Мнение философа о ложном направлении мыслей россиян в проектировании будущего

«Назначение Разума для человечества в том, чтобы правильно отобразить в общественном сознании объективно существующие закономерности Бытия» (Сергей Бахматов, О защите Л.А. Гореликова // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24098, 23.12.2017).

На фоне приближающихся президентских выборов в РФ происходит нарастание идеологических разногласий в обществе при оценке возможных кандидатов на этот ответственный пост. Так, недавно я подвергся жесткой идеологической атаке со стороны главного редактора сайта «Академия Тринитаризма» за свое позитивное мнение о двух представителях национально-патриотических сил России – Ю.Ю.Болдыреве и И.И.Стрелкове. В итоге я был лишен права аргументировано отстаивать свое мнение на информационной площадке АТ, а «идейное обоснование» данного решения было дано в ряде последующих публикаций моих уже бывших коллег по научно-публицистической деятельности (Сергей Бахматов, Реплика на статью Л.А. Гореликова // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24057, 11.12.2017; С.Л. Василенко, Сила, разум или сила разума // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24095, 21.12.2017; Сергей Бахматов, О защите Л.А. Гореликова //«Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24098, 23.12.2017; Владимир Берест, О слабости главного редактора АТ // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24099, 23.12.2017). Как лавина, сорвавшаяся с ненадежного горного склона, идеологическая полемика стала обрастать новыми фигурами и этнокультурными акцентами, не всегда корректно выражающими идейно-нравственные перспективы в развитии современной России, искажающими требования разума в проектировании российского будущего.

Главная установка человеческого разума в постижении действительности, по мнению «самого резвого» моего критика, заключается в ориентации на объективные законы бытия, когда всякое отступление субъективного мышления людей от объективной необходимости оборачивается для них «силовым принуждением» к возвращению на предустановленный природой путь. «В этом заключается принуждение человечества к Разуму посредством Силы, являющейся обратной связью с объективными законами Бытия. Из этого следует, что в отсутствии Разума действует Сила, а в присутствии Разума происходит развитие человечества, которое согласуется с законами Бытия» (Сергей Бахматов, О защите Л.А. Гореликова // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24098, 23.12.2017). Другими словами, «внешняя Сила» определяет «генеральную линию» исторического движения человечества в будущее.

Однако наш «умный критик» упустил из вида одну маленькую деталь – дифференциацию объективных законов бытия по количественным и качественным параметрам, когда они выражают различные тенденции в реализации природных процессов. В силу разнородности «объективных законов» природы, не всегда соответствующих жизненным запросам людей, вся прошлая история человечества была крайне «непродуктивной», если не сказать «безумной», когда продвижение вперед сопровождалось массовым уничтожением «человеческого материала» в кровавых войнах и стихийных бедствиях. В условиях глобализации мирового сообщества подобный культ «объективно-исторической детерминации» социального развития человечества будет равняться его самоубийству. Выживание людей в жестких условиях «глобального взаимодействия» стран и народов будет определяться глубиной их «субъективного разума», умением договариваться о «правилах совместного проживания», способностью индивидов находить главные потенциалы развития не во внешнем мире, а в творческой силе своей души, когда «требования» объективной реальности начинают играть вспомогательную, но не главную роль.

Действительность «объективных различий» в окружающем мире требует от человеческого ума нахождения «общих оснований» для определения степени универсальности объективных зависимостей, свидетельствующих своим размахом о потенциале их «энергетических» возможностей, об уровне их физической мощи. Таким наиболее простым и всеобщим основанием для «оценки» человеческим разумом необходимых связей природного бытия служат законы «формальной» логики – «тождества», «противоречия», «исключения третьего», «достаточного основания». Ведущим среди них выступает «закон тождества», требующий, чтобы «предмет мышления» оставался неизменным в ходе мышления. Я спрашиваю своего «резвого критика», где в природе он видел «неизменные предметы»? В объективном мире все течет и все меняется, когда «невозможно дважды войти в одну и ту же реку». Законы «логики» наглядно свидетельствуют, что нельзя постичь универсальные закономерности бытия без подключения к процессу познания субъективных способностей человеческого разума. Поэтому, г-н оппонент, вы можете продуктивно руководствоваться «объективными свойствами» бытия лишь при эмпирическом, опытном описании частных свойств окружающей действительности, как это автоматически делает большинство людей в своей повседневной практике. Но совершенно невозможно построить теоретическую модель «предметной реальности» как самобытной, саморазвивающейся «целостности» без творческого воображения познающего субъекта. Теория как «мыслительное воспроизведение» познающим разумом целостности «предметной реальности» формируется не столько за счет логической систематизации эмпирического материала, сколько путем рационально-эстетической, творческой реконструкции его внутреннего единства. Поэтому ваша нацеленность на «объективную логику», г-н Бахматов, ясно говорит, что вы в науке представляете не «теоретическое мышление», а лишь «эмпирическое восприятие», если, конечно, вообще «что-то» собой представляете: это во-первых.

Во-вторых, законы объективного мира различаются по их «внутренней», «качественной» определенности, выражающей созидательные или же разрушительные силы природы – хаос или гармонию бытия. Г-н Бахматов, объективный мир бесконечен как по количественному объему, так и по качественному содержанию, а потому несет в себе множество разнонаправленных энергетических потоков, реализующихся со всей силой в определенных природных условиях и не всегда соответствующих субъективным желаниям людей, а также не вполне согласующихся между собой. Эта разнородность «объективного мира» предоставляет человеку право личного выбора ориентиров собственных действий на основе субъективной «интуиции» как внутренней «убежденности» людей в правомерности, «идеальной оправданности» своих усилий. К примеру, есть объективный закон «старения» человеческого организма: по вашей логике, г-н оппонент, субъективный разум людей должен согласиться с этой необходимостью и не сопротивляться приближению смерти, а может быть даже и ускорить ее закономерный приход, как делают наши «пьющие» и «курящие» сограждане. Однако подлинно «разумные личности» не соглашаются с такой «смертельной необходимостью» и прилагают массу усилий для отдаления своего «последнего часа»: видно, вы еще довольно молоды и не обрели подлинно «философской мудрости».

Борьба с угрозой «смерти» есть одно из высших проявлений человеческой Мудрости, не согласной с законами объективного мира. Но и этот протест против Смерти не всегда «разумен», так как страшнее «смерти» оказывается ужас мучительных болей от физических или нравственных «пыток» и «болезней». Но нередко бывает, что человек добровольно жертвует собственной жизнью ради спасения своих близких. По вашей «объективированной логике», г-н Бахматов, героический поступок Александра Медведева, закрывшего своим телом амбразуру фашистского дзота, выглядит полным безумием, а советские люди увидели здесь высшее проявление «гражданского долга». С вашим разумом, г-н хороший, советские люди вряд ли победили бы в Великой Отечественной войне: сегодня, к сожалению, на Руси развелось много таких «умников», попрекающих Сталина за то, что тот не сдал немцам Ленинград и тем обрек на голодную смерть десятки тысяч его жителей. Но если один раз уступишь напору врага, то и дальше будешь искать оправдания своему отступлению: современная Россия с такой «объективной логикой» поведения своих граждан вряд ли выживет в глобальном мире.

Ныне в «постсоветской» России наступили «новые времена», когда понятия «гражданского долга» и «национальной чести» уже не играют существенной роли в действиях россиян. И вот уже на высших уровнях российской власти принимается решение о допустимости участия российских спортсменов на Олимпийских играх в Южной Корее без поднятия государственного флага РФ и исполнения национального гимна страны. В «свете» такого решения наступающий 2018 год будет крайне сложным для России, очень жестко проверяющим ее жизнеспособность, «нравственную стойкость» ее граждан. Именно в этом состоит главный «нравственный итог» уходящего года.

Ваша «объективистская логика», г-н Бахматов, признает решение Кремля вполне правомерным, так как оно диктуется «объективный разумом» сложившейся исторической ситуации или, другими словами, военно-политической мощью США и их союзников в современном мире. А мой незрелый, «субъективный ум» отвергает это решение как унижающее достоинство России, приучающее россиян к смирению перед «силой» внешних обстоятельств и оправданию «нравственного предательства» Родины. Ваш объективный разум склоняет россиян к признанию допустимости «социально-политической проституции», а мой субъективный ум требует «безусловной защиты» национальной чести как нравственной сути гражданского достоинства страны.

Я не ставлю под сомнение наличие у моего оппонента определенного «разума»; я сомневаюсь в наличии у него «гражданской чести»: «Нельзя заставить любить Родину, — вещает он, — пока нет «симфонии» личного и общественного» (Сергей Бахматов, Примечание к «Манифесту ноосферного социализма» А. Субетто // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.23331, 05.05.2017). Оказывается, его надо «заставлять» любить свою Родину.

Гореликов Л.А. – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук

29.12.2017.