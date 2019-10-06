Мир без войн и «кафиров», будет ли мир другим?

В исламском мире, а именно в богословии, как на мой взгляд православного священника, происходят очень важные вещи для всего мира, и, к сожалению, это не стало массовым информационным поводом обсуждений и пропаганды даже в исламских СМИ. В контексте межрелигиозных отношений на почве которых возникают «священные» войны, данные решения дают залог для мира в будущем. Об этом мы сейчас поговорим.

Все, как известно, начинается с головы, и дело здесь вот в чем.

В Саудовской Аравии, в стране двух величайших и главных святынь всего исламского мира, значение влияния богословской мысли и религиозного законодательства на исламский мир трудно переоценить.

В 2007 г.авторитетный исламский богослов Абдулла бин Сулейман Аль-Манеа, член Совета старших ученых, сделал заявление: «мусульманам разрешается входить в церкви (христианские), чтобы осмотреться и получить больше знаний об этих местах поклонения.Когда Омар бин Аль-Хаттаб, второй мусульманский халиф, отказался молиться в храме Гроба Господня в Иерусалиме, потому что он не хотел, чтобы мусульмане беспокоили христиан в их церкви.Вместо этого он молился в близлежащем районе, где была построена мечеть с именем Мечеть Омара.Тем не менее, Омар не сказал, что мусульмане не могут войти в церкви».

Тем самым Аль-Манеа фактически признал сакральность действий (молитв, служб) и само религиозное культовое здание другой религии, как «место поклонения Богу».

Уже в начале ноября 2017 г. тот же богослов издает прогрессивную фетву, в которой указано, что мусульмане могут молиться в шиитских или суфийских мечетях, христианских церквях или синагогах. А христиане могут молиться в мечетях, но кромемечети в Мекке. Он отметил, что все земли принадлежат Богу, и процитировал слова Пророка: «Земля стала местом поклонения и средством очищения для меня».

*Фе́тва — в шариате (фикхе) правовая позиция или решение по какому-либо общественному, правовому вопросу, основываемое на принципах толкования шариата (фикха). Фетваи шариат являются оригинальными источниками исламского права.

Абдулла бин Сулейман Аль-Манеа говоря об этой фетве добавил: «Ислам — это религия терпимости и милосердия, а не насилия, нетерпимости или терроризма… мусульмане должны распространять истинный ислам в его терпимом отношении к людям из разных религий».

Что касается обращения с немусульманами, Аль-Манеа привел случай: «Когда Пророк принял делегацию христиан из Наджрана в своих мечетях, он позволил им совершать свои собственные молитвы перед Иерусалимом». Аль-Манея также привел другие высказывания Пророка, которые отражали его доброту и милосердие к немусульманам.

Удивительный факт, где и при каких обстоятельствах принимают такие постановления?

Несколько исторических и религиозных штрихов о Саудовской Аравии (далее – СА).

СА – это страна абсолютной монархии, а ее короли хранители двух святынь Ислама. Это богатейшая страна, которая имеет сильное влияние не только на исламские страны, но и в мире.

Официальной религией в САявляется суннитское направление ислама Салафия. Салафиты ориентированы на веру ранней мусульманской общины и отвергают все позднейшие нововведения: салафиты запрещают паломничество к могилам святых, считая его поклонением мёртвым; празднование дня рождения пророка Мухаммеда рассматривают как нежелательное и порицаемое. Взывание к пророку Мухаммеду, другим пророкам и праведникам ислама является для них одним из проявлений ширка (многобожия).

Например: в 1998 году саудовские власти, в рамках проводимой кампании по уничтожению идолов, распорядились сровнять с землёй и залить бензином могилу матери пророка Мухаммеда – Амины бинт Вахб, что привело к резкому осуждению этих действий мусульманами во всём мире.

Религиозно-государственной идеологией в СА является ваххабизм – радикальное религиозно-политическое движение в исламе, сформировавшееся еще в XVIII веке. ДАИШ (ИГИЛ – запрещенная в РФ организация) – это детище СА, в основе которого лежит салафизм и политико-религиозная идеология ваххабизма, поэтому уничтожение даже исламских святынь для них священно.Многие общественные исламские политические организации были организованы СА и щедро финансировались ею. Например, СА стала одной из трех стран, установивших в 1997 дипломатические отношения с афганским движением «Талибан» (организация, запрещенная в РФ). Во время Чеченского конфликта в мечетях СА открыто стояли ящики для сбора пожертвований на «священную» войну против кафиров в России. А поджоги православных храмов кряшеновв Татарстане в 2014г. было совершено, как установило следствие, последователями ваххабизма. Тогда по мечетям Татарстана стояли ящики с просьбой пожертвовать на разрушенные храмы.

А теперь представьте себе, что за чудо произошло, что в такой стране вдруг появляется такая фетва! Это стало возможным благодаря поддержке наследника дома Саудитов принца Мохаммеда ибн Солмана, который в борьбе за престол убрал с политической арены страны партию салафитов-фундаменталистов, по сути, разорвав старый союз идеологии имамов-ваххабитов и прежней правящей династии.

Следующим ярким шагом к межрелигиозному миру после фетвы Аль-Манеаможно считать подписанную мирную декларацию в Абу-Даби (ОАЭ)4 февраля 2019г. о «Человеческом братстве за мир во всем мире и совместную жизнь» между Папой Римским Франциском и Великим Имамомаль-Азхар Ахмед эль-Тайеб.

В документе призываются «все люди, которые верят в Бога и веру в человеческое братство, объединиться и работать вместе, чтобы служить для будущих поколений под руководством культуры взаимного уважения в осознании великой божественной благодати, которая делает всех людей братьями и сестрами».

В документе осуждаются все практики и политика, наносящие ущерб человеческой жизни и свободе. В параграфе о свободе человека говорится: «Бог желает религиозного многообразия. Плюрализм и разнообразие религий, цвета кожи, пола, расы и языка воля воли Бога в его мудрости, посредством которой он сотворил людей… Эта Божественная мудрость является источником, из которого вытекает право на свободу веры и свободу быть разными. Следовательно, тот факт, что люди вынуждены придерживаться определенной религии или культуры, должен быть отвергнут, как и навязывание культурного образа жизни, который другие не принимают».

Такая декларация не оставила в стороне современных выдающихся и авторитетных мусульманских богословов. Шейх Якут Чолил Кумас заявил, что декларация Абу-Даби требует «решительного продолжения» с действиями, а не быть просто словами.

Лидер индонезийских суннитов Председатель центра молодежного движения «Ансор», базирующегося в Индонезии, Якут Чолил Кумас сказал, что он был «взволнован», когда Папа Франциск и Великий Имам аль-Азхар Ахмед эль-Тайеб подписали в феврале декларацию в Абу-Даби «Человеческое братство за мир во всем мире и жизнь вместе», потому что это выражает видение «сострадательного (гуманитарного) ислама», за который его организация выступала на протяжении десятилетий.

Через несколько недель после этих событий в Абу-Даби Нахдлатул Улама провело в Индонезии конференцию, на которой присутствовало более 20000 мусульманских ученых!!! На этой конференции мусульманские священнослужители и ученые выпустили «иджтихад»*, в котором излагались теологические мотивы, запрещающие использование термина «кафир», означающего «неверный», для описания своих сограждан.

*Иджтихад – это результат деятельность богослова (-ов) в изучении и решении вопросов богословско-правового комплекса, система принципов, аргументов, методов и приёмов, используемых при этом богословом-муджтахидом, а также степень авторитетности самого учёного (муджтахида) в знании, интерпретировании и комментировании богословско-правовых источников.

У Якут Чолил Кумасаесть конкретные рекомендации относительно конкретных шагов по достижению христианских устремлений к миру и человеческому братству. Он приехал в Рим, чтобы поделиться ими с Папой.

Вот что Якут Чолил Кумас заявил: «Мы не можем просто делать вид, что в исламских взглядах нет проблем. Там есть проблемы. Вы должны признать это, чтобы мы могли работать над решением. Если вы не признаете проблему, вы не сможете ее решить… В обществах с мусульманским большинством вы можете увидеть больше случаев дискриминации и преследования меньшинств … поэтому исламскому миру необходимо развивать всю религиозную систему, которая будет гармонично интегрировать исламский мир с остальным миром…Нам нужно, чтобы мусульмане воспринимали других как людей, братьев по человечеству. Мы не должны нападать на основании разных идентичностей».

Встреча состоялась 25 сентября. Шейх представил Папе письмо и несколько документов от Нахдлатул Улама, содержащих рекомендации относительно того, как ученые-мусульмане пытались решить «проблемные элементы в исламской ортодоксальности», чтобы создать более гармоничное мировой порядок с «уважением равных прав и достоинства каждого человека».

В документах, представленных Папе, излагается «практическая дорожная карта» для достижения целей, сформулированных в Папском документе о человеческом братстве: «запрещение использования термина кафир (неверный) для описания своих сограждан; подтверждать легитимность национального государства и законов, созданных в результате современных политических процессов; обязательство мусульман стремиться к миру как религиозному обязательству; и предоставление подробных рамок для приведения исламского учения в соответствие с нормами 21-го века».

Если говорить, по сути, то теперь законы шариата предоставлены в новом качестве.

Саудовская Аравия не осталась в долгу не только перед индонезийскими мусульманскими богословами, но и перед всем миром, они пошли дальше.

На заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября 2019г. представитель СА заявил о пожертвовании 3 млн. долл. США на поддержку плана действий, мероприятий и программ Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) на ближайшие три года по культурной и межрелигиозной толерантности. UNAOC стремится улучшить взаимопонимание и сотрудничество между нациями и народами в разных культурах и религиях в дополнение к противодействию поляризации и экстремизму.

(Фото взято из открытых источников: постоянный представитель СА при ООН Абдалла аль-Муалими)

В своем выступлениипостоянный представитель СА при ООНАбдаллааль-Муалими заявил: «Сегодня в мире наблюдается множество конфликтов, некоторые из которых являются результатом роста ненавистнических высказываний и растущих идеологий насилия во многих странах мира.Это привело к террористическим нападениям на святые места и молитвенные дома (церкви), а также к убийству ни в чем не повинных людей. Мы должны верить, что религиозное и культурное разнообразие в человеческом обществе не оправдывает столкновения.Это требует установления цивилизованного партнерства и наведения мостовобщения и диалога.

Инициатива UNAOC стала позитивным шагом к продвижению благородных ценностей, строительству мостов любви и мира, устранению всего, что нарушает святые места, и обеспечению безопасности молитвенных домов (церквей)».

В подтверждение того, что иноверцы уже не кафиры,27 сентября в СА королем издается новое разрешение посещения великих исламских святынь (Мекки и Медины) уже не по религиозному признаку (религиозной визе) и в определенные дни, а по туристическим визам, которые может получить любой человек!Значительно урезаны права «полиции шариата», которые должны теперь при виде нарушений «вежливо и ласково» увещать нарушителей. Женщинам разрешат посещать страну без сопровождения родственников мужского пола и ношения традиционного арабского платья (но в скромной одежде).

Как мы видим, такое постановление пошло дальше, чем фетва саудовского богослова Аль-Манеа, которая как, вы помните, разрешала христианам посещать разные мечети кроме Мекки.

(Фото взято из открытых источников: Президент России В.В. Путин в Турции процитировал Коран)

Не могу оставить без заметки событие в исламском мире, которое связанно с нашим президентом Владимиром Путиным, процитировавшим Коран отвечая на вопрос об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии:«Находясь здесь, в Турции, стране с преимущественно мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: «Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями».

Из Евангелия по этому поводу мне вспоминаются слова Христа:«по тому узнают все,чтовыМоиученики, если будетеиметьлюбовьмеждусобою» (Ин.13:35).

Как повлияют данные шаги мусульманских богословови шейхов на дальнейшую историю мира?

Однозначно мир будет другим, но не сразу.В первую очередь, это нужно самой Саудовской Аравии и другим мусульманским странам, да и у нас в России.

Будучи посетителем ряда социальных сетей, где есть чисто исламские группы, мне приходится видеть (читать) общение молодых людей, которые, к сожалению, радикально и с ненавистью отзываются о других вероисповеданиях и употребляют с надменностью термин «кафир».На мои попытки здраво пообщаться, выслушивал в свой адрес угрозы и религиозного плана унижения; я понимаю, что не все молодые люди мусульмане таковые, но откуда-то они питаются такой ненавистью?..

Так Бог даровал мне, что у меня самые прекрасные чувства, глубокое уважение и благодарность мусульманам, потому что человек – это поступок. В городе, где я был настоятелем, православный храм построил мусульманин.Он раньше был сиротой, а став богатым решил отремонтировать городу дорогу и ряд социальных зданий, в том числе построить мечеть, но так как там не было мусульман, он построил православный храм в честь святого Николая Чудотворца, мотивируя тем, что это общий любимый святой у христиан и мусульман.

Так вот, эта статья как раз предназначена актуализировать последние достижения в диалоге мусульман с немусульманским миром, и для этого есть прекрасные богословские и правовые поводы, и прекрасные поступки, которые при нашей доброй воле даруют миру мир! Для нас граждан страны, это повод задуматься о ценности великого Божьего дара – мира в общем нашем доме – Россия!

В итоге, будет ли мир другим, зависит от каждого из нас…

Автор: писатель-публицист, доктор богословья, магистр религиоведения и философских наук протоиерей Олег Трофимов

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