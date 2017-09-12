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Монахиня Мануила (Турышева). За Веру, Царя и Отечество.

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Сентябрь 12
22:33 2017
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8 сентября 2017 года в праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков побывал на службе в храме Св. Архиепископа Фаддея Тверского в Горелово, г. Санкт-Петербурга.

После Божественной литургии в присутствии Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая Игорь Смыков поздравил председателя Приходского совета храма Алексия, человека Божия монахиню Мануилу (Турышеву) и вручил ей орденский знак Императора Николая Второго, учреждённый Санкт-Петербургской общественной организацией «Возрождение духовного и культурного наследия казачества «Конвой Святого Царя Страстотерпца» и подписанный духовником общины Конвоя Святого Царя Страстотерпца», настоятелем храма Тихвинской иконы Божией Матери архимандритом Гавриилом (Коневиченко).

От имени представителей европейских аристократических родов монахине Мануиле (Турышевой) был вручён букет цветов.

Монахиня Мануила (Турышева) пользуется заслуженным авторитетом в Санкт-Петербургской митрополии и любовью прихожан. О её подвижнической деятельности знают во многих уголках России, и в Русском Зарубежье. Многие поколения её предков служили верой и правдой Русским Царям, и сама матушка является истинной монархисткой, чтущей память Государя Императора Николая Второго Александровича и Его Семьи, и почитательницей Русской старины.

Тэги
Санкт-Петербург
Страны
Россия

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