Происшествия

Моргенштерн побирается в Праге

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Моргенштерн (Morgenshtern), настоящее имя Алишер Тагирович Моргенштерн (при рождении Валеев; род. 17 февраля 1998, Уфа), покинул Россию и на данный момент осел в Праге, где побирается предлагая сфотографироваться с ним за 500 крон (чуть больше 1.000₽ или же 20 Евро). Говорят, что живёт как БОМЖ, ночуя где придётся.

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