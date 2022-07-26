Минобороны Китая: наша армия не будет сидеть сложа руки в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства

Ранее Пекин потребовал от Вашингтона отменить визит на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, который запланирован на август

По заявлению министерства, визит на остров Пелоси – третьего по значимости человеком в американском правительстве – серьезно нарушит принцип “одного Китая” и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, сильно навредит отношениям Китая и США в военной сфере и приведет к обострению ситуации в Тайваньском проливе.

Пекин очень ревниво относится к внешнеполитическим контактам Тайваня, который КНР считает своей территорией. Случится обострение на этот раз или всё ограничится очередным «китайским предупреждением» – трудно сказать. Но когда в Пекине примут решение «вернуть Тайвань в родную гавань» (именно так, не «если», а «когда») конфликт на Украине отойдёт далеко на задний план. Возможно, ограниченная поддержка США своих киевских союзников обусловлена именно этим. В Вашингтоне держат в уме предстоящую схватку на Тихом океане, которая потребует от Америки напряжения всех сил.