Мировой рейтинг самых крупных выигрышей по ставкам на спорт за последние несколько лет

Закрытие игровых автоматов во многих странах мира открыло новую эпоху азарта, которая принесла невероятный успех букмекерским конторам. В свою очередь, онлайн биржи, предложили своим клиентам заманчивые предложения в виде всяческих бонусов и промо кодов, таких, как, например udatcha. После их введения, игрок автоматически получает энную сумму денег,которую в дальнейшем может использовать для заключения различных пари.

Ажиотаж относительно участия на бирже вызван также тем, что в последние несколько лет, правительства стран всего мира ввели огромное количество поправок в законы об азартных играх, которые удалили с рынка громадное число нечестных букмекеров. Люди начали с большим доверием относиться к ставкам на спорт, что принесло свои плоды в виде больших выигрышей.

Мундиаль 2018 года стал одним из самых обсуждаемых событий, невероятные повороты и исходы матчей вызывали бури эмоций, как у болельщиков, так и у спортсменов. Букмекеры были в полном замешательстве, ведь можно было ожидать всего, что угодно.В суматохе этих событий сохранить уверенность и рациональность собственных мышлений смог клиент из Московской области, который 6 июля сделал, казалось бы, примитивную одиночную ставку на то, что команда Франции станет победителем в чемпионате мира по футболу.

Клиент воспользовался услугами конторы «Фонбет», и уже 15 июля, после завершения последнего матча, онлайн биржа разорилась на 14 962 500 рублей, честно отдав выигрыш своему клиенту. Житель Московской области поставил 2,85 млн. рублей с коэффициентом в 5,25 и своим участием на бирже, научил других пользователей тому, как легко заработать 15 миллионов на грамотном расчете исхода спортивной игры.

Другой большой выигрыш на ставках во время мундиаля был зафиксирован в БК «Лига Ставок», когда один из игроков поставил огромную сумму в 6,34 млн. рублей на то, что сборная Франции одержит победу в финале чемпионата мира в основное время матча. Коэффициент составил 1,95, поэтому к выплате букмекер предложил сумму в 13 369 006 рублей.

Все букмекеры отметили, что невероятные события, которые имели место быть во время чемпионата мира по футболу 2018 года, принесли им огромные убытки. Клиенты выигрывали заоблачные суммы, поставив совсем немного денег, ведь коэффициенты пари были сумасшедшими. Тем не менее, все выигрыши оказались выплаченными и пользователи всего мира еще больше укрепили свой интерес и приобрели доверие к ставкам на спорт.

В БК «Лига ставок» был зарегистрирован еще один игрок, который, по счастливому стечению событий, оказался хозяином выигрыша в 8 млн. рублей. Пользователь поставил ставку на то, что Англия одержит победу во время игры с Тунисом. Положительный исход пари висел на волоске, но гол Кейна сделал свое дело во время добавленного арбитром времени.

БК «Фонбет» ничуть не отстает от вышеупомянутого букмекера, ведь в том же 2018 году, контора выплатила огромный выигрыш жителю Кемеровской области. Клиент поставил всего 500 рублей и каким-то немыслимым образом сумел рассчитать результаты 16-и ответных матчей квалифицированного раунда Лиги Европы по футболу. Неудивительно, что коэффициент на такие риски всегда велик, в случае этого клиента он составил в общей сложности 13209,31. Экспресс ставка принесла игроку 6 604 655 рублей.

Известный своей щедростью букмекер «Фонбет» на примере своих клиентов также доказывает и то, что срубить куш можно не только на футболе, ведь следующий большой выигрыш контора выплатила любителю тенниса из Кабардино-Балкарии, который сделал ставку на 5 матчей, прошедших в Истбурне и квалификации Уимблдона. Экспресс ставка была рассчитана на победу одного спортсмена. Удивителен тот факт, что пользователь только единожды поставил деньги на фаворита, а во всех остальных случаях, выбрал аутсайдеров. Благодаря удачным расчетам и приславутому человеческому везению, ставка в 22 840 рублей принесла выигрыш в 3 000 34 рубля.

Игроки на бирже признаются, что стать обладателями больших выигрышей им помогают не только грамотные расчеты и удача, но и промо коды, которые щедро предлагают различные букмекеры.