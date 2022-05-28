Духовная жизнь

Митрополит Иларион о решении о независимости УПЦ

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Украинская православная церковь заявила о независимости от Московского патриархата. «Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Статуте об управлении Украинской православной церковью, которые говорят о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви», — заявили участники Собора Украинской православной церкви.

Митрополит Иларион (Алфеев) о вчерашних решений Украинской Православной Церкви. Именно эти слова являются на сегодняшний день официальной позицией Русской Православной Церкви. Митрополит Иларион заявил, что РПЦ нацелена на сохранение единства с УПЦ

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