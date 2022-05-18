Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко провела заседание дискуссионной площадки «Молодежь – драйвер развития сельских территорий».

Мероприятие состоялось в рамках Форума молодых парламентариев, посвященного 10-летию Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Соведущим заседания выступил заместитель председателя Палаты молодых законодателей при СФ, депутат Совета депутатов Кольского района Мурманской области Андрей Малхасян.

Елена Зленко приветствовала участников от имени профильного Комитета Совета Федерации. «Молодежь представляет огромный ресурс и потенциал возможностей для развития России и ее сельских территорий. При должной государственной социальной политике, молодые люди способны значительно повысить уровень социально-экономического и социокультурного развития сельских поселений», — подчеркнула сенатор.

Парламентарий напомнила, что в перечне поручений Президента России Владимира Путина по реализации Послания Федеральному Собранию Правительству РФ поручено обеспечить включение в каждый национальный проект мероприятий, направленных на поддержку молодежи. В связи с этим в национальном проекте «Образование» появился новый федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи — «Молодежь России».

Елена Зленко обратила внимание, что Федеральный проект «Молодежь России» направлен на создание условий для эффективной самореализации молодежи. В рамках проекта предусмотрены мероприятия для повышения охвата молодежными проектами и программами и информирования молодежи о возможностях, механизмах и путях ее самореализации в Российской Федерации. При этом она обратила внимание, что этот проект является одним из самых финансово обеспеченных среди других, реализуемых в рамках нацпроекта «Образование».

По словам сенатора, в России почти 40 миллионов юношей и девушек. У каждого молодого человека свои интересы, часто противоположные. «И задача властей состоит в том, чтобы к каждому найти свой подход и дать возможность для развития и реализации в России. Это большая работа, которая включает задачи развития занятости, образования, патриотического воспитания. Также важны такие направления, как создание цифровых сервисов и поддержка НКО», — сказала она.

Задача государства, считает парламентарий, довести до молодежи, живущей и работающей на селе все возможности, которые предоставляются на федеральном уровне. Для этого необходимо, прежде всего, создать условия для получения молодыми людьми достойно оплачиваемой работы по выбранной профессии или запуска своего дела для самореализации и жизни в своей стране, устранить неравный доступ сельской молодежи к услугам инфраструктуры, повысить качество жизни через развитие среды. «Нам необходимо создать такие условия, чтобы молодежи было интересно жить и работать в своей стране», — заявила Елена Зленко.

Сенатор подчеркнула, что участники заседания имеют возможность изучить международный опыт, так как в работе площадки в формате видеоконференции участвуют представители Китайской Народной Республики, Республики Индонезия, Королевства Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республики.

«Открытое обсуждение вопросов повестки нашей встречи позволит предложить новые решения для максимального вовлечения молодежи в развитие сельских территорий», — уверена законодатель.

В ходе заседания были рассмотрены меры поддержки молодежи на сельских территориях, программы в сфере жилищного строительства в развитии сельских территорий, пути решения кадровых проблем на селе, на примере Мурманской области и другие.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители министерств и ведомств, субъектов Федерации, общественных организаций.