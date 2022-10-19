Многодетные отцы освобождены от частичной мобилизации

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил о том, что Многодетные отцы (с тремя и более детьми) освобождены от частичной мобилизации в спецоперации на Украине. В своем телеграм-канале он разъяснил ситуацию. Публикуем текст без сокращений:

Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России.

Ответ однозначный: отцы трёх и более детей должны быть освобождены от мобилизации.

На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям.

Важно, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны и Генштаба.

Отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам:

— признанным временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;

— занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

— являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и/или несовершеннолетней родной сестры;

— имеющим на иждивении трёх или более детей в возрасте до 16 лет;

— женщинам, имеющим одного ребёнка и более;

— имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного и более ребёнка.

Контроль со стороны депутатов Государственной Думы будет обеспечен.