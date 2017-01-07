Молдавская рокировка

На фоне победы на президентских выборах левых сил в Молдавии в ноябре 2016 года всё острее встаёт вопрос об обеспечении безопасности страны. Смогут ли новый лидер Молдовы и Россия выработать новую авиационную стратегию? Попробуем разобраться.

Необходимость разрыва с прошлым

Успех партии социалистов Республики Молдова (далее ПСРМ) на выборах президента поставил официальный Кишинёв в трудное положение: Запад усилил давление на страну в связи с тем, что Игорь Додон пытается проводить более независимую внешнюю политику. Поэтому левым силам необходимо обратить самое пристальное внимание не только на техническое состояние авиапарка Молдовы, но и на настроения командного состава армии.

В данной статье ставится цель показать всю сложность ситуации, которая заключается не только в том, что Молдавия является объектом агрессивных притязаний со стороны Североатлантического альянса. Необходимо также учитывать, что ПСРМ хотя и является партией евроскептиков, однако проводит недостаточно решительную политику в связи с отсутствием у неё парламентского большинства. Здесь не абсолютизируются те или иные сценарии, которые могут произойти в будущем, однако в свете последних событий их необходимо рассмотреть и проанализировать.

В сложившейся обстановке молдавским социалистам необходимо решать комплекс следующих задач по обеспечению безопасности страны:

Начать незамедлительную процедуру выхода Молдавии из военно-политических проектов под эгидой НАТО и Европейского Союза, провести широкомасштабную чистку генералитета, прошедшего подготовку по программам Североатлантического альянса;

провести широкомасштабную чистку генералитета, прошедшего подготовку по программам Североатлантического альянса; Сосредоточить основные усилия на военно-политическом сотрудничестве с Российской Федерацией, Белоруссией и Сербией, начать кардинальное обновление авиационного парка страны;

Что касается России, то в настоящее время нашей стране необходимо выработать решительную авиационную стратегию в связи с тем, что Молдова является мишенью в контексте агрессивно-наступательных планов НАТО; наличие американских военных баз в Восточной Европе имеет географическое и временное преимущество при планируемых атаках российских целей (так, ещё в мае прошлого года в Румынии были развёрнуты американские ракеты Мk-41). В этой обстановке для нашей авиации огромное значение будут играть аэродромы в Кишинёве и Маркулештах, Кагуле и Бельцах, а также в Тирасполе (Приднестровская Молдавская Республика). В случае вооружённого конфликта данные аэродромы необходимо использовать максимально эффективно для уничтожения военных объектов противника в Юго-Восточной Европе.

Учитывая последствия так называемых «демократических реформ» в Молдавии, нельзя игнорировать тот факт, что оставшаяся на вооружении авиатехника уже давно морально устарела. К тому же многие высокопоставленные чины молдавской армии, скорее всего, будут противостоять социалистам, поэтому кадровый вопрос будет стоять очень остро (так, ещё в декабре прошлого года указом нового президента был отправлен в отставку прежний министр обороны Анатолий Шалару, который выступал за вступление Молдовы в Североатлантический блок).

Также необходимо отметить, что глубокий социально-экономический кризис, поразивший страну, на сегодняшний момент не даёт возможности модернизировать авиабазы; так что финансовый коллапс напрямую задел и армию. И в настоящее время Запад давит (и будет давить) на Молдавию по принципу: «Слабость – это повод к насилию».

Состояние ВВС Молдавии: краткая справка

После распада СССР Молдова получила относительно новый авиапарк, который в ходе так наз. «реформ» попросту ушёл в небытие. В 1992 году в ходе «национализации» военного имущества новообразованной республике СНГ досталось 34 истребителя МиГ-29 из состава бывшего 86-го истребительного полка Черноморского флота, восемь многоцелевых вертолётов Ми-8МТВ-1 и четыре тяжёлых вертолёта Ми-26.

Военно-воздушные силы Молдавии, по примерным данным, насчитывают два транспортных самолёта Ан-72, один «транспортник» Ан-26, две машины общего назначения Ан-2, один учебно-тренировочный самолёт Як-18Т, шесть винтокрылых машин Ми-8МТВ-1/Ми-8ПС, два лёгких вертолёта Ми-2. Кроме того, на аэродроме в Маркулештах осталось шесть истребителей МиГ-29, которые нуждаются в капитальном ремонте. Численность личного состава боевой авиации составляет 800 человек. Главнокомандующий ВВС Республики Молдова – полковник Вадим Чемыртан.

Для частичного решения экономических проблем ещё в 2011-2012 гг. Молдавия выставляла для продажи на аукцион шесть истребителей МиГ-29, по общей стартовой цене 8,5 млн. долларов. Однако по причине отсутствия покупателей сделки так и не состоялись.

Таким образом, менее чем за 20 лет независимости Молдавия потеряла авиационный потенциал; навязчивое «покровительство» западных кураторов и русофобия прежних властей сделали своё дело – молдавской авиации, как таковой, де-факто не существует.

Авиация и геополитика: куда путь держим?

Как уже было сказано, попытки проведения более независимого внешнеполитического курса Игорем Додоном вызывают злобу у Запада. Несмотря на мирные инициативы нового президента, Вашингтон, Бухарест и Брюссель продолжают нагнетать обстановку.

Так почему же именно сейчас Запад шантажирует Молдавию? Какие мотивы побуждают Североатлантический альянс начать политические провокации против Кишинёва?

Первое. Молдова имеет огромное военное значение как стратегический плацдарм НАТО под боком у Румынии и Украины, а также как средство давления на Приднестровье.

Второе. В связи приходом к власти Игоря Додона участились контакты между Россией и Молдавией; всё это вызывает опасение Альянса окончательно потерять бывшую советскую республику.

Ещё один существенный момент: новый президент Молдавии более реалистично подходит к крымскому вопросу (так, Игорь Додон лично признал Крым российской территорией, однако добиваться его юридического признания будет крайне сложно), что вызывает ненависть со стороны наших недругов. В этой обстановке Российской Федерации необходимо использовать Молдавию как средство давления на киевскую хунту.

С учётом беспрецедентного шантажа Запада, и наличием сильной прорумынской оппозиции в молдавском парламенте возможны два сценария:

Страна остаётся в орбите влияния Североатлантического альянса, на молдавской территории будут проходить военные учения под эгидой НАТО, официальный Кишинёв продолжает умеренное сближение с Россией; при этом соблюдаются условия соглашений с Евросоюзом;

Молдова выходит из военно-политических программ НАТО и ЕС; начинается полноценное урегулирование приднестровского конфликта; тем самым Игорь Додон становится ещё более ценным союзником для России. Однако в связи с колоссальным давлением на Молдавию проведение столь радикального курса потребует от нового президента и его администрации огромного мужества.

Итак, Республика Молдова должна противостоять давлению НАТО; следуя в фарватере американо-румынских интересов, страна обречена на утрату своей государственности. Займут ли в дальнейшем молдавские социалисты более решительную политическую линию в противостоянии с Западом, покажет время.