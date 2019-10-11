Мир глазами полицейских

В четверг, 10 октября, в МВД России подвели итоги Всероссийского фотоконкурса «Открытый взгляд» среди сотрудников полиции и членов их семей, передает пресс-служба Войсковой Православной Миссии.

Несмотря на относительную молодость (в этом году фотоконкурс проводится в одиннадцатый раз) «Открытый взгляд» сегодня один из самых популярных творческих конкурсов, проводимых в системе правоохранительных органов. Свидетельство этому – большое количество работ, присылаемых ежегодно в адрес оргкомитета. В этом году, например, по данным оргкомитета, на конкурс было прислано 2 тысячи 405 работ практически из всех регионов России.

Надо сказать, что работу члены конкурсной комиссии, в состав которой входят известные российские фотографы, журналисты и общественные деятели, проделали колоссальную. Только для того, чтобы просто просмотреть несколько тысяч снимков, требуется немало времени и усилий. А еще надо выбрать победителей. В общем, задача весьма непростая, если учесть довольно сжатые сроки и высокий уровень многих присланных на конкурс работ.

Что же касается тематики, она весьма разнообразна. Фотографы в полицейских погонах стараются запечатлеть свои трудовые будни, сослуживцев, знакомых и родных, бытовые сценки, красоты природы. Многие работы проникнуты высоким гражданским пафосом, а в целом присланные на конкурс снимки дают представление о многогранности жизни и деятельности сотрудников органов внутренних дел. Глядя на работы, понимаешь: полицейские – это такие же люди, со своими радостями и горестями, победами и неудачами. Именно в этом, собственно, и заключается основная задача конкурса: показать полицию с человеческим лицом. И с этой задачей конкурс справляется великолепно.

Тематически работы объединены в семь номинаций: «Гражданственность и патриотизм», «Наша профессия», «Портрет», «Пейзаж», «Спортивная фотография», «Полиция глазами общества», «На шутливой волне». В каждой из этих номинаций выбирается по три победителя. Кроме того, авторам лучших снимков о работе спецподразделений МВД России и Росгвардии присуждается приз памяти Андрея Ленева.

— Подполковник Андрей Ленев служил в Северокавказском СОБРе, — рассказывает историк Сергей Холодов, член Попечительского совета Войсковой Православной Миссии, член жюри фотоконкурса «Открытый взгляд». – 19 декабря 2011 года во время спецоперации в селе Учкекен Карачаево-Черкесской республики Андрей получил смертельное ранение. В тот день вечером на территории района ввели режим контртеррористической операции. Оказалось, что трое бандитов, находившихся в федеральном розыске, скрывались в одной из квартир пятиэтажки. Дом мгновенно оцепили сотрудники правопорядка. С преступниками начались переговоры о добровольной сдаче. Тем временем бойцы спецназа эвакуировали жильцов. Однако в ответ на предложение сдаться бандиты открыли такой яростный огонь, что даже бывалые спецназовцы, прошедшие обе чеченские войны, на мгновение опешили. Настолько диким по своей ожесточенности оказалось сопротивление блокированных боевиков.

Впрочем, и на них нашлась управа: используя некоторые хитроумные тактические приемы, Ленев со товарищи выманили из укрытия и уничтожили двоих бандитов. В квартире остался третий, но он молчал – то ли ранен, то ли просто закончились патроны. В общем, Андрей отправился проверить, сделал несколько шагов, и в этот момент раздалась автоматная очередь. Пуля, выпущенная из «Калаша» с расстояния трех метров, пробила каску, практически не оставив шанса выжить…

Андрей Ленев был человеком разносторонних дарований: увлекался альпинизмом, прыгал с парашютом, снимался в кино, занимался фотографией. Неоднократно принимал участие в фотоконкурсе МВД «Открытый взгляд» и становился его лауреатом. Награжден (посмертно) орденом Мужества.