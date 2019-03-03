Митрополит Истринский Арсений награждён орденом Святого Страстотерпца Царя Николая

3 марта 2019 года в московском храме Мартина Исповедника торжественно чествовали митрополита Истринского Арсения.

По окончании молебна прошла торжественная церемония награждения Владыки Арсения.

По благословению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Илариона и поручению Наградного Комитета, начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков и главный редактор православной народной газеты «Русь Державная» Андрей Николаевич Печерский вручили митрополиту Арсению орден Святого Страстотерпца Царя Николая.

Международная церковно-общественная награда была подписана Первоиерархом Русской Православной Церкви Заграницей митрополитом Иларионом, с детства чтущим память Святой Царской Семьи.

17 июля 2018 года в Синоде РПЦЗ в Нью-Йорке Владыкой Иларионом был торжественно освящён бронзовый бюст Св. Государю Императору Николаю Второму Александровичу.Высокой православной награды Владыка Арсений был удостоен «За многолетние усердные труды во славу Русской Православной Церкви и за заслуги в развитии Российской имперской государственности.В 2008 году к 140-летию со дня рождения Государя Императора Николая Второго по инициативе и трудами Войсковой Православной Миссии совместно с Наградным Комитетом ордена «Слава России» по благословению блаженнейшей памяти Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Лавра, был учрежден орден «Святой Страстотерпец Царь Николай».Среди кавалеров Ордена – Его Святейшество Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, Первоиерарх РПЦЗ митрополит Иларион, ряд видных иерархов РПЦ МП, среди них: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Воронежский Сергий, митрополит Липецкий и Елецкий Никон, митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, митрополит Псковский Тихон (Шевкунов), схиархимандрит о. Илий (Ноздрин), схиигумен Сергий (Романов), Его Королевское Высочество Кронпринц Сербии Александр Второй Карагеоргиевич, правнук Эрцгерцога Франца Фердинанда Его Светлость Князь Лео фон Гогенберг, Ольга Николаевна Куликовская-Романова, всемирно известные кинорежиссеры Эмир Кустурица, Никита Сергеевич Михалков, Николай Петрович Бурляев, народный артист России Александр Яковлевич Михайлов, православные историки и писатели Александр Боханов, Борис Галенин, Юрий Воробьевский, Петр Мультатули, Альфред Мирек, Сергей Фомин, «игумен N” — схиигумен Гавриил (Виноградов — Лакербая), Алла Васильевна Дьякова, великий русский художник Павел Рыженко, путешественник-миссионер протоиерей Феодор Конюхов, православный меценат и храмоздатель Виктор Иванович Тырышкин, председатель Всероссийского Монархического Центра Николай Николаевич Лукьянов, известные тележурналисты Аркадий Мамонтов и Елена Козенкова, ряд представителей православного духовенства и православно-монархической общественности, среди которых видное место занимают Любовь Васильевна Родионова – мать рядового Пограничных войск России Евгения Родионова, казнённого в 1996 г. чеченскими сепаратистами за отказ изменить Присяге и Православию, и с тех пор почитаемому многими православными как святой мученик, Председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Леонид Петрович Решетников и глава Союза Православных Хоругвеносцев Леонид Донатович Симонович-Никшич, игумен Сергий (Рыбко), протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей Владимир Волгин.

Посмертно был награждён основоположник отечественного ракетного двигателестроения академик Валентин Петрович Глушко. Орден был передан представителям его семьи.Главная цель Ордена – способствовать развитию монархического самосознания Русского народа, обретения правды о Государе Императоре Николае Втором Александровиче и Царской России, сохранение духовного, военного и культурного наследия Святой Руси и Российской Империи, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Девиз Ордена Святого Страстотерпца Царя Николая: «За верность Богу и Его Помазаннику».

Митрополит Истринский Арсений тепло поблагодарил Его Высокопреосвященство Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Илариона и Наградной Комитет за награждение монархической наградой и выразил надежду на укрепление миссии Русской Православной Церкви в обществе, стране и мире.

Наша справка:

Митрополит Истринский Арсений.

Дата рождения: 3 марта 1955 г.

Дата хиротонии: 5 октября 1989 г.

Дата пострига: 30 сентября 1989 г.

День ангела: 25 июня

Страна: Россия

Биография:

Родился 3 марта 1955 г. в пос. Востряково Домодедовского р-на Московской обл.

В 1976-1979 гг. учился в Московской духовной семинарии, затем — в Московской духовной академии, которую окончил в 1983 г.

В 1983-1989 гг. являлся референтом и личным секретарем митрополита Ленинградского Алексия, впоследствии Патриарха Московского и всея Руси.

28 августа 1984 г. рукоположен во диакона, 28 августа 1986 г. — во иерея, с 1988 г. служил в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.

30 сентября 1989 г. пострижен в монашество, 5 октября в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры хиротонисан во епископа Ладожского.

20 июля 1990 г. назначен епископом Истринским, викарием Московской епархии.

25 февраля 1997 г. возведен в сан архиепископа.

Курирует приходы, духовенство и приходские советы г. Москвы.

Участвовал в работе комиссий по освидетельствованию возвращаемых Церкви и вновь обретаемых святых мощей: св. блгв. кн. Александра Невского (1988 г.), преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких (1990 г.), прп. Серафима Саровского (1991 г.), свт. Иоасафа Белгородского (1991 г.), свт. Тихона, Патриарха Московского и всея России (1991 г.), блж. Матроны Никоновой (1998 г.).

В 1994-1997 гг. являлся председателем Научно-редакционного совета по изданию «Истории Русской Церкви» митрополита Макария (Булгакова).

С 1998 г., со дня основания, возглавляет Научно-редакционный совет по изданию «Православной энциклопедии».

В декабре 2010 г. поручено окормление приходских храмов на территории Центрального (Центральное, Сретенское, Богоявленское, Покровское, Москворецкое благочиния) и Южного административных округов г. Москвы (Даниловское благочиние).

Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 31 декабря 2011 г. назначен управляющим Центральным викариатством в границах Центрального административного округа г. Москвы и Южным викариатством в границах Южного административного округа г. Москвы.

1 февраля 2014 г. за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя в Москве Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан митрополита.

Решением Священного Синода от 24 декабря 2015 г. (журнал № 89) включен в состав Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

Председатель Комиссии по церковному имуществу и землевладениям при Епархиальном совете г. Москвы.

Образование:

1979 г. — Московская духовная семинария.

1983 г. — Московская духовная академия.

Епархия: Московская епархия (городская)

(Первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве)

Место работы: Московская Патриархия

(Первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве)

Награды:

Церковные:

2015 г. — орден прп.о Серафима Саровского II ст.;

2019 г. — орден св. блгв. кн. Даниила Московского III ст.;

орден св. равноап. кн. Владимира III ст.;

орден св. блгв. кн. Даниила Московского II ст.;

медаль прп. Сергия Радонежского II ст.;

ордена и медали Поместных Православных Церквей.

Светские: