Моргенштерн побирается в Праге









Моргенштерн (Morgenshtern), настоящее имя Алишер Тагирович Моргенштерн (при рождении Валеев; род. 17 февраля 1998, Уфа), покинул Россию и на данный момент осел в Праге, где побирается предлагая сфотографироваться с ним за 500 крон (чуть больше 1.000₽ или же 20 Евро). Говорят, что живёт как БОМЖ, ночуя где придётся.