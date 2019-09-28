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Мироточивый образ Святого Царя Николая побывал на Святой Самарской земле

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Сентябрь 28
17:00 2019
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9 августа 2019 г. по благословению епископа Отрадненского и Похвистненского Никифора в храм Святых Царственных Мучеников пос. Садгород прибыла Чудотворная мироточивая икона Царя Николая, сопровождаемая начальником Войсковой Православной Миссии, казаком Конвоя Святого Царя Страстотерпца Игорем Евгеньевичем Смыковым.
10 августа в день празднования Смоленской иконы Божией Матери в пос. Отрадный состоялся Крестный ход.
11 августа после Божественной литургии в храме Святых Царственных Мучеников в пос. Садгород прошёл Крёстный ход на Святой источник.
Там был отслужен молебен перед Чудотворной мироточивой иконой Царя Николая и затем прошёл ежегодный фестиваль фольклорной и казачьей песни «Царские колокола».
С 12 по 14 августа икона находилась в храме в честь Табынской иконы Божией Матери в Похвистнево, 14-15 августа в Свято — Троицком храме с. Ташла. Свято-Троицкий храм был построен в конце XIX века. В нем хранится чудотворная икона Божьей Матери «Избавительница от бед». Икона невелика по размеру — с тетрадный листок, находится в киоте, закрывающем левый клирос храма. Протоирей Николай Винокуров является настоятелем храма с 1969 года.
Остальные дни икона Государя посетила другие приходы Отрадненской епархии.
В лихие 90-е годы 20-го столетия рухнули многие градообразующие предприятия и народ остался без работы.
Люди начали спиваться от безысходности, развелось очень много сект, в том числе и сатанинской направленности. Пошли странные самоубийства среди молодежи, больше похожие на ритуал жертвоприношения.
После того, как начали строиться всем миром храмы в поселках, и пошли православные Крестными ходами, удивительным образом начала оживляться и экономическая жизнь в этих местах.
Вновь построили в Садгороде птицефабрику, у народа появились рабочие места и твердая зарплата, пусть и небольшая.
Святой Царь Николай и с Небес не оставляет своих верноподданных милостями и заступлением.
Остатки былой Святой Руси двинулись по России Крестными ходами, памятуя слова святых Русских, что ради малого остатка избранных помилует Господь Россию и Русский народ и возродится еще в России Православная Самодержавная Монархия.

С 20 по 22 августа 2019 года, по благословению преосвященного Нестора, епископа Тольяттинского и Жигулёвского, в Тольятти была привезена Чудотворная мироточивая икона Императора Николая II.

Маршрут пребывания иконы в Тольятти:
20 августа в 8-00. Встреча иконы в Спасо-Преображенском соборе.
Доступ верующих на поклонение иконе был открыт в течение всего дня. Молебны проводили священники Преображенского благочиния.

21 августа в 8-00. Отъезд от Преображенского собора в приход Святых Царственных мучеников в 15 квартал — на место строительства Детского просветительского центра.

В 9-00 был отслужен Молебен священников Невского благочиния.

10-00. Отъезд в Троицкий приход Центрального Благочиния.
Доступ верующих на поклонение иконе был открыт в течение всего дня. Молебны проводили священники Центрального Благочиния.

22 августа 8-00. Отъезд в храм Святителя Тихона Патриарха Московского в Комсомольском районе.

9-00 – 14-00. Встреча иконы в храме Святителя Тихона. Молебны служили священники Тихоновского благочиния.

14-00. Отъезд в Жигулевск в храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского

15-00 — 19-00 Встреча образа и молебны служили священники Жигулевского благочиния.

«…Своего рода Крестный ход совершила икона царя Николая II, обойдя нашу новую епархию по разным храмам. Дай Бог, чтобы этот «малый» Крестный ход царя-страстотерпца даровал правильное понимание исторических событий, что не так всё просто в нашей истории и что каждый человек Богом был поставлен в своё время исполнить Его волю. И да благословит всех святой Николай через эту икону, помолится у Престола Божьего за нас, новосозданную епархию, нашего владыку Нестора», — сказал в слове после молебна страстотерпцу Николаю II перед его мироточивым образом клирик Свято-Тихоновского храма г. Тольятти иерей Антоний Гурьянов в последний день пребывания иконы в Тольяттинской епархии.
Тэги
Николай IIПравославиеСамара
Страны
Россия

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