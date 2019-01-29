Монастыри Афона проголосовали против участия в интронизации главы новосозданной ПЦУ

13 монастырей Афона проголосовали против того, чтобы принимать участие в интронизации главы новосозданной ПЦУ Епифания Думенко.

28 января 2019 года Священный Кинот Святой горы Афон на внеочередной сессии принял решение отказать Константинопольскому патриарху Варфоломею, который просил афонитов направить делегацию для участия в интронизации «нового украинского предстоятеля» Епифания Думенко, — сообщает греческое издание «Ромфея».

По данным «Ромфеи», из 20 монастырей Афона только 7 проголосовали за то, чтобы 3 февраля 2019 года в Киеве принять участие в интронизации главы ПЦУ Епифания Думенко.

Решение Святогорцев обеспокоило Фанар, так как афонские насельники отказались поддержать ту или иную сторону религиозного конфликта в Украине и продолжают сохранять равновесие.

Интронизацию «митрополита» Епифания проведут в соборе Святой Софии Киевской, на мероприятие Думенко пригласил и главу УГКЦ Святослава Шевчука. «Предстоятель» ПЦУ подчеркнул, что его церковная структура должна развивать свое сотрудничество с униатами.