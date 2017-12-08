Министерство культурной диверсии против России

Именно так теперь должно называться ведомство, возглавляемое ныне «выдающимся историком» Владимиром Мединским.

Потому что на протяжении более чем пятилетнего периода его нахождения в должности министра культуры России делается все необходимое для планомерного и целенаправленного уничтожения русской национальной культуры государства Российского. И делается весьма квалифицированно! Причем, как полагают многие эксперты, — не без помощи некоторых западных «советников». Потому что русская национальная культура все больше и больше начинает превращаться посредством «реформ», проводимых господином Мединским и его подведомственными подразделениями, в некое подобие американского шоу-бизнеса!

Ибо, во главу угла этих, так называемых, «реформ» ставятся не нравственные, эстетические, национальные и культурные ценности, а интересы экономического, предпринимательского характера!

Господин Мединский и Ко, видимо, забыли (а, возможно, — никогда и не знали), что культура является важнейшей социальной сферой жизни общества, способствующей формированию личности и нравственных качеств гражданина государства.

Впрочем, откуда бы ему это было возможно узнать? Ведь, он рос и воспитывался совершенно по иным законам и понятиям. Он родился в 1970 году. А, когда заканчивал среднюю школу, то уже во всю действовал разработанный ЦРУ и утвержденный в 1985 году Конгрессом США знаменитый «Русский Проект», предусматривающий фактическое уничтожение нашей страны как самостоятельного государства и превращение ее в некую «Резервную территорию» для США и их партнеров. В это время уже были выделены огромные деньги на уничтожение всей внутренней политической, экономической и, самое главное, — социальной структуры государства Российского.

В рамках «Русского Проекта» уже в конце 80-х – начале 90-х годов 20-го столетия к нам в страну хлынула огромная волна всякого рода «советников» и «консультантов».

В 1991 году великая страна под названием Союз Советских Социалистических Республик (СССР) прекратил свое существование и было объявлено о возрождении «новой России». Но в этой «новой России» странным образом главными «советниками» оказались люди, весьма далекие от реальных национальных интересов этой самой «новой, независимой России»! Практически чуть ли ни в каждом российском министерстве и ведомстве обязательно сидела целая бригада западных «советников» или «консультантов». А в 1992 году в Россию прибыл «известный экономист» Евгений Ясин. И привез с собой «благословение» своих американских «хозяев» (да и сам являлся гражданином США), соответствующие финансовые ресурсы и создал в Москве настоящую «базу» по продвижению в жизнь всех идей американских «идеологов» — Высшую Школу Экономики.

И Россия захлебнулась в «реформах», инициированных «специалистами» этой уникальной структуры, которую очень быстро прозвали просто «Вышкой».

Эти «реформы» коснулись, конечно же, в первую очередь, экономики. Но, дальше последовали: образование, наука и… культура!

Почему так активно взялись именно за эти сферы?

Ответ предельно прост! Да, потому что, не изменив образ мышления, ментальность, нравственность народа, нельзя до конца рассчитывать на полное и окончательное подчинение себе другого государства!

В системе образования началось массовое оболванивание подрастающего поколения. Началась «перестройка» процесса обучения. Из школы постепенно начали вытравливать процесс воспитания подрастающей личности! Оставив школе лишь функцию напичкивания своих учеников неким набором знаний, умений и навыков (сокращенно – ЗУН). Началась массовая ЕГЭ-изация! То есть, перевод на совершенно новую форму итоговой оценки знаний, в результате чего во главу угла теперь ставились не умственные способности подрастающего человека и гражданина, а его способность угадывать ответы на дурацкие тестовые задания.

Таким образом, кому-то очень хотелось как можно быстрее завершить процесс превращения молодого поколения россиян в полных идиотов. Не знающих, ни своей отечественной истории, ни своей культуры, ни своих народных традиций, ни своего родного языка!

И этот процесс уже дает свои пагубные плоды. Потому что сегодняшнее поколение молодых граждан России весьма поверхностно знает историю своего Отечества и практически не знакомо с его национальной культурой!

Так что же происходило все эти «пореформенные» десятилетия с нашей многострадальной российской культурой?

А практически то же самое, что и с системой образования! Лишь с одной разницей.

Поскольку сфера культуры имеет свои специфические особенности и связана с деятельностью весьма одаренных и неординарных людей, то первой задачей было поставлено – лишить Российскую Культуру этих самых талантливых людей!

Но, мы прекрасно знаем, что способов расправы с неугодными культурными гениями существует достаточно много.

Так в царской России кого-то из них отправляли в ссылки или даже сажали в тюрьму. В советский период в отношении наиболее «строптивых гениев» устраивали «партийные проработки». А в нынешней «демократической России» решили поступить иным способом! Их просто вознамерились задушить экономически! Пустить по миру! Отобрать у них все возможности осуществлять свою творческую деятельность!

А на их место во главе созданных ими творческих коллективов поставить обыкновенных купцов и деляг! Которые очень быстро и очень ловко пристроят к своим бездонным карманам бюджетные государственные деньги, выделяемые на нужды культуры, и превратят каждое конкретное культурное учреждение в обыкновенный балаган западного (чаще всего – американского) образца!

И это, как раз, является одним из основных пунктов известного «Русского Проекта» по фактическому уничтожению России!

Ну, а что? Все вполне логично! Для того, чтобы Россия полностью и окончательно превратилась в «Резервную территорию» для США и ее партнеров по НАТО, надо просто превратить ее население в послушное тупое стадо, уныло бредущее за своими пастухами. Или тупо приплясывающее, нанюхавшись очередной «дури», под западные шлягеры с непонятными словами. И слепо выполняющее чужую волю!

Именно такова логика действий сегодняшних руководителей госведомства, которое почему-то до сих пор именуется у нас «Министерством культуры России». Потому что уже на протяжении ряда лет оно пытается «перестроить» работу всех творческих коллективов на «новые принципы». Суть которых заключается в том, что главной задачей культуры является не воспитание у граждан страны чувства гордости за своё Отечество, не формирование высоких нравственных качеств, а тупое «заколачивание бабок».

В последнее время мы все чаще и чаще становимся свидетелями очередных скандалов, разыгрывающихся вокруг известных деятелей культуры и возглавляемых ими учреждений.

Вот что с болью заявил заместитель председателя Общественного Совета при Минкультуре, Народный артист России Николай Бурляев на заседании рабочей группы этого Общественного Совета по театру 24 января 2017 года:

«Три года назад в нашей столице началось реформирование, оптимизация театральной инфраструктуры, якобы отстающей от европейских показателей. Мы действительно отстаём от Европы. Москва: по числу театров на один миллион жителей уступает Берлину – в 16 раз, Праге – в 22 раза, Риму — в 48 раз. Примерно та же статистика по музеям и библиотекам. Несмотря на это, в числе объектов, подвергнутых «реформированию», (образно названного бывшим руководителем культуры столицы — «перепрошиванием»), оказались старейшие коллективы, чья история исчисляется многими десятилетиями.

Театр Гоголя был «перепрошит» в Гоголь-центр,

Драматический театр им.Станиславского, в год своего 70-летия прекратил своё существование, став «Электротеатром Станиславский».

«Перепрошивание» и оптимизация коснулись и других театров Москвы.

Театр на Таганке, являющийся мировым брендом, был лишен художественного руководства и «перепрошит» в некий «директорский театр». Спешно, негласно, без консультаций с труппой и профессиональным сообществом, бывший культурный руководитель Москвы за несколько дней до своего увольнения успел внедрить в театр на Таганке (на главную роль «директора театра), бывшую танцовщицу кордебалета Одесской оперетты, не имеющую никакого отношения к школе основоположников театра на Таганке, первым делом ликвидировавшей Художественный совет театра. Нужно заметить, что институт «художественных советов» в театральных коллективах страны уничтожается повсеместно, что полностью развязывает руки самостийным руководителям театров Москвы, Санкт-Петербурга и прочих городов России.

О том, что творится сейчас в этом коллективе могут рассказать, присутствующие здесь сотрудники Театра на Таганке.

С момента начала «московских реформ» прошло 3 года. Стали отчётливо видны результаты насильственных «перепрошиваний». Прокурорские проверки деятельности Театра на Таганке и Гоголь-центра выявили многочисленные нарушения и многомиллионные долги.

Департамент культуры Москвы обнародовал список эффективных театров столицы, которых реформы не коснулись. В него вошли театры: Сатиры, Оперетты, Современник, Маяковского, Ленком, Пушкина, Моссовета, Мастерская Петра Фоменко, Театр на Юго-Западе, Музыкальный театр Станиславского, Новая Опера, Театриум на Серпуховке. Заметим, всё это – репертуарные театры.

«Гоголь-центр», «директорская» «Таганка», «Электротеатр Станиславский» и другие «перепрошитые» коллективы в этот список не попали. Казалось бы, департамент культуры, находящийся в ручном руководстве вице-мэра Москвы, должен был сделать соответствующие выводы и принять срочные меры к пересмотру своих деструктивных действий.

Однако все выше перечисленные театры, плоды провальной московской «реформы», по-прежнему финансируется из государственного бюджета. Вопрос бюджетного финансирования театров в нашей стране весьма важен и не может остаться вне поля зрения Общественного Совета.

Недавние заявления Вице-мэра Москвы, высказанные на страницах «МК», вызывают серьёзные опасения за судьбу всех учреждений культуры, особенно находящихся в центре Москвы. Вице-мэр Москвы, курирующий эту «реформу», признавался, что он не является профессионалом в театральной сфере и поэтому просит поддержки у театральной общественности столицы.Реформы поддержали уважаемые руководители вышеперечисленных эффективных московских театров. Прочие столичные театры, ожидающие своей очереди на «перепрошивание», не в силах противостоять воле «реформаторов» московской культуры и внедрённых в театры «менеджеров». Театральная Москва целиком зависит от их идейной и финансовой политики. Руководители театров понимают, что вряд ли останутся на своих местах, если выскажут руководству свои возражения по проводимой ими реформе.

Общественный Совет при Министерстве культуры Российской Федерации, являющемся основным федеральным исполнителем культурной политики государства, должен признать, что столичные театральные «реформы» идут вразрез с Указом Президента страны об «Основах государственной культурной политики», направленной не на разрушение, а на сохранение традиций и культурного наследия страны, на утверждение в обществе духовно-нравственных ценностей».

Заметим, что речь в его выступлении идет только о Москве. И сразу хотелось бы сказать, что не стоит винить во всех грехах исключительно руководство Департамента культуры столицы. И вообще – зацикливаться исключительно на столичных проблемах. Потому что без «генеральной линии» со стороны главного «культурного ведомства страны» никто не рискнул бы ни на какие кардинальные «реформы».

Не случайно в народе говорят, что рыба всегда гниёт с головы! И ни один региональный чиновник (даже столичного масштаба) не рискнул бы на подобного рода выкрутасы, не получив либо прямых указаний сверху от своего отраслевого руководства, либо не действуя в рамках общей доктрины, разработанной и принятой этим самым отраслевым руководством.

То есть, все опять замыкается на Министерстве культуры России.

А то, что сегодня вся российская культура трещит по швам и разваливается – даже никому не следует доказывать! Тут, как говорится, — и к бабке не ходи!

Ну, а мы каждый день становимся свидетелями все новых и новых скандалов!

Так молодая жена великого артиста Армена Джигарханяна (не имеющаяне только артистического, но и вообще никакого гуманитарного образования) захватила Театр его имени! И вся страна сидит у экранов телевизоров и из вечера в вечер наблюдает за тем, как разворачивается это позорное шоу!

В «Гоголь-Центре» идут повальные обыски! И удивленная и шокированная Россия обсуждает, куда, кто и сколько увел бюджетных денег!

А созданный 50 лет назад уникальный «Русский концертный оркестр «БОЯН» изъят из ведения великого музыканта и композитора, Народного Артиста СССР Анатолия Полетаева и передан в управление человеку с образованием завхоза, не знающего, чем отличается балалайка от фортепиано!

Ну, просто великолепно!

Ален Даллес – шеф американской разведки конца 40-х годов, авторство которому приписывают план развала России, наверное, смотрит на нас с Того Света и хитро ухмыляется! Потому что его последователи сделали все возможное (и даже – невозможное!) для успешного осуществления этого плана! А прикормленные ими «агенты влияния» из числа российских чиновников, которые почему-то до сих называют себя «гражданами России» и даже числятся в руководителях нашего государства, создали у нас в стране такую обстановку, при которой осуществление задуманного Даллесом и его сотрудниками «плана» стало совершенно реальным делом!

Сегодня Россия ведет активную борьбу с террористами и диверсантами в арабском мире, помогает дружественному народу Сирии избавиться от страшной чумы в лице ИГИЛ, варвары которого уничтожали лучшие произведения мировой культуры и памятники истории человечества. Спасает и пытается возродить уничтоженную варварами всемирно известную Пальмиру.

Но, я боюсь, что нечто подобное этой заразе мы в самое ближайшее время получим и в своей собственной стране. И происходить все это будет под руководством наших же (взращенных и воспитанных при активном содействии американских «воспитателей») российских диверсантов.

А, если быть совсем точным, то процесс этот давно уже идет!

Под предлогом «оптимизации», «прошивки», «экономической целесообразности» наши собственные российские диверсанты под стать бандитам из ИГИЛ осуществляют сегодня разрушение веками создававшейся русской национальной культуры, русского национальногоискусства и… Русского Национального Государства!

И делают все это в ведомстве под названием «Министерство культуры Российской Федерации».

Что, видимо, следует расценивать не иначе как «культурная диверсия»!

Не мешало бы об этом задуматься и главе государства Российского! Особенно – в преддверии весенних президентских выборов. Если он, конечно, не собирается стать пособником особо опасных государственных преступников…

Сергей Комков – член Союза писателей Москвы, д.ю.н., проф.