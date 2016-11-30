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Монах Салафиил (Филипьев): «Для войны это – нормально!»

Монах Салафиил (Филипьев) и Игорь Смыков на Афоне
Монах Салафиил (Филипьев) и Игорь Смыков на Афоне
Ноябрь 30
22:37 2016
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Интервью И.Е. Смыкова с монахом Салафиилом (Филипьевым) о «Начальнике тишины»

Монах Салафиил (Филипьев) на Афоне

Монах Салафиил (Филипьев) на Афоне

И.Е.С. — Отец Салафиил, пользуясь вашим недолгим визитом в Россию с Афона, хотел спросить о новом издании, наверно самой известной вашей книги – «Начальник тишины». В середине 2016 года издательство «Зерна» переиздало эту вашу повесть-притчу. Как указывается,  это – девятое издание. Девять изданий говорят о том, что книга читателями любима. Но книжный рынок с каждым годом все больше насыщается. Нет ли риска переиздавать известную книгу?

М.С.Ф. – Я не имел возможности следить за переизданиями. В них были опечатки и другие недостатки, которые от издания к изданию увеличивались. Поэтому сейчас для издательства «Зерна» я подготовил книгу по моей первоначальной рукописи, сделав дополнительную авторскую правку. Кроме того, издатели и читатели не раз просили меня о переиздании, так как в последнее время книга была везде распродана.

И.Е.С. – Кажется, можно добавить, что книга впервые издается под вашим новым именем – монах Салафиил…

М.С.Ф. – Да, все предыдущие издания, до моего пострига в мантию, выходили под именем – инок Всеволод.

И.Е.С. – Известно, что по повести «Начальник тишины» питерским драматическим театром «Странник» сделан радио-спектакль, кроме того книга переведена на французский язык. Откройте секрет такой популярности этой книги?

М.С.Ф. – Секрета нет. Есть боль жизни, есть страдание, есть попытка сострадания, есть желание сердца встретить Живого Бога, есть надежда встать после полного краха… Не одного меня это беспокоит, а, уверен, многих, в частности тех, кто полюбил мою книгу.

И.Е.С. – Популярный общественный деятель А.Ф. Чернавский считает, что «Начальник тишины» – «это книга, которая привела молодежь к Православию!» Но давайте конкретнее. О чем ваша книга? Даже уточню: мы знаем, что книга не только о поиске Бога, и не только, скажем, о тайных пустынниках Кавказа, но и о криминале, сутенерах, их жертвах, о камере смертников, о темных силах, о несчастной любви. Интересно, вы писали о себе, на своем опыте, отец Салафиил?

М.С.Ф. – Игорь Евгеньевич, это уже как на исповеди…

И.Е.С. – Извините. И что же?

М.С.Ф. – Об этом лучше спросить моего духовника. Мне кажется, писатель в любом случае пишет о себе, передает ли он личный опыт или пересказывает опыт других.

obl-pered-neboИ.Е.С. – В повести «Начальник тишины» есть книга в книге: это – загадочная тетрадь духовного содержания. Знаю, что некоторые читают только ее, пролистывая другие главы. Как вы к этому относитесь?

М.С.Ф. – С пониманием. Пусть пролистывают, если они совсем не интересуются реальностью нашей жизни, а хотят быстрее соприкоснуться с миром исихазма, фаворского света, непрестанной покаянной Иисусовой молитвы, обожения, противостояния бесам. Впрочем, в последнем пункте, да и не только в нем, основной сюжет книги смыкается с «тетрадью».

И.Е.С. – Отец Салафиил, вы относитесь к писателям, чьи взгляды меняются или нет?

М.С.Ф. – Под содержанием книги «Начальником тишины», созданной в период с 1999 по 2003 годы, я без сомнений подписываюсь и теперь. Те взгляды, которые выстраданы – обычно ведь не меняются. Другое дело, бывает так, что взгляды не меняются, а твоя жизнь меняется. Например, ты можешь не удержаться на высоте собственных взглядов. Слава Богу, что моя жизнь, сделав крутой, может быть, смертельный вираж, вернула меня в спасительную пристань, теперь на Святой Горе.

И.Е.С. – А вдруг этот «крутой вираж» связан с книгой «Начальник тишины» или с ее продолжением «Ангелы приходят всегда»? Уж больно темы вы выбираете… Мягко говоря, не спокойные!

М.С.Ф. – Возможно, вы правы, Игорь Евгеньевич. Но мы ведь живые люди, а не застывшие восковые фигуры. Мы можем ошибаться и падать. А наши враги, прежде всего духовные враги, только того и хотят, чтобы нас вообще не было, чтобы мы скрылись, исчезли, сбежали. Так вот, я не собираюсь этого делать. Если Бог даст силы, конечно. Святые отцы учат: «Сколько раз упал, столько вставай и иди». Это же война. На войне не бывает без потерь. Но пока не убит, а жив, хоть и ранен, то воюй дальше. Это даже не подвиг никакой, для войны это – нормально! И знаете, какая здесь кроется радостная тайна?

И.Е.С. – Какая?

М.С.Ф. – То, что мы точно знаем, что наша Христова армия обязательно победит! Даже если ты погибнешь, но твоя армия, твои братья все равно выиграют войну. А на духовной войне тебя, даже убитого, всегда может воскресить и спасти Христос.

И.Е.С. – Те, кто захотят прочесть авторский вариант «Начальника тишины», как могут это сделать?

М.С.Ф. – Книгу можно заказать в православном интернет-магазине «Зерна», а также по телефону: +7(495)949-77-65 или по э-мейлу books-inok@yandex.ru

И.Е.С. – А можете ли вы, отец Салафиил, в завершении разговора, поделиться какой-нибудь близкой вам мыслью из книги «Начальник тишины»?

М.С.Ф. – Ну что ж, вот, например, эпиграф: «Напрасно ставят капканы на пути тех, у кого есть крылья». Об этом стоит подумать. Не правда ли?

И.Е.С. – Надеюсь, читатели сделают это вместе с вами и героями «Начальника тишины».

 

Интервью провел Игорь Е. Смыков,

начальник Войсковой Православной Миссии,

ноябрь 2016 года, Афон – Москва.

Тэги
АфонПравославие
Страны
ГрецияРоссия

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