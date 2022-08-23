Минобороны Германии отклонило предложение поставить Украине больше оружия

Самим не хватает!

Минобороны Германии отклонило предложение депутатов бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Официальный представитель военного ведомства ФРГ заявил, что страна не может согласиться на ослабление бундесвера:

“Действительно, мы должны быть готовы к тому, что Путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО”. Он напомнил, что Германия должна оказывать своим партнерам по альянсу “поддержку в рамках обязательств”, как это предусмотрено статье 5-й Договора о НАТО.

В общем, лазейка для продолжения “оружейного саботажа” Украины найдена. Европейцы все менее охотно выделяют средства для поддержки киевского режима.

Чтобы переломить ситуацию киевским властям срочно необходим яркий медийный повод, способный вернуть Украину в фокус внимания мировых СМИ. Подойдет громкая провокация с массовыми жертвами. Или наступление ВСУ с отбитыми населенными пунктами.