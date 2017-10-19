Министерство безкультурья

Видимо, это уже стало устоявшейся традицией, что культурой в России во все времена поручали руководить людям, не просто весьма далеким от культуры, но и открыто презирающим само понятие «КУЛЬТУРА».

И делалось это не случайно! Потому что истинные деятели культуры, творцы и созидатели национальных ценностей никогда не вписывались в структуру власти. Какой бы эта власть ни была!

Так было в период Империи. Так было в период Советов. То же самое сегодня происходит и в период «расцвета демократии»!

Потому что настоящие деятели культуры всегда очень тонко ощущали любую малейшую фальшь не только в художественном произведении, но и в действиях представителей власти.

Истинный творец: художник, писатель, композитор, музыкант не желал подстраиваться под хамство очередного правителя, пришедшего к власти порой весьма сомнительным и весьма порочным способом.

Именно поэтому в очередную «эпоху великих перемен» из России в первую очередь бросались в бега представители истинной культуры. И именно поэтому косточки российских писателей, поэтов, художников, музыкантов, композиторов покоятся сегодня по всему Белому Свету.

Так было с Сергеем Прокофьевым. Так было с Мариной Цветаевой. Так было с Иосифом Бродским. И еще с десятками и сотнями наших талантливых соотечественников.

А вот чиновникам от культуры всегда жилось в нашей стране хорошо и вольготно! Хотя, едва ли найдется даже пара «шедевров», которыми они могли бы осчастливить свое родное Отечество.

Самый главный принцип, который намертво усвоили эти «слуги народа» — «Тащить и не пущать!»

Тащить все, что плохо лежит, и все, что можно пристроить к своему бездонному карману. И не пущать все, что не укладывается в их узколобом сознании и в их понимании «пользы для Отечества» (читай – пользы для себя-родимых).

В связи с этим, всегда особое место в травле истинных деятелей культуры и искусства в нашей стране занимало министерство, призванное эту самую культуру, вроде бы, поднимать и развивать.

Но, чиновник тогда полностью изменил бы своей собственной сути, если бы вдруг (ни с того, ни с сего) начал бы развивать и поддерживать русскую национальную культуру! Не для того он посажен на свое место, чтобы защищать интересы отечественной культуры! Главная его задача – сделать все возможное для того, чтобы (не дай Бог!) кто-то из деятелей культуры вдруг не вышел из-под их контроля и не начал бы творить какие-то подлинные шедевры! И уж тем более (не дай Бог!), чтобы кто-то из деятелей культуры вдруг не проявил бы «вольницу» и не начал бы возрождать лучшие русские и российские национальные традиции в своей сфере деятельности!

Мне могут возразить, что все это – голословные утверждения.

Ну, что же. Давайте разбираться.

За примерами далеко ходить не надо. Достаточно присмотреться к личностям тех, кто руководил главным культурным ведомством России в 90-е годы прошлого века и руководит им сейчас, и понять, что реально эти «руководители» делают для российской культуры.

Одной из наиболее значимых фигур в этом ряду, безусловно, является Михаил Швыдкой.

Кто же он такой? И что реально полезного он сделал для российской культуры?

Всю жизнь этот «деятель культуры» паразитировал на творчестве других людей. Да-да! Именно – паразитировал! Потому что сам лично он никогда ничего не создал!

Сначала он был сотрудником журнала «Театр» и писал всякого рода галиматью о творчестве других людей. И стал даже заместителем главного редактора этого издания. Потом пошел вверх по карьерной лестнице – и стал главным редактором редакционно-издательского комплекса «Культура»! И с этой должности сразу шагнул на должность заместителя министра культуры России! А затем – на должность председателя ВГТРК (Всероссийской Государственной Телерадиокомпании). То есть, во всю занимался PR-ом! В первую очередь, конечно же, собственным.

И это сразу открыло ему дорогу в министерское кресло!

Таким образом, в 2000-м году Россия получила министра-пиарщика, министра-шоумена! Вместо министра культуры!

И, как говорится, ШОУ началось по полной программе! И по всем направлениям!

Совершенно очевидно, что в таких условиях и весь аппарат министерства подбирался в соответствии с поставленными задачами. То есть, по законам шоу-бизнеса. И продлилось это шоу, аж, до 2004 года.

Только в 2004 году руководство страны, словно опомнившись от шоу-угара, решило хотя бы слегка поправить ситуацию в сфере российской культуры. И вместо шоумена Михаила Швыдкого министром этого важнейшего ведомства был назначен музыковед и профессионал в области музыкального искусства Александр Соколов.

Но, большая часть аппарата Швыдкого осталась на местах и продолжала свое тихое шоу.

Так что, Александр Сергеевич Соколов решил, что бороться с этой «братвой» ему бесполезно – и в 2008 году тихо вновь ретировался к себе в Московскую Консерваторию.

А на посту министра культуры совершенно неожиданно для всех вдруг оказался не деятель культуры и искусства, а кадровый дипломат Александр Авдеев, только что сдавший пост Чрезвычайного и полномочного посла России во Франции (и, по совместительству, — в княжестве Монако).

Удивительно, но – факт! Подобного рода кульбиты бывают только в России!

Уже изначально было понятно, что Александру Авдееву совершенно неведомы никакие проблемы отечественной культуры. И он весьма слабо разбирается в особенностях русского национального искусства. Поэтому при нем были оставлены все те же «советники», которые уже не первый год и весьма активно гробили российскую национальную культуру под прикрытием министерства культуры России.

Как человек весьма искушенный в дворцовых и дипломатических интригах, Александр Авдеев все это понял и прочувствовал весьма быстро. Поэтому после нескольких весьма громких конфликтных ситуаций (в частности, — с «Росохранкультурой» и «Ленфильмом») он решил не искушать судьбу и поменял пост министра культуры на уже привычную для него работу в качестве Чрезвычайного и полномочного посла России при Ватикане.

Так что, филиала МИДа из Министерства культуры не получилось!

А что же тогда получилось?

Руководство страны решило, что Министерству культуры вновь пора заняться шоу-бизнесом! Только теперь – политическим!

И на роль руководителя главного «культурного ведомства» страны был выбран политический шоумен Владимир Мединский.

Чем же прославился этот «уникальный деятель»?

Всем было объявлено, что Владимир Мединский – большой специалист в области отечественной истории, автор целого ряда книг по истории России, доктор исторических наук.

На самом деле, еще в 2012 году, сразу после назначения Мединского на министерский пост, вышла достаточно яркая публикация Бориса Грозовского под заголовком «Новый министр культуры: пощечина общественному вкусу». В этой весьма острой публикации уже тогда Борис Грозовский четко обрисовывает всю сущность будущей деятельности нового министра культуры. И ставит вопрос: как можно назначать на пост министра культуры человека, написавшего заведомую ложь и ахинею об истории нашего Российского государства?

Но, как это обычно бывает, тогда к этому мнению никто прислушаться не пожелал.

Прошло 5 лет. И вот теперь Экспертный Совет ВАК (Высшей Аттестационной Комиссии) вдруг выносит решение о том, что работа, представленная господином Мединским на соискание степени доктора исторических наук, действительно является полной исторической ахинеей! А, следовательно, он недостоин степени доктора исторических наук!

Вот так! Ни больше! Ни меньше!

Теперь выясняется, что во главе Министерства культуры России с 2012 года находится не просто обыкновенный политический шоумен и PR-менеджер, но и липовый доктор исторических наук. Замахнувшийся при этом на то, чтобы фактически навязывать выдающимся деятелям искусства и культуры свой взгляд на русскую историю, русскую национальную самобытность и русскую национальную культуру.

Под стать ему и вся свита, активно «трудящаяся» сегодня в славном главном культурном ведомстве страны.

И тут за примерами далеко ходить не надо.

50 лет своей жизни отдал уникальному коллективу – всемирно известному оркестру «БОЯН» Народный артист СССР Анатолий Полетаев. Отдал безвозмездно! На благо России и ее национального искусства! Оркестр и его руководитель известны не только в России, но и во всех странах Славянского Мира! Каждое выступление оркестра – это настоящий праздник, настоящее событие! Каждое исполненное им произведение несет в себе заряд национальной мощи России и всего Славянского Мира!

Когда оркестр «БОЯН» выступал на открытии Юбилейного Славянского съезда в Москве в мае 2017 года, посвященного 150-летию со дня проведения Первого Славянского съезда, все участники стоя плакали! И это были не слезы жалости! Это были слезы гордости! За нашу Великую Родину и за ее Великий Народ!

Но, видимо, чиновникам Министерства культуры России сие недоступно и непонятно. Они привыкли плакать лишь тогда, когда их лишают денег или, когда их ведут в наручниках в камеру предварительного заключения. Потому что, не успели завершиться торжества Юбилейного Славянского съезда, как было принято решение: всемирно известный оркестр «БОЯН» сократить вдвое, название оркестра изменить, а художественного руководителя оркестра Анатолия Полетаева (отдавшего ему практически всю свою творческую жизнь) из оркестра уволить (!?)

Причем, сделано это было в лучших иезуитских традициях.

Руководство Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры России втихаря организовало некое «экспертное прослушивание», по результатам которого и вынесло столь радикальное решение. А глава Департамента Андрей Малышев прямо заявил: «Нам больше не нужен ни «БОЯН», ни Полетаев в том виде, как это было раньше! На них нету спроса! Мы живем в рыночной системе. Поэтому во главе оркестра теперь будет стоять менеджер. А Полетаев уже стар – и ему с оркестром управляться трудно».

Ну что же, господин министр! Вот они и всходы с вашего «огорода»!

Сначала вы извратили в своих «научных трудах» историю Великой России! Теперь вы при помощи своих верных нукеров активно уничтожаете остатки русской национальной культуры!

Так и хочется задать вам вопрос: не слишком ли велика цена подобного рода национального предательства? И кто будет следующим в ваших проскрипциях?

6 октября 2017 года из Государственной Думы России было направлено в адрес президента России В.В.Путина специальное «Обращение» участников Белградского Международного Славянского Конгресса, проходившего в Сербии в период с 28 по 30 сентября 2017 года. В этом «Обращении» представители 10 славянских стран просят президента России немедленно разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг уникального оркестра «БОЯН», и не допустить произвола российских чиновников.

Хотелось бы верить в то, что президент России услышит голос представителей Славянского Мира и остановит зарвавшихся чиновников из государственной структуры, которая превратилась из Министерства культуры в «Министерство бескультурья»!

Сергей Комков – 1-й зам. предс. Международного Всеславянского Комитета, член Президиума Международного Славянского Союза, член Союза писателей Москвы