Минздрав РФ призывает вырабатывать здоровые пищевые привычки у сотрудников

Минздрав России выступил с инициативой о запрете продавать в офисах и на предприятиях продукты с высоким содержанием сахара, соли и жиров. Если инициатива будет реализована, под запрет попадут главные позиции «junkfood» — шоколадные батончики, крекеры, сладкие газированные напитки и чипсы. А вот продуктам категории «healthyfood» дается зеленый свет.

Эту инициативу Минздрав представил в рамках корпоративной модельной программы «Укрепление общественного здоровья». Продажа продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров в офисах должна быть ограничена. Рекомендуется провести анализ ассортимента точек общественного питания и автоматов продажи готовых продуктов и исключить из ассортимента «вредные» продукты.

«Здоровое питание имеет решающее значение в профилактике большинства хронических заболеваний. Потребление в адекватном количестве фруктов, овощей и продуктов из цельных злаков помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение», — говорится в программе Минздрава. — Кроме того, здоровое питание способствует повышению производительности труда, например, увеличивая энергетические ресурсы организма, улучшать его способность концентрироваться и т.д.»

Каким образом изменить пищевые привычки сотрудников и мотивировать их к здоровому питанию? Эксперты Минздрава считают, что сотрудники будут чаще выбирать «здоровые» продукты и блюда, если их ассортимент будет широко представлен в меню столовых, кафе, торговых автоматов и на столах в переговорных комнатах. Необходимо обеспечить легкий доступ к свежим фруктам и здоровым закускам. Даже привычку к курению можно искоренить, если предложить здоровую альтернативу – например, разместить тарелки с яблоками рядом с рабочими зонами, в местах общего доступа, для их потребления вместо перекуров.

Критерии оценки блюд и напитков для меню «здоровое питание» основываются на рекомендациях экспертов ВОЗ, которые адаптируются с учетом условий общественного питания. А для того, чтобы сотрудники научились отличать здоровые продукты в меню, предлагается маркировка продукции.

«Маркировать можноне только количество калорий в блюде или жирность продукта. Например, можно ввести маркировку сезонного меню – весна, лето, осень, зима. — говорит основатель компании Healthy Food Дмитрий Пронин. — Или отмечать способы здорового приготовления пищи. Например, отваренные ил приготовленные на пару овощи более полезны, чем обжаренные в масле. Не очень верю в запреты и считаю, что должна быть другая мотивация – например, разъяснять людям преимущества здорового питания и ЗОЖ, как главной человеческой ценности».

В качестве полезных перекусов на работе Минздрав предлагает продавать йогурты с содержанием жира менее 2,5%, яблочные чипсы и зерновые батончики. Также полезно включение рыбных блюд в меню не менее двух раз в неделю или введение «рыбных дней», обязательное ежедневное наличие блюд из сырых свежих овощей и фруктов, введение блюд из бобовых не реже 2 раза в неделю.

Однако не все эксперты против запретов. «Могу привести простой пример, — говорит главный научный сотрудник НИИ Организации и информатизации здравоохранения Галина Сахарова. — Благодаря одному запрету курения на рабочих местах и в местах общественного питания 20 млн некурящих людей были освобождены от пассивного курения. Это же просто несколько стран по численности».