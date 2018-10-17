«Молчанием предаётся Бог»

(на выступление Ильи Михайловича Числова на монархическом стоянии в Сокольниках)

I. «Тогда считать мы стали раны, товарищей считать»

Время, наше безценное русское время, идёт и идёт. Точнее летит со всё убыстряющейся скоростью. События набирают обороты и плотность. Напряжённость нарастает. И все они – эти события, носят для нас в основном трагический характер. Не успели похоронить Дрёмова и Мозгового, как убиты Моторола и Гиви, не успели их отпеть и похоронить, как подло убит Захарченко. И тут же в Сирии Израиль сбивает наш военный самолёт. Погибли сразу 15-ть человек. Самое ужасное, что вся эта «трагическая реальность» становится для нас «каждодневной обыденностью». И даже просвета не видно. Хотя нет, есть просвет. Вот недавно вся наша патриотическая общественность чествовала Владимира Николаевича Осипова и поздравляла его с «круглой датой» — с его 80-ти летием.

Да, жаль, что я не попал на празднование 80-ти летия Владимира Николаевича Осипова. Очень жаль! И ведь никто из старых соратников мне не сообщил. А ведь я мог бы написать хорошую статью к 80-ти летнему юбилею Владимира Николаевича, статью о том, как мы с ним ходили Крестными ходами, или мы с ним проводили Народные стояния, или вместе вели конференции монархические. Одна из таких конференций, помнится, проходила в кинотеатре «Эльбрус».

Мы сидели в президиуме, Осипов её вёл, а я ему помогал. То, что там произошло, несомненно, войдет в историю Русского Монархического Движения. Вот как это описано в моей статье по горячим следам:

«…Чувствовалось, что готовились к ней очень основательно. Сцена была оформлена хоругвями и знаменами Международного Фонда Славянской письменности и культуры. Тут же стояли большие писаные иконы и несколько портретов наших царей.

Было немало духовенства. Всех возглавлял архимандрит о. Петр (Кучер), духовник Свято-Успенского женского монастыря в Боголюбово. Тут же был и о. Георгий Вахромеев, настоятель Храма Пресвятой Троицы на Шаболовке и еще где-то человек 30 священников. Был и о. Митрофан (Лаврентьев), в полном монашеском облачении. Вскоре священники встали внизу перед сценой и начали служить “Чин Соборного Покаяния в грехах Русского Народа”. Во время молитв, как и положено, весь зал стоял “коленопреклоньше”, то есть коленопреклоненно.

Стоял и я, рядом со мной В.Н. Осипов. Каково же было мое удивление, когда я вдруг услышал слово “Цареубийство”!.. Точнее не услышал, а различил, потому что читающий молитву о. Митрофан, произнеся: “Цареу-”, – вдруг снизил голос и последнюю часть слова как-то скомкал.

Потом мы прошли в президиум, и началась собственно сама Конференция. Её, как я уже сказал, вёл В.Н. Осипов. Я ему помогал. Многие выступили, и вдруг наш Хоругвеносец Александр Валерьевич Королев подает мне какие-то знаки и протягивает на сцену брошюрку. Я подошел:

– Леонид Донатович, здесь раздают по рядам “Чин Покаяния”, который мы сейчас читали, – там три раза повторяется слово “Цареубийство”, – глаза его были широко раскрыты от удивления, – Это увидел Алексей, показал мне, я там Вам подчеркнул…

Я взял “Чин” и вернулся за стол президиума. Действительно, в трех местах было слово “Цареубийство”! Вот эти места: “Молитва 1-я, ко Господу Вседержителю. Господи, Вышний… принося покаяние за великий и тяжкий ГРЕХ ЦАРЕУБИЙСТВА, клятвопреступления и вероотступничества…” (стр.2).

Тут все перевернуто, сначала было “вероотступничество”, потом “клятвопреступление”, а потом уже, как совершенно верно сказано Патриархом Алексием II, “при равнодушии граждан России” – произошло цареубийство. Только совершил его не Народ Русский, расплывчато названный “гражданами России”…

Затем, на стр. 5 “людие” возглашают: “Господи, помилуй нас… за отречение, предательство и УБИЕНИЕ своего ЦАРЯ, ПОМАЗАННИКА БОЖИЯ…”

Тут уже прямо устами анонимного составителя ВЕСЬ РУССКИЙ НАРОД берет на себя кровь Помазанника Божия. Ну, Алексей, ну, молодец! И Александр Королев тоже, надо же, заметили, да ещё и подчеркнули, и места мне эти подчеркнутые показали.

И третье место, на стр.4 опять “людие” умоляют: “Господи, помилуй нас… являющихся соучастниками в грехе ЦАРЕУБИЙСТВА”! То есть весь Русский Народ убил Царя Николая II Александровича и его Семью. Странно мне было читать все это. Вдруг вспомнился дом родителей Сергея Есенина в селе Константиново. Иконы в красном углу. Фотографии всех родственников и фотографии Царя и Царской Семьи. И так было очень во многих домах, хотя за фотографии эти уже расстреливали…

А теперь некоторые наши монархисты перекладывают вину за Цареубийство с изуверской секты сатанистов – сынов погибели – на весь без исключения Русский народ…

Но Русский Народ Русского Царя не убивал! ЦАРЯ убила всемирная Тайна Беззакония, которая в Евангелии именуется “ЖИДАМИ”. И весь зал встал, свидетельствуя свое согласие с этой точкой зрения. Весь зал! Какой провал безконечной подготовки и безконечных хлопот! И какая победа настоящих русских монархистов. Ибо, Председатель президиума конференции “Православие и Россия в свете Апокалипсиса” (соответственно, ведущий) Владимир Николаевич Осипов сразу на другой день после конференции разослал во все патриотические издания, в том числе в “Русский Вестник”, следующий текст, являющийся по сути дела очередным Манифестом всех Русских людей, которые категорически не согласны считать себя и своих предков Цареубийцами. Вот текст этого основополагающего документа:

К проблеме греха Цареубийства

на конференции в Москве 1 октября 2004 г.

Первого октября 2004 г. при открытии конференции “Православие и Россия в свете Апокалипсиса”, состоявшейся в Москве в помещении кинотеатра “Эльбрус”, были отслужены покаянные молитвы. Все присутствовавшие в зале преклонили свои колена, а священники, возложив на себя епитрахиль и поручи, прочли во всеуслышание от лица всех “Чин Соборного Покаяния в грехах Русского Народа”. Люди покаялись за своих предков “за отпадение от веры Православной, за клятвопреступление, за отречение” от своего Царя, Помазанника Божия. Имеется в виду отступничество большей части русской интеллигенции, части дворянства, образованного омасоненного сословия в целом и некоторой части простого народа от христианской веры, Православной Церкви, от Царя и русского национального самосознания. Значительная когорта дореволюционной “элиты” отреклась от соборной клятвы 1613 г. роду Романовых и совершила преступный государственный переворот в феврале 1917 года, свергнув Помазанника и затем передав Его и Его Семью в руки иудо-большевиков. Февральский мятеж охватил один-единственный город в России – Петроград (с предместьями), а вся остальная огромная страна недоумевала, и была поставлена заговорщиками перед наглым совершившимся фактом, “умиротворенная” при этом отступническим Заявлением Синода от 8 марта 1917 г., благословившего масонское антихристианское Временное правительство.

За отступничество от Веры, Царя и Отечества, за попущение февральского злодеяния и попущение убиения Государя люди покаялись. Однако позже в зале началось распространение печатного текста на восьми страницах, в котором помимо перечисленных грехов значился также и страшный, ничем не смываемый грех в совершении самого цареубийства. Дескать, весь Русский Народ поголовно виновен в ритуальном жертвоприношении собственного Царя. С таким “углублением” и “дополнением” греха участники конференции в “Эльбрусе” согласиться не могли. На трибуну поднялся Председатель Союза Православных Братств, Глава Союза Православных Хоругвеносцев Л.Д. Симонович-Никшич и публично заявил о несогласии с переносом греха цареубийства с тайны беззакония, с сынов погибели на весь Русский Народ, который, в отличие от безбожной прозападнической интеллигенции, еще долго почитал Бога и Царя. Даже при переписи 1937 г. десятки миллионов русских не побоялись подтвердить свою принадлежность к христианской вере. Л.Д. Симонович-Никшич обратился к присутствующим: “Кто согласен именно с таким уточнением, что нельзя считать виновным в ритуальном убийстве Божьего Помазанника весь Русский Народ, прошу встать”. Встали практически все. Точнее, почти все (в зале было около 1000 человек), за исключением 5-6 лиц.

Проблема серьезная. Обвиняя всю Русскую нацию, которая не работала в масонских ложах, не бунтовала вместе с декабристами, не “шла в народ” с народниками и не помышляла о свержении Государя, обвиняя свою нацию в убиении Того, Кого поставил Бог, мы тем самым ставим крест на русском этносе и как бы оправдываем продолжающийся по сей день 87-летний геноцид своего народа и отправляем его в могилу на радость Мировому правительству. Мы призываем наших архиереев дать богословскую оценку проблемы греха цареубийства.

В.Н.Осипов

Л.Д.Симонович-Никшич

А.Н.Иванов

Да, итак, на самой конференции “Православие и Россия в свете Апокалипсиса” весь зал – 1000, или, как пишет “Русский вестник”, – 1500 человек, – весь зал большого кинотеатра “Эльбрус” встал и засвидетельствовал, что все находящиеся тут не берут на себя Кровь Помазанника Божия. В самом президиуме, как я уже писал, встали все, во главе с духовником женского Боголюбского монастыря архимандритом Петром (Кучером).

Это была почти что абсолютная победа – Абсолютная Победа Русского Духовного Оружия…

Именно эта ситуация и описана в заявлении, сделанном от лица всей конференции, я повторяю – ВСЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ – тремя ее участниками – В.Н.Осиповым, Л.Д.Симоновичем-Никшичем и А.Н.Ивановым. Причем двое первых были членами Президиума и вели саму Конференцию, а последний вставал в зале, среди всех остальных ее участников. Впрочем, под этим заявлением могли бы стоять подписи 1000 человек минус пять не вставших. И первой должна была стоять подпись архимандрита Петра (Кучера), который встал очень резко и одним из первых…

Это самое наше заявление мы немедленно послали в “Русский Вестник”. Не знаю уж, из каких источников Алексей Николаевич Иванов получил сведения, но он сказал, что А.А. Сенин обещал его опубликовать, правда, с комментариями о. Митрофана. Видимо, чтобы уравнять различные точки зрения…

Каково же было наше удивление, когда мы раскрыли очередной, 21-й номер “Русского Вестника” за 2004 год: на странице 11 под названием “Конференция “Православие и Россия в свете Апокалипсиса”, не веря глазам своим, мы с В.Н. Осиповым прочитали следующий “пассаж”:

“Началась конференция молебном с чином покаяния. Этот чин покаяния в грехах Русского Народа был составлен еще Патриархом Ермогеном, а ныне дополнен перечнем грехов последующих (после времен Ермогена? – Л.Д.С-Н.) поколений, в том числе грехом цареубийства. Четверо священников в богослужебных облачениях поочередно зачитывали текст покаянных молитв, в конце каждой из которых народ коленопреклоненно хором повторял: “Прости нас, милосердный Господи!”…

В середине статьи была помещена фотография, на которой, действительно, четыре священника, во главе с о. Митрофаном, зачитывают текст. Чуть ниже опубликована другая фотография, где народ в зале внемлет этим четырем священникам. На первом плане слева направо: о. Георгий Вахромеев, за ним Владимир Николаевич Осипов, за ним Леонид Донатович Симонович-Никшич и, чуть впереди, еще один священник. Дальше весь зал.

Если прочитать эту статью, то складывается полное впечатление, что все мы – 1500 человек – безпрекословно вслед за четырьмя священниками приняли “Чин покаяния в грехах русского народа”, в том числе – в грехе Цареубийства…

На самом деле, как я уже писал, все было совсем не так, а даже и полностью наоборот. Но наш текст на эту тему Алексей Алексеевич Сенин тогда почему-то не опубликовал. Как не были опубликованы другие тексты – противников обвинения Русского народа в грехе Цареубийства?”

Впрочем, это и не мудрено, ибо уже в то время готовилось прославление Царя и Всей Семьи как умученных от своих, от Русских, от всего народа, то есть как “страстотерпцев”.

Святые Царственнии Мученицы, от жидов умученные, – молите Бога о нас!

. . .

Как быстро летит время! Уже нет и одного из подписантов «Обращения трёх» Алексея Николаевича Иванова. Незадолго до смерти он жаловался мне не сердце. По опыту зная, что это такое, я посоветовал ему сделать кардиограмму. И он через несколько дней пошёл в поликлинику. Но не дошёл. По дороге упал и умер… Из троих подписантов остались «мы с Осиповым». А ведь какую битву мы тогда с ним выдержали. Сколько нападок, причём не от чужих, а от своих. Только и спасала наша Красная икона Святых Царственных Мучеников, которая уже много лет мироточила прямо потоками… И благоухала очень сильно. Вот она, эта икона, и те, кто был на ней – Святые Царственные Мученики – и спасали и спасают нас.

Да, много битв и сражений совершили мы вместе с Владимиром Николаевичем. И вот, ему исполнилось 80-т, а я даже и не знал об этом! А ведь выступил бы, обязательно выступил бы, как говорится, с «пламенной речью». А остальные монархисты были все. Об этом пишет игумен Кирилл Сахаров:

«Защитник Русской Земли

10.08.2018. Заметки с юбилея Владимира Николаевича Осипова …

Вчера в Международном Фонде славянской письменности и культуры Чествовали юбиляра — Владимира Николаевича Осипова, которому исполнилось 80 лет.

Возможно это последнее мероприятие подобного рода, проходящее в Фонде. Вполне реальна угроза потери здания уже в сентябре.

Довольно представительное собрание гостей. Священнослужители: иерей Виктор Кузнецов, протоиерей Всеволод Чаплин, протоиерей Георгий Вахромеев и аз грешный.

Представители патриотической общественности: О.А.Платонов, В.Ю.Катасонов, Ю.Г.Самусенко, И.Ю.Чепурная, А.В.Бородина, И.М.Друзь, Л.Е.Болотин, А.В.Сошенко, В.В.Бойко-Великий и др.

Выступавшие отмечали уникальные качества юбиляра: он не превозносится, обладает удивительным смирением, неутомим, несмотря на возраст. Осипов — это нравственный ориентир. Он всегда боролся за державу. Внес огромный вклад в сбережение духовности русского и славянских народов. Владимир Николаевич — подлинный искренний человек, который всегда находился на острие борьбы за русское дело. Осипов является живым классиком русской идеологии.

Протоиерей Всеволод Чаплин сказал: «В разные эпохи – гонений и затишья – он говорил ярко и открыто, и всегда одно и тоже, ни под кого не подстраиваясь, ни перед кем не заискивая. Для него не было вопросов не нашей повестки дня, он касался всех злободневных проблем бытия русского народа».

Я в своем выступлении отметил безстрашие и безкорыстие Владимира Николаевича.

Игумен Кирилл (Сахаров), настоятель храма святителя Николы на Берсеневке.

Я бы тоже выступил, и статью бы написал, но, как я уже писал, ни меня, ни хоругвеносцев не позвали. Жаль, очень жаль, прямо до слёз… Самое интересное, что как раз в это время перечитывал книгу Осипова «Корень нации (записки Русофила)» Москва, 2012 г. Удивительная книга. Прямо погружаешься во времена нашей монархической борьбы, и шире, борьбы Русских против оккупировавшего Россию «Красного Хазарского Каганата»

. . .

И теперь, в связи с юбилеем В.Н.Осипова, давайте обратимся к его книге «Корень нации». Вот на странице 454-456 он пишет о нашем Обращении к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию Второму. Открытое письмо в защиту священника о. Олега Строева, которого за монархическую деятельность 5 декабря 2000 г. указом митрополита Ювеналия лишили своего прихода и перевели четвертым священником в другой храм (явно с дальнейшим увольнением за штат). Вот подписи под письмом Патриарху:

Председатель Союза Православных Братств и глава Союза Православных Хоругвеносцев Л.Д. Симонович,

Глава Союза «Христианское Возрождение» В.Н. Осипов,

Председатель Общества Русско-Сербской дружбы И.М. Числов,

член попечительского совета Русского Национально-культурного Центра А.Н. Иванов,

и ещё пять подписей.

Повторяю, книга «Корень нации (записка Русофила)» очень интересна. По сути дела это хроника всей нашей тогдашней жизни. Давайте ещё раз полистаем её страницы:

«23 января 2001 года. «Круглый стол» по ИНН в Государственной Думе. Выступали о. Олег Стеняев, о. Алексей Масюк (Санкт-Петербург), о. Никодим (Курская епархия), священники из Екатеринбурга, депутат А.В. Чуев, К.Ю. Гордеев, Осипов, Симонович, Ломакин, Григорьев (Русская линия) и другие.

22 августа 2001 года в «Русском Вестнике» опубликовано «Обращение к Белорусскому народу» с призывом поддержать переизбрание действующего Президента А.Г. Лукашенко на выборах 9 сентября 2001 года. Обращение подписали: В.М. Клыков, В.Н. Ганичев, С.А. Лыкошин, В.Н. Осипов, Е.С Троицкий, Л.Д. Симонович, А.Н. Иванов, В.В. Лебедев, С.А. Шатохин, А.А. Сенин и другие».

Далее: 2 марта 2003 года. Статья «Год Дружбы усиленного режима»:

«Уважаемый Владимир Владимирович! (Путин, – Л.Д.С-Н) В день Вашей встречи с президентом Казахстана Назарбаевым спешим напомнить о трагической судьбе наших соотечественников: Виктора Казимирчука, Константина Семенцова, Виктора Чернышева, Николая Атяшева, Альберта Урипаева, Геннадия Ерохина, Андрея Злобина, томящихся в тюрьмах Казахстана по необоснованному обвинению в антиказахстанской пропаганде…

Владимир Осипов, глава Союза «Христианское Возрождение»

Леонид Симонович, председатель Православных братств

(Газета «Завтра» №9, февраль – март 2003 г.)

И так каждый год, каждый месяц, каждую неделю, каждый день. В течении 25-ти лет мы с Осиповым шли рука об руку, плечом к плечу, «стремя в стремя», борясь за Россию и Русских, за Православие, за Державу, за Монархию, за Церковь, Царя, Царство. Даже знамена у нас были похожие. У Союза =ХВ= Черное знамя с надписью

«Мы Русскiе – Съ нами Богъ».

А у Союзов СПХ и СПБ Черное знамя с надписью

«ЦЕРКОВЬ . ЦАРЬ . ЦАРСТВО»

и Черное знамя с надписью

«Православие или Смерть!»

Так было. Но вдруг, 19 мая 2018 года, в год столетия убиения Царственных Мучеников, Илья Числов на митинге в Сокольниках произносит свою провокационную речь против Леонида Донатовича и Хоругвеносцев. И все, повторяю, «как воды в рот набрали». И о. Кирилл Сахаров, и о. Всеволод Чаплин, и казачий генерал Александр Гора, и, самое главное, ответственный за это собрание – мой старый друг и соратник, проверенный мой боевой товарищ Владимир Николаевич Осипов…

Помнится, Лермонтов в стихотворении «Бородино», описывая Бородинскую битву и её конец, написал:

Тогда считать мы стали раны,

Товарищей считать . . .

Как точно выражен момент! Ведь этих «ран», нанесенных разными числовыми у нас с Осиповым множество, и некоторые из них – незаживающие… И многие наши «товарищи» уже ушли в мир иной. А.Н. Иванов, о. Олег Строев, Ю.П. Копосов, Ю.Н. Агещев, В.Н. Колентьев, И.Р. Шафаревич, В.В Кожинов, С.Н. Семанов, С.А. Лыкошин, В.Н. Ганичев, С.А. Шатохин и много других великих и малых безстрашных Русских воинов, «без ропота, даже без стона» павших в неравном бою с захватившей Россию «Тайной беззакония». И многих мы проводили в последний путь, стоя у их свежих могил, опустив голову, слушали, как священник восклицает:

И сотвори им вечную па – а – а – м – я – я – ть!..

И все мы вместе пели:

– Ве – е – е – ч – на – а – а – я па – а – а – м – я – я – ть!

– Ве – е – е – ч – на – а – а – я па – а – а – м – я – я – ть!

И вот теперь, когда смерть выкосила больше половины наших соратников, теперь, когда битва будет только нарастать, нам, «старым друзьям и товарищам» надо бы быть особенно внимательными друг к другу…. Но нет, на выпад Числова против Хоругвеносцев промолчали все мои верные товарищи. И мне страшно жаль, что так произошло. И до сих пор даже как-то и не верится, что произошло именно так. Иногда я вдруг остановлюсь посреди улицы, и думаю:

«А может, этого не было? Может, мне это приснилось?…

Господи Иисусе Христе Сыне Божий,

Помилуй нас грешных !

. . .

II. «Где правда, брат?» (обращение к моим старым соратникам)

Сейчас многие из нас уже пишут что-то навроде «Мемуаров». В.Н.Осипов написал и издал «Корень Нации (записки Русофила)», Вячеслав Дёмин «Мои этапы», о.Кирилл (Сахаров) аж 9-ть томов «Воспоминаний», владыка Тихон (Шевкунов) «Несвятых святых», о.Всеволод Чаплин «Бог. Истина. Кривды», Владимир Личутин «В ожидании Бога» и т.д. и т.п. Вот и я продолжаю писать свою «Хронику Последнего Времени». Вот некоторые её страницы:

Народ на награждении поэтического конкурса «Воскрешающая Русь», собрание которого проходило на третьем этаже Фонда Славянской письменности и культуры – где-то к семи часам вечера начал собираться. Первым пришёл один из руководителей сайта «РУСИЧЪ» Иван Иванович Жук. Потом пришёл ещё один главный редактор сайта Дмитрий Николаевич Юдкин. А там и остальные начали подтягиваться. Вот и поэт Николай Боголюбов, судимый за свои стихи по 282-й «русской» статье, а вот и Валерий Ерчак, автор книги о Иване Грозном, за которую его тоже судят по той же самой сакраментальной – 282-й… Ерчак увидел нас с Александром Валерьевичем, обрадовался, подошёл, похристосовался, и тут у нас с ним произошёл очень интересный, я бы даже сказал, значимый разговор:

– Помните кинотеатр? – спросил он.

– Эльбрус?

– Да, собрание монархистов и твоё, Леонид Донатович, выступление.

– Да, помню.

– Это был прорыв, даже, я бы сказал, взрыв!

– Да-да, это мы увидели в акафисте слова: «каемся, Русский народ, в убиении Царя и Помазанника Божия!..» – воскликнул Александр Валерьевич Королёв. – Увидели, отметили в тексте и передали Леониду Донатовичу в президиум, и он выступил…

– Да, да! Я тогда тебя поддержал, ты помнишь? – подхватил Ерчак.

– Помню.

– Да, да, ты же писал об этом…

– Да, на сайте «Drakula.org» писал. А они тогда всё твердили:

«Кровь его на нас и детях наших!!!»

– Интересно, кто первый предложил нам всем взять на себя Кровь Царя? Ведь здорово они тогда завернули, — сказал я.

– Да. А ведь начиналось настоящее покаяние Русского народа, а они его перенаправили, – с горечью подтвердил Ерчак.

– Перенаправили… Вместо покаяния получалось – самоубийство. Ведь «кровь его на нас и на детях наших» – это приговор! – заметил я.

– Не покаяние, а самоубийство! Это ты здорово сформулировал! А теперь вот за меня взялись, прямо в поезде брали. С двух сторон вошли двумя отрядами ФСБ. Пассажиры думали, что террориста ловят!

– Это тебе месть за то, что выдержал тогда и не поддался. Ну, и за Ивана Грозного, конечно. Они же его вечному Херему предали…

Вот такой был у нас с Ерчаком, 28 апреля 2018 года, примерно в семь часов вечера, интереснейший разговор на третьем этаже Международного фонда Славянской письменности и культуры, там, где стоит большой круглый стол. А за нами на стене были портреты погибших в Новороссии Русских героев. А справа от нас бюст основателя Фонда Вячеслава Михайловича Клыкова.

Царствия им всем Небесного, душу свою положивших за други своя, во главе с рабом Божиим Вячеславом!

. . .

III. «Письмо Владимиру Осипову»

Но продолжим нашу хронику.

Да, поздно я узнал о юбилее Владимира Николаевича. Уже после его чествования в Славянском фонде. Но всё равно же поздравить надо. Лучше поздно, чем никогда… И вот 11 августа 2018 года в 22.00 я позвонил Осипову, чтобы поздравить его с 80-ти летием. Трубку взяла Ирина Ивановна:

– Я сейчас передам Владимиру Николаевичу…

Осипов подошёл и сказал:

– Я звонил вам две недели подряд, но так и не дозвонился…

– А я был в отъезде, – ответил я. Недолго. Но, видимо, как раз во время!..

Жаль, что мне ещё кто-нибудь не позвонил… Но лучше поздно, чем никогда, а посему:

– Поздравляю Вас, Владимир Николаевич, с 80-ти летием и желаю Вам крепкого здоровья – Здоровья, прежде всего, и быть всё таким же великим борцом, каким Вы и были все эти годы нашей с Вами совместной борьбы!

Тут надо отметить, что перед 100-летием убиения Царской Семьи на день рождения Царя-Мученика, соратники Союза «Христианское Возрождение», 19 мая 2018 года, собрались в некоей резервации, в отдалённом закоулке парка Сокольники, куда их «загнали злобные чиновники», убрав их с Суворовской площади, где они лет уже десять собирались до этого. И вот теперь они там, в парке Сокольники перед белой оштукатуренной стеной, на задворках какого-то высокого ангара, и проводили своё монархическое стояние.

Вёл собрание, заменив покойного Алексея Иванова, Андрей Александрович Коренев – он же заместитель главы «Союза Христианское Возрождение» Владимира Николаевича Осипова.

Выступало на последнем митинге у «стены плача» в Сокольниках 6-ть человек:

Сам Владимир Николаевич Осипов Отец Кирилл (Сахаров) Отец Всеволод Чаплин Генерал-лейтенант казачьих войск Александр Гора Юрист Ирина Чепурная Председатель Общества Русско-Сербской Дружбы Илья Михайлович Числов

Последний как всегда отдал дань своей неизменной «традиции» – пнуть и оклеветать Главу Хоругвеносцев – Леонида Донатовича… Впрочем, вот этот отрывок из его выступления:

«Сейчас мы здесь стоим малым числом, практически на задворках, чуть ли не в лесу, и вообщем-то понятно почему. Если мы вспомним, как мы собирались когда-то на Славянской площади – какой многотысячный Крестный ход шёл к стенам Кремля, и даже на Суворовской площади – куда нас потом вытеснили, всё ещё собирался народ, привлечённый нашими стараниями. Поэтому сейчас нас всё дальше и дальше загоняют, и кажется, что никакого смысла в наших стояниях нет, и мы вроде бы варимся в своём соку, но Ирина Юрьевна здесь очень правильно сказала: «День этот светлый. Это праздник, и это крайне важно…». А кроме того, по судорожной реакции вот этих вот крыс, подонков, цареубийц, мы видим, что Государь им тоже страшен, как и сто лет назад. А то, что мы здесь в самом находимся эпицентре цареборчества и богоборчества, здесь в Москве… А Владимир Николаевич Осипов – дай Бог ему здоровья – он нас с 85-го года, как только началась эта Перестройка, собирает под Русскими Православными знамёнами – иных уже нету, кто-то сбежал, но свято место-то пусто не бывает…

Убежал некто СимАн0вич, который был, кстати, моим заместителем в Обществе Русско-Сербской Дружбы, одно время, но видим, теперь Союз Православных Хоругвеносцев возглавляет Дмитрий Антонов, потому на него так и ополчились, что это человек настоящий… Пока Хоругвеносцы СимАн0вича подсадные были – их и не трогали… А на настоящих Хоругвеносцев Дмитрия Антонова сразу начались гонения. Но Господь нас не оставит, потому что это Великий Святой наших дней… И дай Бог здоровья Владимиру Николаевичу – нашему великому подвижнику – и его верным соратникам, всегда они у него будут…».

Ну, и так далее. Теперь мне и Хоругвеносцам придётся прореагировать на эту речь Числова. Тут я Вам, Владимир Николаевич, скажу – прозвучала некая новая нота. К тому, что Числов в своей болезненной маниакальности при каждом удобном случае старается всячески оскорбить и оклеветать меня, я уже привык. Но тут он жестоко оскорбил моих братьев-соратников – Хорувеносцев, назвав их «подсадными», т.е. засланными казачками. То есть типа «провокаторами» и «стукачками». Вам, Владимир Николаевич, лучше, чем кому бы то ни было, знакома эта лексика. И Вы хорошо знаете, как на зоне спрашивают с людей, делающих такие заявления. Так почему же Вы, уважаемый Владимир Николаевич, позволили Числову клеветать на Хоругвеносцев и обливать их этим дерьмом. Ведь Вы же знаете меня, Леонида Донатовича Симоновича-Никшича, как минимум 25-ть лет. Уже тогда, начиная с конца 80-х, мы с Вами занимались Русской Монархической деятельностью. И я всегда, в любых обстоятельствах, стоял на Вашей стороне. Потому что в ней была та безконечная Правда, которой, как воды живой – жаждет истребляемый Русский народ. Ведь те самые многотысячные Крестные ходы, о которых говорит Числов, никогда бы не были такими массовыми и такими воистину сакральными, если бы не совершенно самоотверженная, безкорыстная служба Хоругвеносцев. Поэтому они, мои и Ваши братья, воистину верные и чистые сердцем Воины Христовы, теперь просят Вас разъяснить им: как же так получается, что на 100-летие убиения Царской Семьи – на Вашем стоянии один из выступающих оскорбляет Хоругвеносцев, называя их «посадными» и «засланными»?

Ещё раз с огромным уважением к Вам и Вашим великим заслугам, Ваш верный друг и соратник Леонид Донатович Симонович-Никшич.

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IV. «День рождения Цесаревича Алексия»

А то у Хоругвеносцев сложилось впечатление, что Осипов после такого выступления Числова намеренно не пригласил меня и их на празднование своего 80-ти летия в Славянском фонде.

А ведь мы, Хоругвеносцы, как проводили, так и проводим Царские мероприятия. Вот одно из них: в воскресенье, 12 августа 2018 года Хоругвеносцы ездили в село Тайнинское к памятнику Царю-Мученику Николаю Второму Александровичу. В Бибирево собрались где-то к 11 часам утра. Я приехал на большом семиместном алексеевом «Фольксвагене». Алексей за рулём, и я. Там, в Бибирево, у храма Сергия Радонежского уже нас ждали Валерий Александрович Левченко и Александр Валерьевич Королёв. Потом подъехали ещё три машины, Юра Ржаницын с сыном Саввой, Сергей Макогоненко и Ставр Годинович на своём страшном «бронированном танке» фирмы «Додж». Там ещё какой-то горный козёл с крутыми рогами изображён на решётке радиатора. Позже позвонил Омельченко и сказал, что приедет прямо в Тайнинское.

Загрузили хоругви в алексеев «Фольксваген» и ставров «Додж» и поехали.

В Тайнинское прибыли где-то около часа. Выгрузились у храма. Отнесли хоругви на лавку и начали монтировать. Потом привязали большие хоругви к столбам ограды вокруг памятника. Командовал всем этим Валерий Александрович Левченко. На левый столбик привязали огромную хоругвь «Слава Христу! Смерть антихристу!». Сразу за ним стояло на очень высоком древке такое же огромное чёрное знамя с двумя косицами с иконой Спасителя в центре. А справа развевалось золотое знамя с чёрным Двуглавым орлом, а сразу за ним тоже огромный красно-синий гюйс с белым Андреевским Крестом – это знамя теперь символизирует т.н. «Русский» или шире «традиционалисткий» мир во всех странах, где поднимает голову добротный консервативный традиционализм. В связи с этим небольшое отступление.

Тут в одной статье я с удивлением прочитал, что наши либеральные критики и литературоведы считают Михаила Булгакова – «фашистом»! Вот это да! – подумал я. Православные обвиняют его в эзотеризме и чуть ли не в сатанизме, а либерал-демократы наоборот в «фашизме». И вдруг я понял, что фашизмом наши либерал-демократы называют любую приверженность традиционным национальным и культурно-консервативным ценностям. Любые! Ибо что такое консерватизм и традиционализм? – это:

Народ Страна Вера Семья Традиция

А что такое «анти-фашизм»? Это:

Всесмешение Неудержимое стремление к прогрессу Отсутствие пола Отсутствие традиционной семьи Мужеложество и лесбиянство Всяческие извращения Антинационализм Борьба с церковью Антипатриотизм Интернационализм – космополитизм

Ну, и т.д. и т.п., ибо этот антитрадионационалисткий список можно продолжить до бесконечности. Вот поэтому-то мистическим образом знамя с косым Андреевским Крестом (по-нашему Крестом Святого Апостола Андрея Первозванного) – стало великим символом т.н. «консервативной революции» по всему миру – от Крыма и Донбасса до Америки, Германии, Сербии, Венгрии, Ирландии, Шотландии – далее везде.

И главное столкновение волей-неволей произойдёт не столько между традиционалистами и либералами, сколько между «фашистами» со знаменем с косым Крестом и красными коммунистами со знаменем с пентаграммой и серпом и молотом…

Вот почему Хоругвеносцы 12 августа 2018 года подняли Красно-Синий с косым Белым Крестом морской гюйс рядом с памятником Царю-Мученику Николаю II Александровичу. А кроме него ещё 20-ть мощных Монархический хоругвей, на двух из которых изображён символ СПХ – три черепа с кинжалами в зубах и надписью:

« ПРАВОСЛАВИЕ ИЛИ СМЕРТЬ! »

А самое интересное, что в эти же дни знамя Хоругвеносцев «Православие или Смерть!» было водружено на одной из вершин Священной Русской горы Эльбруса! Вот фотография:

А вот что написал альпинист из Иркутска Павел Марчуков:

«Игорь, моё почтение! Как и договаривались, написал материал.

6 августа 2018 года состоялось значимое событие. Знамя «Союза Православныхъ Хоругвеносцевъ» «ПРАВОСЛАВИЕ ИЛИ СМЕРТЬ!» было развёрнуто на вершине сакральной горы Эльбрус. Сделал это начинающий альпинист из Иркутска Павел Марчуков. Восхождение было непростым… Как рассказал Павел, на покорении Эльбруса он останавливаться не намерен. И пообещал брать с собой знамя на каждом серьёзном восхождении…».

. . .

V. «День рождения Цесаревича Алексия — 2»

Но вернёмся к Тайнинскому.

Вот мы построились, подняли хоругви и по команде пошли. Впереди большая, на двух древках хоругвь Царя-Искупителя, которая идёт с нами уже 25-ть лет. Медленно идём Крестным ходом вокруг памятника Царю Николаю II. Тишина кругом, только шелестит листьями густая берёза на ветру, да развеваются большие Черно-золото-белые знамёна. И вот кто-то из Хоругвеносцев, кажется Степан, запел:

– Царю Небесный, Утешителю, Душе Истинный, Иже везде сый и вся исполняяй…

И сразу внутри, в душе, и вокруг нас, всё пространство начало наполнятся духом. И берёза у памятника зашумела сильнее, и воздух, несмотря на жару, стал живым и лёгким, и большие хоругви сильно развернулись на ветру во всю свою ширь…

Так и шли мы медленно вокруг памятника работы Вячеслава Клыкова и пели, пели наши главные русские молитвы: Царю Небесный; Богородицу; Трисвятое; Кресту Твоему поклоняемся, Владыко; и Святое Воскресение Твое сла-а-а-вим. А потом запели наш главный тропарь Царю-Мученику, который мы неизменно, везде и всегда, поём уже опять же 30-ть лет…

Тут я невольно вспомнил, что на Осиповском стоянии в Сокольниках говорил Илья Числов. Он начал именно с этого тропаря. Вообще-то этот тропарь всегда поётся. А Илья Михайлович его просто читал:

– Царства земнаго лишение, узы и страдания многоразличныя…

От такой читки тропарь много терял. Пропадал его «сакральный смысл». Прочитав, Числов сказал следующее:

– Вот так величали нашего Святого Государя Императора, за много десятилетий до его официальной канонизации в братской Сербии. Там вот в этой первичной редакции тропарь и был составлен…

Всё это очень типично для Ильи Михайловича. Как говорится, «слышит звон, да не знает, где он». Ибо тропарь этот в Сербию привезли мы – Хоругвеносцы. И не «много десятилетий назад», а если мне не изменяет память, в 2004 году, когда ездили в Сербию и Черногорию очередным Крестным ходом, и в монастырях Цетинье, Подмайне, Беранье, Острог, Джурджеви Ступови, Милешево, Дольня и Горнья Морача, Студеница и других служили с монахами полную, привезённую нами и составленную ещё в братстве Царя-Мученика службу Святым Царственным Мученикам, которую потом и подарили монахам этих монастырей. Вот откуда Сербы и взяли этот тропарь в редакции «…свидетельствовав даже до смерти от жидов…».

Именно «…от жидов» и было поставлено братчиками Царя-Мученика, потому что до этого тропарь звучал не так. Вообще-то впервые он был написан в 1982-м году в Джорданвилле, когда Русская Зарубежная Церковь прославила Царскую Семью. Но в их редакции тропаря была формулировка не «от жидов», а «от богоборцев». И вот, когда в России в середине 80-х началось Монархическое движение и соответственно дискуссия: кто виновен в Цареубийстве? – тут братчики Братства Царя-Мученика и заменили в этом тропаре одно единственное слово… И стало всё чётко и ясно – кто именно убил Царя и его Семью – не просто какие-то абстрактные «богоборцы», а именно и конкретно «жиды». Этим на много лет вперёд, вплоть до сегодняшнего дня, определялась позиция Русских Монархистов: «Царя убили те, кого ещё апостол Павел называл «тайной беззакония, которая уже в действии», т.е. согласно Евангелию «Богоотметные жиды». Позже, как я только что писал, этот «антижидовский» тропарь в составе полной службы Святым Царственным Мученикам, так же скорректированной и отредактированной братчиками Братства Царя-Мученика – была принесена Хоругвеносцами в Сербию и Черногорию. Так что Илья Михайлович зря читает его речитативом, и зря считает, что это только он так смело произносит богоотметное имя – «жиды»…

Ещё раз хочу подчеркнуть: формулу «умученные от жидов» в тропарь внесли братчики Братства Царя Мученика Николая. Я очень хорошо помню, где и когда это было сделано, и кто тогда присутствовал на собрании в одной московской квартире. Это Андрей Щедрин, Леонид Болотин, Валерий Архипов, Вячеслав Дёмин, Александр Побезинский, Александр Зеленов, Алексей Широпаев, Юрий Сурхайханов, Леонид Симонович-Никшич. Именно эти Православные «Монархисты-фундаменталисты» и «исправили» тропарь РПЦ, заменив в нём абстрактное «от богоборцев» на конкретное «от жидов».

И вот, сейчас 12 августа 2018 года, на день рождения Цесаревича Алексия, Хоругвеносцы шли Крестным ходом в Тайнинском и пели:

– Царства земнаго лише-е-е-ни-е, у-у-зы и страдания многоразличныя, кротко претерпел е-си, свидетельствуя о Христе даже до смерти от жи-до-о-о-ов, Страстотерпче Великий Боговенчанный Царю Ни-ко-ла-е-е-е, сего ради Мученическим Венцем на Небесех венча Тя с Царицею, и чада, и слуги твоими, Христо-о-о-с Бо-ог, Его же моли помиловати страну Российскую, и спасти души на-а-а-ша-а-а-а!…

Вот она — Правда Божия!

И ведь как только нас не называли, как только не обзывали за этот наш «царебожнический», «фашистский» тропарь! И кто только не называл: и СМИ, и либералы. И еврейское крыло в самой Русской Православной Церкви, и всякие борцы с Православными ересями и сектами, типа великого приехавшего к нам из-за океана, сектоведа-консультанта Александра Леонидовича Дворкина, и флагман тогдашней «жёлтой» прессы – «Московский комсомолец». Помнится, я тогда, иронизируя над всем этим, даже написал поэму «Крестный ход», которая так и начинается:

Мне отмщение

и Аз воздам

Откровение Иоанна Богослова

Иоанн Опричный

КРЕСТНЫЙ ХОД

(видение конца 90-х годов XX века)

Было время, когда на нас лила

Много грязи газета «МК»,

Шизофрениками клеймила

И гнала желтизны облака:

Мол, сбираются сумасшедшие,

Маргиналы и всякий сброд,

И что в сборище буйнопомешанных

Превращается Крестный Ход!

Шизофреники, параноики,

Малохольники, маньяки,

Половина из них – раскольники,

Остальные – еретики:

Издают газеты ужасные,

Людям «Земщину» раздают,

На народном собрании страшные

Тропари про Царя поют:

«От жидов, – поют, – был умученный,

Искупитель наш Батюшка-Царь!»

И хрипит, мегафоном озвученный,

На ветру седой пономарь.

Как затянут: «Радуйся, Радуйся…»

Как пойдут по Святой Руси,

Так масонам мистических градусов

Хоть покойников выноси.

Русопятые, сиволапые,

Впрочем, дело ещё и в том,

Что Симонович тихою сапою,

Из собраний сделал дурдом!

Да, конечно, странное времечко

Над Россией плыло тогда,

И светила прямо нам в темечко

Шестигранная их звезда.

Мой народ истреблялся пачками,

Миллиона по два на год…

Меж рекламами, банками, тачками

Шёл по улицам Крестный Ходъ.

. . .

Да, такое было тогда время. Впрочем, и сейчас, конечно, не лучше. А мы, Хоругвеносцы, как шли Крестным ходом тогда, начиная с 80-х, так и идём сегодня, в августе 2018-го, идём и поём тропарь Государю Мученику – Царю, Искупителю народа Русского, за наш с вами, братья и сестры, страшный грех – отпадения от Веры, Царя и Отечества, от нашей исконной тысячелетней Русской формулы – «Православие. Самодержавие. Народность», от нашего Священного Русского Царства, именуемого Святая Русь…

Потом построились в одну шеренгу перед памятником Царю-Мученику, и Леонид Донатович, подняв Крест в деснице и осенив им

– Вот имя Отца +

и Сына +

и Святаго Духа +

– Хоругвеносцев, и памятник, и шумящие берёзки, и так же сильно шумящие высокие серебристые тополя у речки, сказал:

– Братие и Дружино! Сегодня День Цесаревича Алексия. Если бы он, по пророчеству Григория Ефимовича Распутина, искупался бы в святом источнике на Верхотурье, то гемофилия бы у него прошла. Но ему, как всей Царской Семье, была уготована иная, мученическая судьба… Как мы знаем, он искупаться не успел, и гемофилия не прошла. Но всех их умучили, разрезали, головы отрезали, отвезли их Ленину и Свердлову, и с тех пор мы в течении ста лет мучаемся, ибо это ритуальное жертвоприношение дало силы той самой «злобе поднебесной», о которой говорил апостол Павел. Именно это «сила» нас и угнетает. Мы думаем, нас люди угнетают. Нет. Нас не люди угнетают, нас угнетает – «дух зла», «дух злобы», который распространяется и на наших палачей, и, к сожалению, и на нас тоже, то есть на жертв…

Люди становятся равнодушными, теплохладными, безразличными. Ну, ничего. Скоро всё это закончится. Ибо всё начинается с малого. Вот и нас малый отряд Хоругвеносцев. Хоругви, знамёна развернули у старинного храма в селе Тайнинском, у памятника, который создал Вячеслав Михайлович Клыков, памятника Царю Николаю. И будем сюда приезжать, и постепенно, вот вы увидите, здесь будет образовываться некий центр Монархизма. Центр возрождения Русской земли. Это только начало. Собственно мы здесь были три раза. Это третий раз – сегодня. Будет четвёртый, пятый, а потом и народ приедет, и всё будет, многое будет здесь.

Сегодня кроме Дня рождения Цесаревича Алексия, день памяти героев подводной лодки «Курск». День их святой памяти. Мы, когда сюда ехали, в небе повис чёрный Андреевский флаг – Крест косой перекрещенный, истребители чертили на фоне синего неба. То есть память «Курска» и в Небе отмечают, и на земле, и вот мы тоже – Хоругвеносцы отмечаем.

Кроме этого, сегодня день Воина Иоанна, Мученика, которому надо молится в случае бед, горя, тягот различных и искушений. Молится Иоанну – Мученику.

Также сегодня ещё день Оптинских старцев. Оптинского старца Антония – младшего. Так что и Оптинские старцы нам будут помогать.

Но самое главное нам молиться Царю-Мученику Николаю Александровичу – Царю-Искупителю. Как бы там ни говорили, что Царь-Искупитель и его жертва искупления – это не правильно, мол, только Спаситель принёс Искупительную Жертву… Спаситель принёс Искупительную Жертву за грехи всего человечества, а Царь искупил нас – наш народ Русский. Народ Русский, который отступил от Веры, Царя и Отечества. Интернационал какой-то придумал. И вот эти наши грехи, это наше предательство, Царь искупил. Перед кем искупил? Естественно перед Спасителем, перед Богом, перед Троицей Святой – Отцом и Сыном и Святым Духом. Поэтому мы с вами будем стоять здесь перед этим прекрасным белым старинным храмом, и перед образом Царя-Мученика, работы нашего великого замечательного скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова – будем стоять… И отсюда, из Тайнинского – теперь есть-пойдёт Русская земля, та самая Русская земля, которая тысячу лет существовала от Рюрика и до Царя-Мученика Николая Второго Александровича.

Мы продлим эту связь, продолжим эту традицию. Продолжим и будем идти Крестными ходами, здесь, будем идти духовными Крестными ходами, как шла Святая Русь уже тысячу лет. Будем идти – во имя Отца и Сына и Святаго Духа!…

И Хоругвеносцы ответили:

– А-минь!..

Здесь я хочу привести своё стихотворение, которое я написал по следам гибели АПЛ «Курск». Оно так и начинается:

«РОССИЯ»

Свершилось, Господи! Прославлен! –

Царь-искупитель – Русский Царь!

Дракон преступный обезглавлен:

Хоругви, стихари, фонарь –

Идут, иконы Крестным ходом,

Колокола – звонят, звонят,

И слёзы на глазах народа

Святыми каплями горят…

Ликуй Россия! – Время брани

Собор Церковный утвердил

И русское Святое Знамя

Тебя поднять благословил!

Когорты мучеников русских

Царь поведёт в Священный бой,

И экипаж героев “Курска”

Христос узрит перед Собой.

Все в белом, с белыми крылами,

И меч у каждого в руке,

И Монархическое знамя,

И стяг Андреев на древке.

Они воскресли! – гром Победы

Гудит, гудит в колоколах! –

Кругом измена, смерть и беды

И соль морская на губах…

Но “Курск” идёт походом Царским

Сквозь рёв и хохот, визг и свист,

Чтоб изо льдов суровых Арктик

Когорты курсков поднялись…

Горят пожары, Смерть с косою,

Огонь и дым в прожекторах…

И гаснет телевизор с воем,

И моряки стоят в глазах…

И слёзы застилают образ,

И башня стелет дым и гарь, –

И улетают телекобры…

И к нам выходит Русский Царь.

Царь Николай! Святой! Ликуйте!

Идите все на Крестный ход,

И Русский Меч Священный куйте,

Чтоб нас не вырезал Ирод.

Мы памятники вновь откроем,

Икону Царства создадим

И воздадим хвалу героям,

И “Курску” гимны посвятим.

В ночи горит “игла Кощея”,

И бесы пляшут на гробах,

Но Стяг апостола Андрея

Рассеивает смерти страх.

Настало время – время брани,

Иглы горит Мистериум,

И чайки кружат над волнами,

И всё суровей моря шум.

Христос ведёт Земли народы

На Свой последний Страшный Суд,

Герои “Курска” Крестным ходом

Карать изменников придут…

Нас Родина зовёт в последний,

Всегда последний смертный бой,

И Русский Царь в ряду переднем

С усекновенною главой,

И воин Женя Родионов

Принявший смерть за Крест святой,

И чудотворная Икона

Встаёт над бездною морской.

Россия, Господи! – Россия !

Сквозь бесов визг и ада вой

За ны распнувшийся Мессия

Завет тебя в последний бой !

Дракон преступный обезглавлен

И разлетелась телехмарь.

Свершилось, Господи! Прославлен!

Царь-Искупитель – Русский Царь!

. . .

VI. «Где правда, брат?»

Но продолжим. Я вот всё неотступно думаю: как же так? Как же так? Илья Михайлович Числов клевещет на Леонида Донатовича и Хоругвеносцев, порочит и обливает их грязью, называет «подставными» и «засланными», а наши корифеи, в лице ведущего Андрея Коренева, Владимира Николаевича Осипова, отца Кирилла (Сахарова) и отца Всеволода Чаплина ни гу-гу. Ведь ни слова никто не сказал в защиту Хоругвеносцев и их главы!

Или Владимир Николаевич не знает Леонида Донатовича в течении как минимум 25-ти лет? Или не с Леонидом Донатовичем вдвоём на протяжении многих лет Владимир Николаевич подавал заявки в Мэрию на проведение наших мероприятий? Или не Хоругвеносцы на наших Крестных ходах с прекрасными хоругвями, знамёнами и стягами всегда шли на этих Крестных ходах впереди, придавая им торжественность, красоту и сакральность? Или не Леонид Донатович всегда своим вступительным словом открывал народное собрание перед и после Крестного хода? Или не он всегда вёл митинг на Славянской площади и на Васильевском спуске, именно тогда, когда Крестные ходы, достигали количества чуть ли в сто тысяч человек?

Помнится, было дело, Леонида Донатович на стоянии в Останкино против фильма Мартина Скорцезе «Последнее искушение Христа» вёл митинг и Крестный ход. Именно он и предоставлял слово таким корифеям православно-патриотического движение как о. Александр Шаргунов, Вячеслав Михайлович Клыков, Александр Иванович Буркин, и организатор митинга Владимир Николаевич Осипов. А какие люди выступили – одни из главных священников-патриотов председатель Движения «За нравственное возрождение Отечества», великий Русский скульптор, глава «Всероссийского «Земского движения»», председатель ООО «Неопалимая купина» величайший коллекционер икон и антиквариата, и т.д. и т.п. И наш общий протест передавали тогдашнему руководителю телеканала Малашенке именно мы вдвоём с Осиповым. Помню, какой ненавистью горели малашенковские глаза, когда он принимал у нас этот текст…

Тут интересный комментарий, читая это, написал Хоругвеносец Владислав: «Леонид Донатович, вы все это пишите, объясняете. Но они-то, если молчанием поддержали Илью Числова, думают, что Вы маскировались под «настоящего патриота». А сейчас всё «вскрылось». И вся эта организация под руководством Леонида Донатовича – «ненастоящие патриоты», «ненастоящие монархисты», «ненастоящие почитатели Государя Николая Второго». Только вот возникает вопрос: если мы «засланные», «подставные», то от кого засланные, от кого подставные? Ждём ответа на этот вопрос от них. И этот ответ нам нужен не для того, чтобы отвечать им – так оно или нет. А для того, чтобы здесь в этом мире эти их мысли публично материализовались, а потом, на Страшном суде, мы были лишь только свидетелями клеветы Числова, и уже не мы, а Сам Господь вынес решение. Я так думаю». Так говорит Владислав.

Хотя, что ж, были и такие, которые много раз пытались отстранить Леонида Донатовича от руководства митингами и Крестными ходами. Хотели, но ничего не могли поделать!

Но время, как говорится, лечит. И вот, недавно уже в 2018 году, в Славянском Клыковском центре на торжественном собрании, посвящённом 60-ти летнему юбилею о. Кирилла (Сахарова) – Леонид Донатович и игумен Кирилл помирились. О.Кирилл даже по-братски обнял Леонида Донатовича, и сей исторический момент запечатлел, как говорится, на плёнку наш Хоругвеносец Александр Валерьевич Королёв.

Казалось бы всё. Помирились, обнялись, простили и забыли. Теперь снова, как в былые времена – друзья и братья. Но вот 19 мая, в день рождения Царя-Мученика Николая Александровича все они – и Осипов, и о.Кирилл, и о.Всеволод Чаплин, казачий генерал Гора – все они выступают с обличительными речами у белой стены плача русского гетто в Сокольниках, громя Новый Мiровой сатанинский порядок. И ведь совершенно правильно все говорят. А в этот же день в Тайнинском Хоругвеносцы также проводят стояние и Крестный ход. И там тоже выступает Леонид Донатович, писатель Валерий Ерчак, писатель Владимир Семенко, монархист Михаил Налимов и другие. Казалось бы, как хорошо! Сразу в двух местах – и в Сокольниках, и в Тайнинском, – идёт монархическое стояние. Да, всё так и идёт – хорошо! Но вот на митинге в Сокольниках, как выяснилось, слово берёт председатель Общества Русско-Сербской дружбы Илья Михайлович Числов, и вдруг, начиная с середины речи, ни с того ни с сего, в очередной раз начинает поливать грязью Леонида Донатовича. И, скорчив презрительно-брезгливую мину, клевещет на Хоругвеносцев…

И все промолчали. Как будто бы ничего такого. И многолетний друг и соратник Леонида Донатовича – Владимир Николаевич Осипов, и, не так давно на своём юбилее помирившийся с Леонидом Донатовичем, игумен Кирилл Сахаров – и также много лет знающий Леонида Донатовича, и наградивший его от имени Патриарха Кирилла орденом Серафима Саровского протоиерей Всеволод Чаплин – и также знавший как минимум 25-ть, а то и 30-ть лет Леонида Донатовича ведущий митинга заместитель Владимира Николаевича по «Христианскому Возрождению» Андрей Коренев.

Никто. Ни слова. Как воды в рот набрали. Как будто никто не слышит, кто и что говорит. И не только Осипов, но и Кирилл (Сахаров), который пишет хронику нашего Смутного Времени, и уже выпустил то ли 6-ть, то ли 7-мь томов. Ведь вот что он писал прямо на обложке своей первой книги о Леониде Донатовиче. Вот передо мной красивый первый том его «Воспоминаний». На первой обложке портрет о.Кирилла среди цветов на фоне прекрасного храма Николы на Берсеневке. А на второй обложке я прочитал следующее:

«В своей первой книге «Воспоминания» автор только пробует своё перо в данном жанре полагаясь на Божий промысел и благословение духовника. Игумен Кирилл в простой и доступной форме рассказывает о своём жизненном пути… С уважением и любовью рассказывает о соратниках из «Союза Христианское Возрождения», возглавляемого В.Н.Осиповым, а также из «Союза Православных Хоругвеносцев», возглавляемого Л.Д.Симоновичем-Никшичем».

Дальше на стр.49 о.Кирилл пишет: «Когда в 1999 году начались бомбардировки НАТО Сербии, к храму св. Николы на Берсеневке пришёл грандиозный общемосковский Крестный ход. Союз Православных Хоругвеносцев неоднократно проводил Крестные ходы в Сербии и Черногории… Председатель СПБ Л.Д.Симонович-Никшич 20 декабря 2006 года был награждён Патриархом Московским и всея Руси Алексием II орденом прп. князя Даниила 3-й степени. Это было важным событием, так как впервые за долгие годы СПБ официально упомянут Патриархией. По случаю этого награждения мною в церкви св.Николы на Берсеневке был отслужен благодарственный молебен… Союз Православных Братств, как и Союз Православных Хоругвеносцев (и там и там руководитель Симонович-Никшич, – Л.Д.С.-Н.) 24 марта 2007 года вошёл в коалицию православно-патриотических организаций «Народный союз». Все эти мероприятия освещались в изданиях СПХ – газете «Земщина» и журнале «Священная хоругвь», а также на их сайтах в Интернете…».

И далее: «Леонид Донатович Симонович-Никшич, несомненно, является выдающимся деятелем православно-патриотического движения. Его харизма как лидера и безкорыстное жертвенное служение очевидны…».

Так кто же всё-таки Леонид Донатович и Хоругвеносцы, о.Кирилл? «Провокаторы», «засланные казачки», «предатели» и «подставные», возглавляемые неким провокатором, или всё-таки «активисты и создатели «грандиозных крестных ходов» в защиту Сербии? Кто они? Как было сказано в одном гениальном фильме:

– В чём правда, брат?

Ведь на стр.52 своей книги Вы, о.Кирилл, опять же пишите:

«Избрание председателем СПБ Л.Д.Симоновича-Никшича заметно активизировало работу СПБ. Под его руководством проводилась огромная работа в виде Крестных ходов и пикетов…»

Вот так вот, о.Кирилл. Ведь это всё не я, а Вы писали в своей книге. И вдруг у Вас на глазах о том же Леониде Донатовиче говорят, что он возглавляет провокаторов, предателей, подставных и засланных Хоругвеносцев.

– Где правда, брат? – хочу ещё раз спросить я Вас, уважаемый отец Кирилл!…

. . .

VII. «Горечь, печаль и туга»

Итак, книга о.Кирилла (Сахарова) свидетельствует сама за себя. А теперь вернёмся к не менее интересной книге Владимира Осипова «Корень нации». На страницах её встречаем множество упоминаний о совместной деятельности и прямо скажем неразрывной сплочённости Владимира Николаевича и Леонида Донатовича. На страницах 451-452 читаем:

«5 июля 2000 года у Кремля возле Кутафьей башни собралось около 500 человек. В основном это были православные верующие и патриоты-почвенники… Были все знакомые лица – писатель В.Н.Крупин, председатель Союза Православных Граждан В.В.Лебедев, председатель общества «Радонеж» Е.И.Никифоров, Л.Д.Симонович, Ю.В.Бурдаков, Ю.Н.Агещев, о.Михаил Рогозин, монахи, священники, иные приехали даже из дальних мест…

А 17 июля – большой Крестный ход, посвящённый Государю Николаю Второму, от памятника Свв.Кириллу и Мефодию по набережной Москвы-реки мимо Кремля к храму Святителя Николая на Берсеневке. Выступали священник о.Олег Строев, о.Лев с Украины, иеромонах Никон…

Мы с Симоновичем, Штильмарк и другие. Одновременно с нашим народным собранием (до шествия) в то же самое время – с 14 до 15-ти часов епископ Алексий (на тот момент наместник Новоспасского монастыря, – Л.Д.С.-Н.) служил молебен поблизости от нас у часовни-памятника Героям Плевны (нас с этого места «аккуратно» вытеснили). На панихиде было 200 человек. У нас – 5000. Епископ упрекал нас в «политиканстве», в том, что мы якобы земное отечество предпочитаем Небесному…

12 ноября – митинг у памятника Юрию Долгорукому за переименование станции метро «Войковская». Выступали: иеромонах никон (Белавинец), Осипов, Симонович, Агещев, Червяков («Русский хозяин»)».

Я тут специально жирным выделил одно место: «Мы с Симоновичем»! То есть Симонович и Осипов все эти годы работали настолько неразрывно, настолько в плотной связке, что Владимир Николаевич даже не заметил как обозначил эту неразрывную связь оборотом: «мы с Симоновичем», в то время как всех других всегда перечисляет по фамилиям каждого отдельно.

Я очень хорошо помню этот очень трудный для меня Крестный ход 17 июля 2000 года, совсем незадолго до канонизации Царственных Мучеников, во главе всех мучеников и исповедников Российстих от богоборческой власти пострадавших. Для меня этот Крестный ход в 2000-м году был особенно трудным. И хотя лёгких Крестных ходов не бывает, этот был труден как-то даже особенно.

Вот закончилось Народной стояние, которое, кстати, как всегда, вёл я, и сразу мы, Хоругвеносцы, начали строить этот 5-ти тысячный Крестный ход. Только построили, как сверху, от памятника гренадёрам Героям Плевны, нагрянули Православные с панихиды по Царственным Мученикам. Нагрянули они толпой человек в 500-ть, и сразу внесли некий новый безпорядок. Видя, что сейчас они расстроят и сломают наше чёткое построение, я, чтобы этого не произошло, тут же скомандовал в мегафон:

– Подняли хоругви!… Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!… Тронулись…

И Крестный ход, дрогнув и развернув хоругви и знамёна, начал свой медленный и торжественный марш. Но тут сильно закричал стоявший слева от Крестного хода высокий кудрявый человек в стихаре:

– А кто дал тебе полномочия командовать всеми нами?!!

– Господь Бог! – ответил я, встав впереди Крестного хода, и возглавил шествие.

Там, сзади, за моей спиной, ещё раздавалось вяканье этого самого кучерявого человека в стихаре. Но я уже не обращал внимания. Мы шли вниз к Москворецкой набережной, а впереди Крестного хода шла хоругвь Царя-Искупителя.

Не буду называть тут имени этого человека, скажу только что он меня, за мою независимость и активность – очень не любил, и всегда, видя мою реальную деятельность, начинал требовать отчёта в том, какой великий патриотический комитет меня в этом уполномочил. А я, обладая совершенно противоположным ему характером, уже тогда понял, что всякая деятельность, лишь тогда деятельна, когда ты сам, независимо ни от каких великих комитетов, возьмёшь и начнёшь действовать. Именно так я и создал в своё время «Союз Православных Хоругвеносцев», куда вошли именно очень деятельные и удивительно талантливые Русские люди.

Дальше мы шли по Москворецкой, потом по Кремлёвской набережным. И вроде бы шли все вместе – примерно 5000 человек, как написал Осипов. Хотя на самом деле было больше. И много больше. Так что милиционер, сопровождавший Крестный ход и идущий рядом со мной, спросил:

– И где ты только набрал столько народу?

– По Руси Святой, – ответил я.

Вот мы прошли под Большим Каменным мостом, и по крутой лестнице поднялись на него. Я обернулся. Весь мост был заполнен хоругвями и знамёнами, а середина и конец шествия ещё шли мимо Кремлёвской стены. Нет, это было не 5-ть тысяч, а в 10-ть раз болше – тысяч 50-т – 70-т. И всё шло хорошо, мы уже достигли середины моста, но тут ко мне с двух сторон подбежали два великих патриота и взяли меня, что называется, «в клещи». Один из них вдруг начал раздражённо не говорить, а прямо кричать:

– Почему ты не повёл Крестный ход на Красную площадь?! Ты специально уводишь людей от Кремля! Ты провокатор! Засланный провокатор!…

– А ты дурак! – хотел ответить я, но промолчал.

Он ещё что-то прокричал, но потом отстал. Хотя глаза его, праведным гневом горящие, ещё долго сверлили мне спину. Другой ещё какое-то время шёл молча рядом со мной. Глаза его тоже были белыми от злости. Этого человека я знаю очень давно, и причём знаю его как старого соратника только с хорошей стороны. Я посмотрел на него и сказал:

– Ты-то что? Как не поймёшь, что маршрут согласован с Мэрией, и что нам с Осиповым с трудом удалось получить разрешение? Тот не знает, но ты-то знаешь, с каким трудом выбиваются разрешения?!!

Он ничего не ответил, а потом тоже отстал. Дальше спускались вниз по лестнице, торжественно прошли мимо театра Эстрады, и вот уже втягиваемся в низкую и узкую арку дома притча храма Николы на Берсеневке… Протянули сквозь неё Крестный ход и, слава Богу, она не рухнула, и вот уже все эти 50-т тысяч человек с трудом разместились на большой территории храма и бывшей вотчине Малюты Скуратова.

И сразу начали молиться. Молебном руководил настоятель храма игумен Кирилл (Сахаров). Усталый и счастливый я стоял лицом ко всей массе молящихся и охрипшим голосом пел тропарь Царю-Мученику, «умученному от жидов»…

Рядом со мной на большом белом могильном камне прямо в стихаре, совсем обессиленный, сидел тот, кто спрашивал с меня, какой «комитет» меня уполномочил руководить. Больше он не возмущался. Не было сил. Вот так прошёл наш с Осиповым Крестный ход 17 июля 2000-го года, незадолго до прославления Святых Царственных Мучеников Русской Православной Церковью. И таких Крестных ходов, шествий, стояний, митингов, пикетов, а позже – маршей, – «Правых», «Русских», и, наконец – «Царских», было у нас с Осиповым тогда чуть ли не 2-3 в месяц, а то и в неделю.

И после этого мой главный друг и соратник Владимир Николаевич Осипов, слушая провокационный бред Ильи Числова, 19 мая 2018 года в Сокольниках, сделал вид, что ничего не было. А ведь мог хотя бы сказать, что это частное мнение Числова.

Жаль, страшно жаль, и даже на своё 80-ти летие меня, своего главного старого соратника не позвал. А как же Вы, Владимир Николаевич, в своей книге всё пишете «Я и Симонович», «Мы с Симоновичем»?

Горечь и Печаль и, как сказано в «Слове о полку Игореве», Жалость и Туга охватили меня после таких этих последних событий…

Вот такие «Печальные главы» пришлось мне писать в моей «Хронике Последних времён» в лето от Рождества Христова 2018-е, в год 100-летия ритуального убиения Святой Царской Семьи… А жаль! Ведь так хотелось просто написать большую хорошую статью о жизни, судьбе и борьбе на 80-ти летие Владимира Николаевича Осипова. И напишу, обязательно напишу. Потому что после прочтения его книги «Корень нации» я всё время неотступно вижу события нашей совместной с Владимиром Николаевичем деятельности в 1987-2000-х годах. Какие мощные картины Русского Монархизма. И Осипов всегда и везде в эпицентре событий. Да, конечно, напишу обязательно! Но прямо вот сейчас не могу. Потому что в голове всё время звучит слова из того фильма:

«Где правда, брат?…»

P.S. Я долго сомневался, стоит ли сейчас публиковать эти главы моей «хроники». Или оставить их для будущего большого произведения. Ведь когда публикуешь такие вещи, могут снова подняться волны т.н. «взаимных разбирательств». И всё откладывал, откладывал. Пока что сами Хоругвеносцы не потребовали опубликования. Ибо они возмущены много сильнее меня. И сами написали свои статьи на тему выступления Ильи Числова. Куда более резкие и возмущённые. Но я им сказал, что их работы пока публиковать не будем. Надо посмотреть на реакцию наших старых соратников на мою статью. «Тогда публикуйте свою статью!» – сказали Хоругвеносцы. Ну вот и пришлосб главы этой моей хроники Русского Монархизма опубликовать…

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!…

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

СавезаПравославних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич

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