Мироточивый образ Святого Царя Николая побывал на Святой Самарской земле

9 августа 2019 г. по благословению епископа Отрадненского и Похвистненского Никифора в храм Святых Царственных Мучеников пос. Садгород прибыла Чудотворная мироточивая икона Царя Николая, сопровождаемая начальником Войсковой Православной Миссии, казаком Конвоя Святого Царя Страстотерпца Игорем Евгеньевичем Смыковым.

10 августа в день празднования Смоленской иконы Божией Матери в пос. Отрадный состоялся Крестный ход.

11 августа после Божественной литургии в храме Святых Царственных Мучеников в пос. Садгород прошёл Крёстный ход на Святой источник.

Там был отслужен молебен перед Чудотворной мироточивой иконой Царя Николая и затем прошёл ежегодный фестиваль фольклорной и казачьей песни «Царские колокола».

С 12 по 14 августа икона находилась в храме в честь Табынской иконы Божией Матери в Похвистнево, 14-15 августа в Свято — Троицком храме с. Ташла. Свято-Троицкий храм был построен в конце XIX века. В нем хранится чудотворная икона Божьей Матери «Избавительница от бед». Икона невелика по размеру — с тетрадный листок, находится в киоте, закрывающем левый клирос храма. Протоирей Николай Винокуров является настоятелем храма с 1969 года.

Остальные дни икона Государя посетила другие приходы Отрадненской епархии.

В лихие 90-е годы 20-го столетия рухнули многие градообразующие предприятия и народ остался без работы.

Люди начали спиваться от безысходности, развелось очень много сект, в том числе и сатанинской направленности. Пошли странные самоубийства среди молодежи, больше похожие на ритуал жертвоприношения.

После того, как начали строиться всем миром храмы в поселках, и пошли православные Крестными ходами, удивительным образом начала оживляться и экономическая жизнь в этих местах.

Вновь построили в Садгороде птицефабрику, у народа появились рабочие места и твердая зарплата, пусть и небольшая.

Святой Царь Николай и с Небес не оставляет своих верноподданных милостями и заступлением.

Остатки былой Святой Руси двинулись по России Крестными ходами, памятуя слова святых Русских, что ради малого остатка избранных помилует Господь Россию и Русский народ и возродится еще в России Православная Самодержавная Монархия.