним нет главного. Ответа на поставленный перед ними вопрос о не конституционности решений высшей власти.

Отсутствие такого ответа — это прямое и явное нарушение Закона о работе с обращениями (ст. 5 и 10) и опять-таки Конституции РФ (ст. 33 – о праве граждан на обращение в госорганы). Во исполнение которых ответ ПО СУЩЕСТВУ поставленных в обращениях вопросов ОБЯЗАТЕЛЕН.

А затем из Администрации главы государства – ГАРАНТА Конституции РФ, прав человека (ст. 80 Конституции РФ), Госдумы, Совета Федерации и ПРФ пришли сообщения о прекращении переписки с автором обращений. Чем тоже прямо и явно нарушены Закон о работе с обращениями и Конституция РФ.

Не ответили на поставленный вопрос о не конституционности Законов о «МРОТах» и т.д. и из Минтруда России, Минэкономразвития России и Росстата. А из Минтруда России и Минэкономразвития России тоже сообщили и о прекращении переписки с автором обращений. То-есть, и они, убеждён, нарушили Закон о работе с обращениями и Конституцию, право человека на обращение в госорганы.

А какова реакция на эти обращения в Верховном Суде РФ, в РАН, в НИИ (в частности, — в НИИтруда и Академии труда и социальных отношений), в вузах (в частности, — в Высшей школе экономики), членов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, членов Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека, в Общественной палате РФ (далее – ОП) и в других подобных субъектах российского общества?

Их реакция, можно сказать, — никакая. Большей частью – молчат, говоря образно, «как воды в рот набрали». Или отделываются отписками. Суть которых: нас-де это (весьма болезненные для людей, для общества проблемы, созданные, убеждён, высшими госорганами) не касается.

Подытоживая изложенное.

Высшие госорганы десятилетиями принимают и реализуют неконституционные, убеждён, нарушающие права человека решения. И создали себе условия для этого. Выведя себя из-под контроля самых главных контролёров за их соблюдением. Законами о КС, прокуратуре и УПЧ. А обращения о необходимости исправления этих решений игнорируют.

Игнорируются обращения о необходимости исправления этих решений и КС, в аппарате Верховного Суда РФ, в аппарате Генпрокуратуры РФ, в аппарате УПЧ, в РАН, НИИ, вузах и других подобных субъектах общества (см. выше, через 2 абзаца).

Поэтому хотелось бы обратиться за помощью к ГРАЖДАНАМ РОССИИ. Ведь, согласно Конституции РФ (ст. 3), единственным источником власти в РФ является народ.

Пожалуйста, сделайте всё возможное для исправления Законов и других подобных решений высших госорганов, которыми, убеждён, нарушаются Конституция, права человека, и для исправления Законов о КС, прокуратуре и УПЧ, которые (как показано выше) способствуют этому.

И, в частности: направьте, пожалуйста, главе государства, Госдуме, Совету Федерации, ПРФ, КС, Верховному Суду РФ, Генпрокуратуре и УПЧ обращение о необходимости исправления этих решений высших госорганов.

«Закрывать глаза» на то, к примеру, что «МРОТы», «зарплата», «вознаграждение за труд» от высших госорганов — меньше минимально необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов (убеждён, — вразрез с Конституцией РФ), конечно же, НИКАК НЕЛЬЗЯ.

Николай Алексеевич Некрасов: «Не может сын глядеть спокойно/ На горе матери родной,/ Не будет гражданин достойный/ К отчизне холоден душой,». Осмелюсь продолжить: не может гражданин достойный быть холоден душой к отчизне, К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ.

Был бы признателен адресатам настоящего открытого письма (см. стр. 1 письма) за ответ ПО СУЩЕСТВУ поставленных в нём вопросов. За ответ о принятых по ним решениях.

Федеральным госорганам, РАН, каждому члену Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, каждому члену Экспертного совета при УПЧ, Академии труда и социальных отношений и ОП настоящее открытое письмо (как и предыдущие подобные письма) отправляется обычной почтой.

Гречишников Л.В.

28.11.17 г.