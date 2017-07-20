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Мироточивая икона «Победительная» в Музее воинской доблести Донбасса

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Июль 20
05:22 2017
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16.07.2017 года в Санкт Петербурге в «Музее воинской доблести Донбасса» по адресу набережная реки Фонтанки 119, была мироточивая икона «Победительная». Перед Святым образом Мироточивой иконы ПОБЕДИТЕЛЬНАЯ прошёл молебен и освящение музея отцом Виктором.

Икона написана по благословлению достопочтимого Схиархимандрита Илия в честь возвращения Крыма домой.

Иконография: в центре ковчега Распятие Иисуса Христа на фоне стены Иерусалима. Слева и справа от Распятия по одному ангелу, в углах иконы Божьи Матери Тихвинская, Казанская , Владимирская, Смоленская. Над распятием вверху образ Святой Троицы. На полях: вверху и внизу по 4 архангела ( Архангелы Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Иегудиил, Варахиил, Иеремиил), по бокам избранные святые — Святой Воин Георгий Победоносец, Святой Воин Димитрий Солунский, Святой Воин Александр Невский, Святой Праведный Воин Феодор Ушаков.

5 октября 2016 года на подворье Патриарха Московского и Всея Руси, в Соборе Святого благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского в Ново-Переделкино, была освещена икона «Победительная».

Освящал икону Высокопреподобный, достопочтимый Схиархимандрит Илий.

Тэги
ДонбассНовороссияПравославиеСанкт-Петербург

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