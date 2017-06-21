«Мистика Русского Символа»

Выставка художника, дизайнера и хоругвеносца Игоря Игоревича Мирошниченко

Ну, вот и окончилась и торжественно закрылась эта интереснейшая выставка, которая почти четыре месяца тому назад, 27 февраля 2017 года, в понедельник, в первый день Великого поста, когда Русская Православная Церковь отмечает день, написавшего «Русскую идеологию», архиепископа Серафима Соболева, на территории Славянского Клыковского центра в галерее «Ордынка» открылась. Очень интересная и очень необычная была выставка. В подземном зале, спускаться в который приходилось по крутой винтовой лестнице, а там, внизу, где нас встречали своды 17-го столетия – были развешаны графические работы и знамёна, которые являлись поистине художественными произведениями главы Арт-проекта «Русский Символъ» живописца, графика и дизайнера, модельера и хоругвеносца Игоря Мирошниченко.

Сразу, надо сказать, что «бренд» с раскрывшим крыла, парящим Орлом и подписью «Игорь Мiрошниченко» давно уже известен во всём мире. Футболки и стяги с тремя черепами и надписью «Православие или Смерть!» на двух языках: русском и греческом – популярны как в России, так и Сербии, Черногории, Шотландии, Ирландии, США и других странах. Вот несколько речений в сети Интернет после открытия выставки:

Michael Schempp, Германия: Charaschoo! (Хорошо!)

Таша Грехова, Россия: Свершилось!!! ИТАК: вернисаж прошёл! ВЫСТАВКА ОТКРЫЛАСЬ!!! Всем спасибо – гостям, музыкантам, людям – небезразличным к православным ценностям, веру в жизнь, семью, справедливость!!! Сколько хороших и добрых слов сказано художнику Игорю Мирошниченко…

Ставр Годинович, Россия: Выставка уникального Русского художника Игоря Мирошниченко, заместителя главы СПХ, учителя, соратника и друга. Время аморфных символов заканчивается – им на смену приходит боевые знамёна!!!

Игорь Старков, Россия: Вчера открыли невероятную выставку. Пришёл домой, скачал фотографии и понял, что экспозиция уже историческая. Ордынка. Мирошниченко. Русский Символъ. Игорь Игоревич – один из важнейших русских художников. С его знамёнами в бой идут, а это высшая форма признания. Что у него есть в архиве, знает только Бог.

Екатерина Амитон: Игорь, поздравления!!! Вот это сила!

Ещё Таша Грехова: Творчество Игоря Мирошниченко объединяет так много светлых и отважных людей. Особенное спасибо клубу «Ордынка» (устроителям выставки – Л.Д.С.-Н.), рок-группе «Демарш» и его ребятам музыкантам «Русский рок в поддержку Донбасса». Напоминаем, в контексте выставки пройдёт 3 мероприятия:

Презентация фильма «Донбасс». Русский стиль в мировой fashion industry. Лекция художника И.И.Мирошниченко на тему «Мистика Русского Символа» — происхождение, смысл и изображение символов в искусстве и своих работах.

Скоро подробный анонс.

Да, действительно, эта выставка, её открытие в Славянском центре в галерее «Ордынка» — несомненно, есть явление из ряда вон выходящее. Если люди на Донбассе идут в бой под хоругвями Союза Православных Хоругвеносцев, созданными Игорем Игоревичем, если Чёрное знамя с тремя черепами и лозунгом «Православие или Смерть!» развивается над Саур-могилой, в Луганске, Донецке, Горловке и Дебальцево – это действительно означает, что эпоха «пост-модерна», а проще говоря, дегенеративного издевательства над высокими смыслами закончилась, и началась эпоха Новой Опричнины, Нового Средневековья, и нашего Русского-Последнего и Окончательного Рима…

Даже сам вход в эти сводчатые катакомбы, ибо Русских сегодня, конечно же, загнали в катакомбы, как в первые времена христианства, производил сильное впечатление. Узкий такой проход, дальше винтовая лестница как в замках, а внизу довольно большой сводчатый зал. В семнадцатом веке здесь была «холодная», т.е. долговая яма, куда сажали не отдающих свои долги, как финансовые, так и духовные. Что-то навроде волчьей ямы…

И эта вот атмо-сфера Опричной древности Царя Иоанна Васильевича, конечно же, «витает», т.е. «живёт» здесь до сих пор. И вот прямо на потолке и сводах, как паруса в эсхатологическом видении о Последних Времнах развешены около десяти чёрных и красных знамён Игоря Игоревича с лозунгом «Православие или Смерть!». А в центре главное красное знамя с клеймами по углам: IC-XC/NI-KA и Нерукотворенным Убрусом Господа Бога нашего Иисуса Христа. «Силен Русский Бог!» — восклицали воины Мамая, видя стяги Русского воинства на Куликовом поле.

Нам Русский Бог тогда помог,

Помог тогда нам Русский Бог.

И верит Русский человек,

Что Бог поможет нам вовек

Давай, давай, вставай народ!

Идём вперёд, идём вперёд!

Бог поднял нас, Он нам помог.

Веди, веди нас Русский Бог…

А вообще это знамя с Нерукотворенным Убрусом создавалось очень интересно. Ведь до этого все знамёна с черепами были чёрными. А тут вдруг красное. Вот об этом и говорил я в слове о творчестве Игоря Мирошниченко на открытии выставки.

— Если кто помнит цвета и символику в Европе и России в 30-е годы XX-го столетия, то он хорошо знает, что главный цвет и в России, и в Германии, был тогда красный. У немцев, как вы помните, было красное знамя с белым кругом в центре, а в нём чёрная вращающаяся «гаммата», или по-православному «гаммадион». Но надо сказать, что «гаммата» — эта вертелась по часовой стрелке, шла к западу, т.е. к «окончанию» и к «разрушению». Вот Игорь Игоревич взял и повторил, по сути дела цвета этого знамени – красный цвет Царства и Жертвенной Крови Иисуса Христа, но вместо «убывающей» гамматы, в белый круг поместил главный символ всех Русских хоругвей на протяжении всей Русской истории – Нерукотворенный Образ Господа. Так по Божьему вдохновению и художественному наитию родилось это Красное Русское знамя Союза Православных Хоругвеносцев, продолжающее древнейшую воистину Средневековую традицию стягов, знамён и хоругвей – и Дмитрия Донского, и Александра Невского, и так до красных червленых щитов и стягов в великом произведении, с которого началась Русская литература – «Слове о полку Игореве»… И вот это знамя сейчас перед вами, и все остальные стяги и графические работы замечательного, вдумчивого и отрешённого от мiра нашего соратника-художника Игоря Игоревича Мирошниченко. И мы все с радостью, восхищением и благодарностью присутствуем сегодня здесь на этой выставке в зале «Ордынка» в подземных катакомбах Русского Средневековья. Храни всех Господь!

Творчество Игоря Игоревича Мирошниченко

Итак, постепенно, мы все собирались внизу, в этих катакомбах консерватизма, в этом, как выразился Валерий Александрович Левченко, «погребе», на открытие выставки руководителя Арт-проекта «Русский Символъ» Игоря Игоревича Мирошниченко. Народ подобрался интересный, вот по крутой чёрной (окрашенной в чёрное) лестнице спускается лауреат премии Василия Кандинского мистик Красного проекта художник Алексей Гинтовт, вот наш старый друг Черногорский живописец Миленко Янятович, кстати, сегодня, 27 апреля по православному календарю – день памяти Симеона Мироточивого, в миру Царя Стефана Немани, чьё изображение подарил мне Миленко на прошлой своей с Игорем Игоревичем выставке… Вот наши Хоругвеносцы и заодно и телевизионщики Ставр Годинович и Дионисий Васильев. А вот ребята из рок-группы «Демарш», которые чуть позже исполнили несколько отличных композиций. Одна из них «Мы же Русские» и очень мощная «Донбасс». Музыка и слова Игоря Мельника. Причём «Донбасс» у них, так сказать, не «умозрительный». Ребята часто ездят туда и выступают на передовой… Впрочем, как и Хоругвеносцы, поднимающие свои хоругви в местах боёв и на изрешеченной пулями и снарядами Саур-Могиле…

Много замечательных Русских людей пришло сегодня на открытие выставки Игоря Игоревича. Да, это уже другие художники, музыканты и телевизионщики, люди не «тусовки», а дела, люди Нового Русского Средневековья, для которых лозунг «Православие или Смерть!» отнюдь не просто эксклюзивная картинка с тремя черепами, с кинжалом в зубах, но краткий «Символ веры», объединяющий всех собравшихся здесь людей. Вот пришёл Хоругвеносец и член ансамбля «Злыдота» Николай Омельченко, вот чуть позже заместитель главного редактора газеты «ЗАВТРА», ведущий интернет-канала «День», журналист и художник Андрей Фефелов, — всего же нас в этом небольшом зале древнеримских катакомб собралось человек 50-70-ть. Вот с Миленко Янятовичем разговаривает директор Фонда Славянской письменности и культуры Александр Бочкарёв, вот журналисты, издатели, художники, фотографы, кинематографисты, музыканты, поэты, писатели. Вроде бы обычная художественная «тусовка», или как раньше говорили, «богема», но нет, друзья, это не «богема», это скорее новый нарождающийся, прямо здесь на выставке, не устану это повторять, зарождающийся Орден Нового Русского Средневековья – Новая Художественная Опричнина. Недаром Хоругвеносцы недавно подняли свои хоругви и стяги на открытии памятника Царю Иоанну Васильевичу Грозному в Орле, и недаром кроме футболок, толстовок, шапочек, бандан, пряжек и ремней, Игорь Игоревич выпустил некие куколи, очень напоминающие чёрные капюшоны Опричников Грозного Царя…

Ибо грядут, братья и сестры, воистину грозные времена, и скоро все наши заботы и тяготы уйдут, и мы все сплотимся вокруг нашей Церкви и в чаянии грядущего Русского Царства, которое во всех своих выступлениях «выкликают» Хоругвеносцы и другие монархические группы. Я повторяю: грядёт время Царства и Царской Опричнины, грядёт Великий Русский Царь Иоанн Васильевич Грозный. И скоро памятники ему и всем Русским Князьям и Царям встанут по всей России. И тогда, слушайте языцы и трепещите, трепещите и покаряйтеся, ибо с ним идёт сам Бог! С нами Бог и Крестная Сила, и ничто и никто им уже не сможет нам противостоять…

Потом началась собственно программа открытия выставки. Ведущий Сергей сказал краткое вступительную речь и предоставил слово виновнику торжества. Игорь Игоревич рассказал о всей своей жизни и творчестве по сути дела за последние 25 лет, связывая свою художественную деятельность с вступлением в Союз Православных Хоругвеносцев. А ведь, действительно, не будь Союза – этой Новой Духовной Опричнины – вряд ли Игорь Игоревич создавал бы такие вот знамёна, чёрные и красные, с лозунгом «Православие или Смерть!», которые висят сейчас над нами под сводами катакомб. Впрочем, не буду описывать всю речь Игоря Игоревича, скоро в Интернете, на страницах соцсетей Леонида Донатовича и Игоря Мирошниченко появится полностью его речь, снятая на видео Хоругвеносцами Александром Королёвым и Ставром Годиновичем…

Затем предоставили слово мне. Я сказал, что вот уже примерно как минимум 25-ть лет наблюдаю за творчеством и делами нашего собрата. Материал для своих будущих образов, графики, живописи, знаков, символов, знамён, хоругвей, облачений, одеяний, одежд и моделей – он собирает всегда и везде на наших Крестных ходах, поездках, молебнах, чтениях акафистов, митингах, стояний, шествиях, участиях в церковных богослужениях и снова Крестных ходах по всей Руси Великой, В Луганске и Донецке, в Славяносербске и деревне Сербка под Одессой, в самой Сербии и Черногории, в Цетинье и Никшиче, в Москве и Санкт-Петербурге, Кронштадте, Пскове и Изборске, на Севере и Юге, Западе и Востоке – в бесконечных наших странствиях по святыням Православного мира, по всей мистической и таинственной Православной Святой Руси…

И везде он, видя то, что происходит вокруг, в то же время видит и другую внутреннюю реальность, которая для художника, конечно, ещё более важна, чем реальность внешняя. Эта внутренняя реальность и есть та всегда звучащая ангельская песнь, из которой художник черпает свои образы. Причём вот что особенно интересно. Все художники работают по-разному. Например, художник Зверев писал свои портреты с огромной скоростью, сразу, мгновенно, по наитию и вдохновению, Репин тоже писал довольно быстро, Серов наоборот медленно – он по многу раз счищал мастихином уже готовый портрет, и неудовлетворённый, начинал заново. Наблюдая за творчеством Игоря Игоревича, я видел, как медленно рождается в его душе образ, как он ищет его линии, формы, пытаясь воплотить на бумаге только ещё проявляющийся внутри сознания образ. Это постепенное проявление образа – очень интересно. Казалось бы, в этом есть что-то рациональное, от разума, но на самом деле это совсем не так. Точнее как раз наоборот. На самом деле образ рождается, как говорят, «подсознательно». Хотя, я бы сказал, не «под», а «над» — сознательно. То есть он постепенно возникает и посылается откуда-то не снизу, а сверху, т.е. «свыше». И в этом «свыше», в этом рождении не из дольнего мира, и из мира Горнего и есть великая тайна нашей новой Православной культуры грядущего Нового Русского Средневековья.

Внутренний мир художника Игоря Мирошниченко

Да, эта мысль о внутренней реальности в сознании художника очень важна для понимания творчества Игоря Мирошниченко. Именно внутренняя. Ибо реальности у нас, по крайней мере, две: внешняя, или, как говорят философы гегелевской школы – «объективная», и внутренняя, или, как говорят они же – «субъективная». Отсюда у их последователей советских гегеле-марксо-ленинистов деление на «объективный» и «субъективный» идеализм. Ленин целую знаменитую книгу написал по этому поводу «Материализм и империализм», где страшно ругал архиепископа Беркли, физика маха и философа Авенариуса, чуть ли не матерными словами. Впрочем, древнегреческого философа Аристотеля он именно ими и ругал. На полях его работы «Философские тетради» в отношении великого грека так и написано «Гавно!!!». Так наше «Живее всех живых» писало философские трактаты.

Но вернёмся к Игорю Игоревичу. Так вот: его живопись и графические работы являются именно концентрированным выражением внутренней реальности художника, которая больше напоминает видения и сновидения, некоторые грёзы, что ли об этом мире. Грёзы, которые внутри себя может увидеть только, опять же, как говорят философы – «визионер», или, как хорошо определяют сербы – «саньяч», т.е. тот, кто «санья», т.е. видит сны и переносит их на полотно. Причём раньше, помнится, это были какие-то мистические пейзажи навроде того, что мы видим на фоне «Моны Лизы» Леонардо да Винчи. Иногда там на высоких скалах появлялись какие-то таинственные замки, а внизу бухта, море, а на берегу грустящая девушка или мечтающий о каком-то только ему известном мире мальчик. Это и есть «внутренний мир художника», который в конечном итоге всегда рождается из детских грёз, желаний, страхов и сновидений… Такова главная тайна искусства. Его, так сказать, квинтэссенция.

Позже, когда на Игоря Игоревича сильно подействовало его жизнь и дела в братстве Хоругвеносцев – произведения его начали наполняться Христианской, Славянской, Сербской и Русской символикой. Путь развития христианских, воинских, монархических эсхатологических символов был так же долг, и требовал постепенно погружения в мир иной, молитв, церковных послушаний, Крестных ходов, шествий, молитвенных стояний – того, что в Православии называется Духовной бранью, причём не только со своими страстями и грехами, но и с Тайной Беззакония, то есть тем, что апостол Павел называл – силами злобы поднебесной. А это самое воинство поднебесной злобы преследовало и преследует Хоругвеносцев и их хоругви и стяги на всём протяжении нашей 30-ти летней почти что деятельности.

Центральной фигурой, придающей нам силы в нашей духовной борьбе, является, конечно, фигура Русского Царя Николая II Александровича, чей графический портрет на фоне здания Сената и Александрийского столпа с Ангелом на вершине мы здесь, на этой выставке, видим. Царь-мученик Николай Александрович сегодня для нас, Хоругвеносцев, и для всего Русского народа есть тот камень веры, про который сказал Спаситель: «на сем камне созижду Церковь Мою и врата Адове не одолеют ея!»…

Именно поэтому вокруг его фигуры пока идёт, и будет идти, великая духовная битва. Все эти Элемы Климовы, Павлы Лунгины, Алексеи Учителя, подталкиваемые невидимым идеологом тьмы, оскверняли и оскверняют святой честный образ Николая Александровича. Но наши Русские поэты, такие как Николай Гумилёв, Сергей Бехтеев, Николай Боголюбов, наши певцы, такие как Игорь Тальков и Жанна Бичевская, игумен Роман (Матюшин), наши художники, такие как игумен Рафаил (в миру Сергей Симаков), Павел Рыженко и Игорь Мирошниченко, как истинные духовные опричники, стояли и будут стоять на страже распятого Русского Царства и столетней Русской Голгофы, мистический центр которой находится на месте взорванного Ипатьевского дома в Екатеринбурге и в Коптяковском лесу на Ганиной яме.

А центр всемирной Тьмы, центр всемирного богоборчества, как это ни печально, находится на священной для каждого Русского человека – Красной площади, где попирая её стоит лабрадоровая избушка, а в избушке той хрустальный гроб, а в гробу том хрустальном, притворяясь, что спит, лежит совсем гнилая, иссохшая, но как утверждают её адепты, «живее всех живых», светящаяся гнилушка, которой, к сожалению, до сих пор поклоняются некоторые наши заблудшие соплеменники…

И вот эту великую брань мы сегодня воочию видим в полотнах и хоругвях, созданных нашим замечательным художником братом-Хоругвеносцем Игорем Игоревичем Мирошниченко. И все мы здесь, и друзья Игоря Игоревича, и журналисты, и рок-группа «Демарш», и все наши братья и сестры, все мы стояли, стоим и стоять будем, за героический Донбасс, за Святую Русь, за Небесную Сербию, за Хоругвеносцев и Четников, за Черносотенцев и Монархистов, и за Небесную Русскую Монархию во главе с Царём-Мучеником Николаем II Александровичем, замечательный портрет которого работы Игоря Мирошниченко мы видим здесь под знамёнами с лозунгом грядущей Священной войны – «Православие или Смерть!»…

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич

Игорь Мирошниченко перед началом Крестного хода от Успенского кафедрального собора Ростова Великого. 2009.06.05. Фото А.Королева (СПХ).

Хоругвеносцы на молитвенном стоянии против анти-Мадонны. Москва, Пушкинская площадь, 2006.09.04.