Могут ли экономические либералы не разрушать Россию?

«Чем вас меньше, тем нам лучше», — это откровение заместителя начальника российской областной налоговой инспекции адресованы директору предприятия. Но обижаться не стоит, потому что слова эти — правда! Российская налоговая инспекция, равно как и другие представители контролирующих госслужб в России финансируется из федерального бюджета и прямо не зависят от деятельности предприятий в экономике.

А раз материального интереса (кроме коррупционной связи) нет, то чиновники ведут себя так же, как известная «крыловская свинья, подрывая корни у дуба». Проблема в данном примере не в личности. Если поменять директора и налогового начальника местами, то всё повторится. Проблема — в системе, которая выстраивает такие отношения. Надо знать, как работает ревизорский аппарат, какие задачи ставятся им, как оцениваются.

Чтобы исправлять недостатки системы, надо иметь независимые СМИ. Но 87% российских СМИ (по их информации) дотационные. На их правду не стоит рассчитывать. СМИ как музыкальный автомат – кто отпускает монетку, тот и выбирает «песенку».

В январе 2017 года в Москве прошел «гайдаровский» экономический форум, куда была приглашена избранная экономическая «элита», которая в «сотый раз толкла воду в ступе», решая безрезультатно проблемы отсутствия развития бизнеса в России.

Итог этого форума подвел один из его организаторов — Ректор российской академии народного хозяйства Владимир Мау. Выступая на радиостанции «Эхо Москвы», он сказал: «Мы реально не понимаем, что происходит в экономике. Почему деньги в России не идут в бизнес – главная загадка». И это тоже – сущая правда. То же самое полгода назад говорил и бывший министр экономического развития Правительства РФ Алексей Улюкаев. — Они там действительно не понимают, что происходит в экономике.

Многие высокопоставленные чиновники (если не сказать — все) ни дня не работали «на земле» в бизнесе. Будучи пожизненно на бюджетном содержании, они не знают, как зарабатывать деньги. Они, как та «жена олигарха считает, что деньги берут из тумбочки».

Когда в 2014 году в течении полугода мировые цены на нефть упали в три раза из-за её перепроизводства и предложения на рынке, то вместо того, чтобы сократить добычу — в российских СМИ вместо этого хвалились, что производство нефти в России подняли до рекордных величин. Ещё бы цены на нефть не упали. Это ли не идиотизм? Казалось бы элементарный вопрос. Но пришлось год «долбить» чиновникам в Кремль, что надо идти на переговоры в ОПЕК, чтобы сокращать добычу нефти. С трудом, но дошло. Переговорами занимался сам В. В. Путин. Добычу нефти всего чуть-чуть сократили, а уже в 2016 г. получили прибавку к цене и прибыль – плюс 30%, и закрыли брешь в бюджете. А если бы это сделать немедленно в 2014 году, то можно бы было удержать высокую цену нефти, не девальвировать рубль, не допустить обесценивания средств у населения и тем самым не допустить обвала отечественного производства. Как говорит русская пословица: «На вожжах и лошадь умна, а без вожжей и возничему лоб расшибет».

Почему не спросить у предпринимателей и директоров предприятий, у тех, кто в «самом низу куют копейку». – Скажите, почему в России бизнес загибается? — Потому, что «директорская правда» (как и мнение народа по другим вопросам) не угодна для партийной номенклатуры. В России есть только одна «истина» правящей партии…

Все вопросы экономики уходят своими корнями в политику.

Не только правящая партия, но все политические партии в России, как «черт ладана» боятся правды. Надо знать, что в России с 1917 года на место самодержавия пришла не власть Советов, как об этом постоянно говорит партийная ложь, а пришла власть одной партии и её «подкаблучной» партноменклатуры. В России с 1917 года 70 лет была одна истина и одна правда – «красная». А в 1993 в России та же самая партийная номенклатура, как «хамелеон» сменила окраску и под разговорами о демократии началась эпоха «белой» правды.

Как гончар «творец» из глины, также всецело политика — «творец» в экономике.

В Правительстве РФ, не смотря на заявления о непонимании проблем в экономике, однако заметили, что — контролирующие госорганы проверками уничтожают предприятия и предпринимателей, и решили на три года проверки остановить, а потом продолжить… Бесправие предприятий и предпринимателей в России перед беззаконием проверяющих это ещё беда малая. Главный «убийца экономики» России — м о н о п о л и и.

Монополии это «раковая опухоль» российского капитализма. Монополии, как метастазы щупальцами проникают во все области общественного уклада в поисках денег.

В России уже к началу 2000-х годов основные деньги были собраны монополиями в «потоки». Вспомните, например, как предприниматель из г. Кирова два года подряд на встрече журналистов с Президентом РФ В. Путиным говорил о том, что его хороший квас никому не нужен. Даже в розничной торговле существует тотальное господство сетевых монополий и их супермаркетов. Ассортимент у них большой, но новый товар (тот же квас) может попасть в торговую сеть и «пододвинуть» соседей на прилавке, если менеджер из монополии будет получать за товар процент-взятку. Если не хочешь платить взятку, то для тебя (и для других честных) при монополизме путь закрыт. Монополии захватывают весь рынок, а для развития экономики и инвестиций бизнеса – это «удавка».

В России монополизм на словах власти осуждают, а на деле поощряется.

Первое. Монополии с молчаливого согласия властей выводят прибыль из под налогообложения за пределы России в оффшоры и эти манипуляции с финансами со стороны власти годами (обратите внимание – годами!) не пресекаются. Для коррупции в верхних эшелонах власти «виолончелисты» выгодны. В России деньги от монополий получать боятся, а через офшоры и посредников легко перегоняют на заграничные счета.

Второе. Доходы монополистов не облагаются прогрессивным подоходным налогом (как в других странах) и это ещё один повод для коррупционной дружбы с властью.

Третье. Коррумпированная власть плодит под «крышей» государства монополии, которые используя грабительские законы собирают деньги в «потоки» (о которых сказано выше), высасывая ресурсы из населения (т.е. со свободного конкурентного рынка).

«Узаконенные» государством монополии, используя понуждающие законы грабят население. Аппетиты монополий растут. Подобных частно-государственных монополий очень много. Например, система ОСАГО, начинаясь с маленькой суммы, теперь уже составляет значительную величину в бюджете автовладельца. Появилась и новая частно-федеральная монополия «Платон», которая грабит автоперевозчиков. Одновременно с ней ввели (под угрозой штрафов) и требование наличия шипованной авторезины. То есть один раз заплати — в «Платон», якобы для сохранения дорог, а второй раз за то, чтобы дороги уничтожать шипами резины, нарезая борозды в асфальте. Забота здесь не о дорогах и безопасности водителей, а о том как обмануть, ограбить, вывести деньги за границу и разделить их там. Следом грядет монополия по сбору денег со всех на платные дороги.

К скудному бюджету граждан с подачи власти присосались не только федеральные, но и во множестве региональные монополии: электроэнергетиков, газовиков и других с их тарифами, навязанными услугами, системой штрафов, шантажа и отключений. Особенно преуспели в ЖКХ. Квартплата, например, в г. Вологда с 1999 года выросла в 50-60 раз. Мало кто может похвастаться, что его ежемесячный доход увеличился во столько раз.

Там же и поборы местных «родственных» властям монополий — за оплату стоянки автотранспорта и многое другое что придумано для ограбления населения во всех сферах жизни общества. Государственная коррупция в России грабит предприятия и население руками созданных им монополий. Забирая со свободного рынка финансы и концентрируя их, монополии сжимают экономику, создают безработицу и уничтожают людей.

Например, в г. Вологде, на Тополевом переулке зимой на новый год в деревянном многоквартирном доме электроэнергетики отключили свет. Жильцы не смирились, взяли и сами подключили, но видимо сделали не умело. В результате дом ночью сгорел. Погибло 8 человек, из них 5 детей. Сами виноваты! Разве власть бывает виновна?

Взять совсем свежий пример. В Вологодской области местная газовая монополия задушила долгом в Череповецком районе очередное на этот раз сельскохозяйственное тепличное предприятие СХПК «Овощной». В канун нового 2017 года перед 30-ти градусными морозами отключили в теплицы подачу тепла. Заморозили всю молодую рассаду, приготовленную под урожай 2017 г. (50 тыс. саженцев огурцов и 27 тыс. зелени), уничтожили труд коллектива. В СХПК было 170 рабочих мест, предприятие работало с 1974 года. Государство и газовая монополия его убила. — Ну, получили «похоронные» за газ с убитого предприятия? А с тех 8-ми ограбленных, что сгорели на пожаре – получили деньги? Не ужаснулись от содеянного? Довольны результатами своих дел?

К 25-ти миллионной армии «самозанятого» в России населения, о которых говорил В. В. Путин (правильно сказать безработных из разоренных предприятий), добавили ещё 170 человек из череповецкого СХПК «Овощной». Вот эта постоянно растущая «армия» безработных и станет «судьми» для общества и нынешней власти.

В канун нового 2017 года в центральных российских СМИ наперебой рассказывали историю, что в Московской области 8 безработных зашли в магазин избили продавщицу и забрали водку. На вызов приехал наряд полиции два человека. В результате одного полицейского убили другого тяжело ранили, забрали оружие. Следом на помощь приехал спецназ и этих 8-ми безработных «упаковали» и теперь устроят на казенное содержание в тюрьму. – Ограбили магазин, убили полицейских и посадили безработных… Какое общество правящая партия и партноменклатура строит в России?

Государственно-монополистический капитализм!

Контролирующие госорганы уничтожают предприятия в экономике, а созданные коррупцией частно-государственные монополии грабят предприятия и население.

С обнищанием населения экономика в России – сжимается.

Вопрос стоит не о развитии, а о полном разорении регионов, разрушении всей их региональной инфрастуктуры (уничтожении местных дорог, мостов, предприятий, школ, больниц, почт, вообще всего, что там есть). За 2016 год количество дотационных (т.е. убыточных) регионов в России увеличилось и достигло 73 (из 85). Богатая ресурсами страна — в убытке. Это как надо управлять, чтобы (помимо газа) все были убыточны.

Происходит отток и вымирание населения в регионах. Возьмем несколько цифр.

Взять, например, ту же упомянутую с квасом Кировскую область. На 1.1.1990 г. – число населения в области — 1,651 млн. человек, а на 1.1.2016 г. — 1,297 млн. Минус 354 тыс. — 22%. Пожалуй хуже всего в Магаданской области, на 1.1.1990 г. население области было – 390 тыс. чел, а на 1.1.2016 г. всего осталось – 146 тыс. (убыль населения — 63%).

Разорение и опустошение регионов в России происходит со скоростью 1- 3% в год.

С 1992 до 2017 г. в России умерло на 13 миллионов человек больше чем родилось. Число умерших заместили иностранные приезжие в Москву и крупные города России, создав там толчею и дополнительные национально-миграционные проблемы.

Разговариваю с одним депутатом: «Вы же народный депутат»!

Отвечает: «У нас в России нет народных депутатов».

— Знаю, что нет. Вы — само избравшие себя партии. Но я совести в вас ищу.

Разговор с другим: «Вы зачем такие убийственные для людей законы принимаете»?

Отвечает: «Слышали бы вы о чем депутаты на заседаниях говорят…, как раз о том, как сделать народу хуже».

В личных разговорах депутаты откровенничают. Понимают, что делают. А значит и совесть их тревожит. Может от части потому они не ходят заседания, — чтобы не быть пособниками злых дел, которые готовят в тайне «придворной» стратеги.

Сказано: «А Я говорю вам: не клянитесь вовсе». (Мф. 5-34). Чтобы раз поклявшись (в партии), впоследствии, предавая свою совесть, тысячу раз о том не пожалеть.

Монополии – могильщики капитализма!

Монополии это следствие коррупционной политики. Чтобы остановить разрушение экономики в России, уничтожение всей инфраструкуры в регионах и населения требуется:

— ограничить и установить процент присутствия монополии на рынке в регионах;

— все до единой! навязанные услуги (ОСАГО, шипованная резина и другие) сделать добровольными. Ремонтные работы оборудования (у газовиков, электроэнергетиков и других), которые они называют обязательными – проводить за счет поставщика услуг;

— все мерные устройства (счетчики) в ЖКХ это собственность продавца. Установку счетчиков осуществляет продавец услуг за свой счет. Надо отбить охоту коррупционеров из власти и порожденных ими монополий грабить население. «Не ходит покупатель на рынок со своими весами, но всегда продавец отпускает товар своей точной мерой».

Все перечисленные выше меры позволят лишь сохранить уровень покупательной способности населения и тем самым предотвратить сжатие экономики и гибель регионов.

Для развития требуется принимать другие меры, но эта тема другого разговора.

Пока не будет остановлено ограбление ни о каком развитии речи быть не может.

Записано в Конституции РФ положение. Ст.13, ч.2. — «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

С этой «точки сборки» начинается политико-экономическое устройство страны.

Раньше я считал, что процесс разрушения России и гибели населения можно остановить. Теперь вижу, что нет — разрушение продолжится до смены курса власти. В стране вопреки Конституции РФ установилась новая «безгрешная» правящая партийная идеология. И в России нет рычагов влияния общества на власть. Практически не осталось свободных СМИ, призванных напоминать власти о Конституции и формировать в обществе для защиты населения от правящей идеологии нравственный иммунитет.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда