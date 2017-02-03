МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ И МИНТРУД НЕ ВЫПОЛНИЛИ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ

ИА «Русские Новости» публикует открытое письмо от Гречишникова Леонида Васильевича (экономиста по труду, до пенсии – сотрудника Минэкономики России, к.э.н.). Федеральным госорганам – адресатам письма оно отправлено 01.02.17 г. обычной почтой.

В Минэкономразвития России Орешкину М.С. (лично), Минтруд России Топилину М.А. (лично), в Росстат Суринову А.Е. (лично)

В Конституционный Суд РФ Зорькину В.Д. (лично), Генпрокуратуру РФ Чайке Ю.Я. (лично), Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. (лично)

Президенту Российской Федерации Путину В.В., вПравительство РФ Медведеву Д.А. (лично), Государственную Думу Володину В.В. (лично), Совет Федерации Матвиенко В.И (лично)

СОГРАЖДАНАМ

Общественным организациям, вузам, НИИ, СМИ и т.д. (по списку)

от Гречишникова Леонида Васильевича(экономист по труду, до выхода на пенсию — сотрудник Минэкономики России)

Открытое письмо

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯИ МИНТРУД НЕ ВЫПОЛНИЛИ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ

Одна из причин плохого экономического развития страны — бедность, массовая малообеспеченность населения. В интервью газете «Коммерсант» руководитель Минэкономразвития России (далее МЭР) Орешкин М.С. назвал бедность в числе проблем, которые создают помехи экономическому росту страны.

Согласно обследованиям Института социологии РАН («Российская газета», 11.03.10 г., стр. 11), малообеспеченных в России – 51%, БОЛЬШИНСТВО (в феврале 2009 г., более поздними данными не располагаю).

Это у кого среднедушевой доход в расчёте на одно домохозяйство меньше прожиточного минимума (даже официального, по данным независимых специалистов, — сильно заниженного), равен ему и чуть больше.

При этом (невероятно, но факт) почти 70% малообеспеченных – это РАБОЧИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ. Не пенсионеры и т.п.

Орешкину М.С. было направлено обращение (от 16.01.17 г., прилагается). В нём – о некоторых (по трудовому профилю автора этого открытого письма)неконституционных, убеждён, решениях Госдумы, Совета Федерации иПравительства РФ (далее – ПРФ).

Которые (решения), уверен, прямо «работают» на проблему бедности, массовой малообеспеченности, на ухудшение трудового потенциала страны, на ухудшение экономики и на другие острейшие проблемы. Факты в подтверждение чего – несколько ниже.

В этом обращении к Орешкину М.С. (соответственно) – конкретные предложения, как надо исправить эти решения высшей власти, «тормозящие» развитие экономики. И просьба к нему – о содействии исправлению этих решений.

Так вот. ВМЭР это обращение к Орешкину М.С. проигнорировали, переправили в Минтруд. Как сказано в прилагаемой отписке изМЭР(исх. № ОГ-Д04-395от 19.01.17 г., Михеева Ю.Е.), — «по принадлежности». Говоря образно, — моя-де «хата с краю, я ничего не знаю».Невероятно, но факт.

А из Минтруда тоже пришла отписка, из двух предложений (исх. № 14-1//ООГ-569 от 24.01.17 г., Маслова М.С. прилагается). Отписка – это письмо, в котором нет ответа ПО СУЩЕСТВУ вопросов, поставленных в обращении.

То есть, МЭР и Минтруд дружно и быстренько (обращение к Орешкину – от 16.01.17 г., а отписки на него изМЭР и Минтруда – от 19 и 24.01.17 г.), говоря образно, «похоронили» обращение по весьма болезненным для людей, для экономики, для общества вопросам.

Нарушив при этом, убеждён, ещё и Закон о работес обращениями (ст. 5 и 10) и Конституцию (ст. 33 – о праве граждан на обращение в госорганы). Согласно которым, ответ по существу вопросов, поставленных в обращениях, поступивших по компетенции, обязателен.

А то, что обращение к Орешкину М.С. – строго по компетенции МЭР и Минтруда, очевидно (см. Положения оМЭР и Минтруде).И, значит, вМЭР и Минтруде должны были взять его в работу.

И если там согласны с изложенным в обращении, выйти в высшие госорганы с предложением исправить их решения.

Либо же (при несогласии) дать ответ автору обращения по существу содержащихся в обращении предложений и их обоснований. Они-деприняты быть не могут. Потому-то и потому-то.

Увы. Ни МЭР, ни Минтруд этого не сделали. Свои обязанности не выполнили.

Каким же образом бедность, массовая малообеспеченность населения «работают» против экономики?

Подчеркнём: задача экономики страны, высших и других федеральных госорганов – получить от ресурсовстраны наибольший конечный полезный результат. В виде всякого рода благ. Материальных и нематериальных.

Для этого расходуемые возобновляемые ресурсы страны должны постоянно восстанавливаться, воспроизводиться. Это относится и к трудовым ресурсам страны тоже.

Да-да, трудовые ресурсы, рабочие и специалисты при производстве благ тоже РАСХОДУЮТСЯ. Поскольку труд (как процесс) – это производительное РАСХОДОВАНИЕ физиологической энергии.

И поэтому рабочие и специалисты должны постоянно восстанавливаться, воспроизводиться. Если нет, то это «удар» по ним, по экономике, по производству необходимых обществу благ.

Для восстановления, воспроизводства людей труда, их здоровья, трудоспособности надо много чего. Но прежде всего – зарплата, ДОСТАТОЧНАЯ для этого.

Для того, чтобы люди труда должным образом восстанавливались, воспроизводились, денег за труд должно хватать не только на поесть-попить, одеться-обуться, на оплату жилища, коммунальных услуг, на полноценный отдых, на лечение и т.п. Но и насодержание семьи, иждивенцев. На поддержание и повышение общеобразовательного и профессионального уровня. И т.д.

Если рабочие и специалисты получают за труд меньше необходимого для этого, то они бедные, малообеспеченные. Достаточно производительно работать не могут. Качественные и количественный характеристики трудовых ресурсов, трудового потенциала страны из-за этого ухудшаются. А это – главный ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ресурс общества, страны.

Связь здесь такая. Недопустимо низкая «зарплата» — из-за этого худший, чем мог бы быть при экономически обоснованной зарплате, трудовой потенциал страны – из-за этого меньшая эффективность экономики – из-за этого худший уровень жизни населения, худшее содержание нетрудоспособных членов общества, худшая обороноспособность страны и т.д.

Специалисты констатируют: рабочая сила в России всё меньше отвечает требованиям рынка труда. Вот мнение экс-министра экономического развития РФ Белоусова А.Р. (газета «АИФ», № 22, 2014, стр. 20): «Кроме того, наблюдается резкое падение качества человеческого капитала». Вклад в это, убеждён, делает своими решениями и высшая власть.

Против экономики бедность, массовая малообеспеченность «работают» и тем, что из-за них недостаточныйВНУТРЕННИЙ СПРОС на продукцию товаропроизводителей. Его достаточность – это одно из НЕОБХОДИМЫХ условий успешного развития экономики. Ведь если у населения, рабочих и специалистов денег мало, то они мало покупают, из-за чего производится меньше благ, экономика страны ухудшается.

Бедность, массовая малообеспеченность «бьют» по экономике ещё и тем, что «работают» на снижение заинтересованности хозяйствующих субъектовВ ИННОВАЦИЯХ. Зачем им инновации, если приемлемую для них прибыль можно получить и за счёт недопустимо низкой «зарплаты» (одна из причин бедности, массовой малообеспеченности).

В этом открытом письме – только об одном из фактов, о которых в письме Орешкину М.С., «похороненном»МЭР и Минтрудом. Которыми (фактами) подтверждается выводо том, что решениявласти, убеждён, прямо «работают» на проблему бедности, массовой малообеспеченности населения, против экономики, вразрез с Конституцией, с правами человека.

О других подобных фактах, о других подобных решениях высшей власти – см. прилагаемое письмо Орешкину от 16.01.17 г.Этих фактов много. Впору говорить, думается, о целой, говоря образно, «атаке» власти на людей труда, на экономику, на Конституцию, на права человека.

Конституциянарушается этими решениями не только в части права человека на вознаграждение за труд и на защиту от безработицы (ст. 37). Но и в части предписанной государству, власти обязательности создания условий для ДОСТОЙНОЙ жизни и РАЗВИТИЯ человека (ст. 7).

Так вот. Высшая власть, к примеру, десятилетиями внедряет (Законами о «МРОТ») «зарплату» (о том, почему «МРОТ» и «зарплата» в кавычках, — несколько ниже), которая даже меньше прожиточного минимума (далее – ПМ). То есть, меньше (!) МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОГО для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда.

Так, во 2-м квартале 2016 г. даже официальный (заниженный) ПМ трудоспособного человека (10722 руб.) был больше «МРОТ» от власти (6204 руб.) на 4518 руб., или на 72,8%. Чуть ли не вдвое.

Внедряется «МРОТ» от власти весьма «успешно»: «зарплата» меньше ПМ – у каждого ПЯТОГО работника («Российская газета», 15.08.14 г., стр. 3).

«Бьёт» российский «МРОТ» не только по самым низкооплачиваемым людям труда, но и по другим рабочим и специалистам.

Поскольку в принципе МРОТ это, говоря образно, — «фундамент» ВСЕЙ системы оплаты труда. Если недопустимо низкий «МРОТ», то и недопустимо низкие размеры «зарплат», при определении размера которых «МРОТ» является исходной базой.

Почему российские «МРОТы» и обусловленные ими «зарплаты» следует брать в кавычки?

(Вот, кстати, мнение едва ли не главного «зарплатчика» в системе власти, министра трудаТопилина М.А: платить МРОТ ниже прожиточного минимума — это нонсенс. См. сообщение об этом в интернете. Как сочетается это мнение министра труда с отпиской из Минтруда от 24.01.17 г., о которой выше, – это, как говорят, уму непостижимо.)

Потому что (каким бы странным это утверждение ни показалось на первый взгляд) российские «МРОТы» и обусловленные ими «зарплаты» (на протяжении десятилетий) — это и не зарплата вовсе. Не вознаграждение за труд. Чего требует Конституция (ст. 37).

Ведь экономическое назначение зарплаты (зарплаты без кавычек), вознаграждения за труд – это ВОСПРОИЗВОДСТВО, ВОССТАНОВЛЕНИЕрабочей силы, трудоспособности человека, его самого. (Об этом, в частности, в учебниках по экономике труда.) А на российские «МРОТы» и обусловленные ими «зарплаты» этого сделать нельзя.

Цифры из Законов о «МРОТ» (!) МЕНЬШЕ минимально необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности. И, значит, — для восстановления, воспроизводства трудоспособности рабочих и специалистов (!) ЯВНО НЕДОСТАТОЧНЫ.

Неоспоримый вывод из чего: цифры эти ЗАРПЛАТОЙ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ ЗА ТРУД НЕ ЯВЛЯЮТСЯ. Они ведь не выполняют экономическую функцию зарплаты – воспроизводить, восстанавливать людей труда.

Поэтому цифры из Законов о «МРОТ» надо называть не «МРОТами», а как-то по-другому. К примеру, — МРПТ (минимальный размер пособия за труд). Чтобы не зарплата не выдавалась за зарплату.

Ещё раз. Исправить неконституционные, убеждён, решения высшей власти (о которых в письмеОрешкину М.С. от 16.01.17 г. и в этом открытом письме) представляется необходимым таким образом.

(ИсправитьНЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.Неконституционные, убеждён, законы, постановления ПРФ и т.п., «работающие» на проблему бедности, на ухудшение трудового потенциала страны, экономики, на просто-таки зашкаливающее расслоение общества по уровню доходов,на громадную преступность и т.д., вразрез с Конституцией, правами человека – это, конечно же, явно неприемлемо.Для людей, для общества, для страны.)

Установить МРОТ, который БОЛЬШЕофициального (заниженного) ПМ. Намного увеличить пособие по безработице (и не только минимальное). По крайней мере, — для тех безработных граждан, кому не предоставлена возможность участвовать в оплачиваемых общественных работах. Восстановить доплату к нему на иждивенцев. Начать защищать от безработицы рабочих и специалистов, не имеющих работы и (или) заработка и нуждающихся в них, то есть фактически безработных граждан. Платить им пособие по безработице. Это относится:

— к отправленным организациями в длительный неоплачиваемый «отпуск» (который, конечно же, никакой не отпуск, а самая настоящая безработица);

— к тем, кому подолгу не платят за труд, чей труд фактически не вознаграждается (они тоже фактически безработные, так как не имеют заработка, средств к существованию).

С последующим возмещением (пусть и не сразу) организациями (нарушившими Конституцию в части обязательности вознаграждения за труд) бюджетных расходов на выплату этим, фактически безработным, гражданам пособия по безработице и т.п.

Закрепить в Законе о занятости определение занятости в экономике (занятости экономической деятельностью), из которогоОДНОЗНАЧНО вытекало бы, что заработок – это необходимое условие занятости в экономике, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ИСКЛЮЧЕНИЙ. Закрепить в Законе о занятости и в Трудовом кодексе определение понятия «рабочее место» в значении ВСЕГО необходимого для занятости, включая РАБОТУ И ЗАРАБОТОК. (То рабочее место, определение которого дано в статье 209 Трудового кодекса, – это другое рабочее место, это лишь место КАК ТАКОВОЕ, а не ВСЁ необходимое для занятости.) Внести в законы и другие документы власти (и в том числе — Росстата) изменения и дополнения, которые вытекают из предложенного в пунктах 1-5.

Просьба к высшим и другим госорганам –об исправлениинеконституционных, убеждён, решений власти (о которых в письме Орешкину от 16.01.17 г. и в этом открытом письме), «работающих» на проблему бедности, массовой малообеспеченности, на ухудшение трудового потенциала, экономики и на другие острейшие проблемыстраны.

Был бы признателенгосорганамза ответ ПО СУЩЕСТВУ поставленных в нём вопросов, содержащихся в нём предложений (как того требует Закон об обращениях и Конституция). За ответ о принятых по ним решениях.

Уважаемые СОГРАЖДАНЕ! Давайте побыстрее двигаться к социальной активности. Преодолевать взаимное отчуждение, обретать навыки самоорганизации и т.п. Это необходимо, в частности, чтобы должным образом контролировалась власть.

Невозможно представить, к примеру, что швейцарцы позволили власти внедрять в жизнь общества «зарплату», которая меньше минимально необходимой для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда. В России же, — увы.

Гречишников Л.В.

Приложение: письмо Орешкину от16.01.17 г. и отписки на него от 19.01.17 г. и24.01.17 г.изМЭР и Минтруда -всего на 9 листах.

01.02.17 г.

Министру экономического развития России

ОРЕШКИНУ М.С. (лично)

от Гречишникова Леонида Васильевича

(экономист по труду, до выхода на пенсию –

сотрудник Минэкономики России)

Здравствуйте, Максим Станиславович!

В интервью газете «Коммерсант» Вы назвали бедность в числе проблем, которые создают помехи экономическому росту страны. С чем нельзя не согласиться.

Как это ни странно, но Правительство РФ, Госдума, Совет Федерации и т.д., убеждён, прямо «работают» на проблему бедности, малообеспеченности в стране (конкретные факты в подтверждение чего – несколько ниже).

Согласно обследованиям Института социологии РАН («Российская газета», 11.03.10 г., стр. 11), малообеспеченных в России – 51%, БОЛЬШИНСТВО (в феврале 2009 г., более поздними данными не располагаю).

Это у кого среднедушевой доход в расчёте на одно домохозяйство меньше прожиточного минимума (даже официального, по данным независимых специалистов, -сильно заниженного), равен ему и чуть больше.

При этом (невероятно, но факт) почти 70% малообеспеченных – это РАБОЧИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ. Не пенсионеры и т.п.

«Работа» на бедность, малообеспеченность рабочих и специалистов – это одновременно и «работа» на ухудшение качественных и количественных характеристик трудового потенциала страны – главного экономического ресурса общества. А, значит, — и на ухудшение экономики страны.

Специалисты констатируют: рабочая сила в России всё меньше отвечает требованиям рынка труда. Вот мнение экс-министра экономического развития РФ Белоусова А.Р. (газета «АИФ», № 22, 2014, стр. 20): «Кроме того, наблюдается резкое падение качества человеческого капитала».

«Работа» высшей власти на проблему бедности – это одновременно «работа» и на другие острейшие проблемы страны. На просто-таки зашкаливающее расслоение общества по уровню доходов. На громадную преступность. И т.д.

«Работой» этой, убеждён, прямо нарушается Конституция. Как в части права человека на вознаграждение за труд и на защиту от безработицы (ст. 37). Так и в части предписанной государству, власти обязательности создания условий для ДОСТОЙНОЙ жизни и РАЗВИТИЯ человека (ст. 7).

Вот некоторые (по трудовому профилю автора этого письма Вам) факты в обоснование утверждения о, убеждён, «работе» высшей российской власти на проблему бедности и на другие острейшие проблемы страны.

Этих фактов много. Впору говорить, думается, о целой, говоря образно, «атаке» высшей власти на людей труда, на экономику, на Конституцию.

ФАКТ ПЕРВЫЙ. Высшая власть десятилетиями внедряет (Законами о «МРОТ») «зарплату» (о том, почему «МРОТ» и «зарплата» в кавычках, — ниже), которая даже меньше прожиточного минимума (далее – ПМ). То есть, меньше (!) МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОГО для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда.

Во 2-м квартале 2016 г., к примеру, официальный ПМ трудоспособного человека (10722 руб.) был больше «МРОТ» от власти (6204 руб.) на 4518 руб., или на 72,8%. Чуть ли не вдвое.

Внедряется «МРОТ» от власти весьма «успешно»: «зарплата» меньше ПМ – у каждого ПЯТОГО работника («Российская газета», 15.08.14 г., стр. 3).

«Бьёт» российский «МРОТ» не только по самым низкооплачиваемым людям труда, но и по другим рабочим и специалистам.

Поскольку в принципе МРОТ это, говоря образно, — «фундамент» ВСЕЙ системы оплаты труда. Если недопустимо низкий «МРОТ», то и недопустимо низкие размеры «зарплат», при определении размера которых «МРОТ» является исходной базой.

Почему российские «МРОТы» и обусловленные ими «зарплаты» следует брать в кавычки? (Вот, кстати, мнение едва ли не главного «зарплатчика» в системе власти, министра этого профиля, Топилина М.А: платить МРОТ ниже прожиточного минимума — это нонсенс.См. сообщение об этом в интернете).

Потому что (каким бы странным это утверждение ни показалось на первый взгляд) российские «МРОТы» и обусловленные ими «зарплаты» — это и не зарплата вовсе. Не вознаграждение за труд. Чего требует Конституция (ст. 37).

Ведь экономическое назначение зарплаты (зарплаты без кавычек), вознаграждения за труд – это ВОСПРОИЗВОДСТВО, ВОССТАНОВЛЕНИЕ трудоспособности человека, его самого. А на российские «МРОТы» и обусловленные ими «зарплаты» этого сделать нельзя.

Труд (как процесс) — это производительное РАСХОДОВАНИЕ физиологической энергии. Когда люди работают, они РАСХОДУЮТСЯ. И поэтому должны постоянно восстанавливаться, воспроизводиться.

Для восстановления, воспроизводства людей труда, их трудоспособности надо много чего. Но прежде всего: зарплата без кавычек. ДОСТАТОЧНАЯ для воспроизводства, восстановления трудоспособности людей труда, их самих.

Для того, чтобы люди труда могли восстанавливаться, воспроизводиться, денег за труд должно хватать не только на поесть-попить, одеться-обуться, на оплату жилища, коммунальных услуг, на полноценный отдых, на лечение и т.п. Но и на поддержание и повышение общеобразовательного и профессионального уровня. На содержание семьи, иждивенцев. И т.д.

Цифры из Законов о «МРОТ» (!) МЕНЬШЕ минимально необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности. И, значит, — для восстановления, воспроизводства трудоспособности рабочих и специалистов (!) ЯВНО НЕДОСТАТОЧНЫ.

Неоспоримый вывод из чего: цифры эти ЗАРПЛАТОЙ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ ЗА ТРУД НЕ ЯВЛЯЮТСЯ. Они ведь не выполняют экономическую функцию зарплаты – воспроизводить, восстанавливать людей труда.

Цифры из Законов о «МРОТ» надо называть не «МРОТами», а как-то по-другому. К примеру, — МРПТ (минимальный размер пособия за труд). Чтобы не зарплата не выдавалась за зарплату.

ФАКТ ВТОРОЙ. Власть десятилетиями внедряет «минимальное пособие по безработице», которое своему назначению тоже не отвечает. И тоже прямо «работает» на проблему бедности в стране, на ухудшение её трудового потенциала, на другие проблемы страны. «Работает» против Конституции и, в частности, — против права человека на защиту от безработицы.

Даже ныне это «пособие» — лишь 850 руб. А ПМ трудоспособного человека в 3-м квартале 2016 г. (более поздних официальных данных о ПМ ещё нет) — 10 678 руб. То есть, — (!) В 13 РАЗ больше 850 руб..

Согласно постановлению Конституционного Суда от 16 декабря 1997 г. № 20-П» (п. 3), целевое назначение пособия по безработице состоит в том, чтобы предоставить временный источник средств к существованию.

Конечно же, временный источник средств к существованию и 850 руб. (что в 13 раз меньше ПМ) – это вещи несовместные. Существовать на 850 руб. в течение месяца явно нельзя.

По данным Минтруда России (исх. № 16-3/3046739-969 от 25.09.13 г., Нечаева С.М.), в январе-августе 2013 г. доля безработных граждан, получавших такое «пособие», – более 48%. ПОЧТИ ПОЛОВИНА.

Следует сказать, что возможность участия в оплачиваемых общественных работах предоставляется безработным гражданам далеко не всегда и не везде.

ФАКТ ТРЕТИЙ. Власть десятилетиями относит рабочих и специалистов, не имеющих работы и (или) заработка (фактически безработных) к занятым в экономике, к имеющим рабочее место. То есть, — к имеющим работу и заработок. Как говорят, не верь глазам своим.

Согласно документам Международной организации труда, безработный (суть, главное) – это тот, у кого нет ДОХОДНОГО ЗАНЯТИЯ и он в нём нуждается. То есть, признаки безработицы такие: 1) нет занятия (работы) и 2) нет дохода (заработка).

Из чего неоспоримо вытекает, что если налицо ДАЖЕ ТОЛЬКО ОДИН из этих признаков (к примеру, есть работа, но нет заработка), то человек — безработный.

И его надо защищать от безработицы. Во исполнение Конституции (ст. 37). В том числе — и пособием по безработице, предоставлением временного источника средств к существованию (см. упомянутое выше, через семь абзацев, постановление Конституционного Суда от 16.12.97 г.).

Речь, в частности, — об отправленных в длительный неоплачиваемый «отпуск». Который, конечно же, — никакой не отпуск. В том числе и не отпуск без сохранения зарплаты (ст. 128 Трудового кодекса). А самая настоящая БЕЗРАБОТИЦА.

У отправленных в этот «отпуск» нет ни работы, ни заработка. И. значит, они – безработные (см. выше, через три абзаца, признаки безработицы).

А те рабочие и специалисты, кому подолгу не платят за работу? У них нет заработка. А раз так, то они тоже безработные (заработка-то – один из признаков безработицы — у них нет). Беззаработица – это тоже безработица.

По сравнению с указанными «отпускниками» ситуация с отнесением к занятым в экономике тех, кому не платят за работу, – ещё более вопиющая. Они ведь, не имея заработка, являясь фактически безработными, ещё и работают в это время.

Этим рабочим и специалистам, не имеющим работы и (или) заработка? Им что? Не нужно есть-пить, иметь «крышу над головой» и т.п.? В том числе и для того, чтобы выйти из периода фактической безработицы в трудоспособном состоянии (что так необходимо экономике, обществу, стране)?

Десятилетиями внедряя такие «порядки», высшая власть как бы говорит этим рабочим и специалистам: значения не имеет, что у вас нет работы и (или) заработка; важно то, что, по мнению власти, вы заняты в экономике, имеете рабочее место и защищать вас от безработицы не надо. Вот так.

ФАКТ ЧЕТВЁРТЫЙ. Власть десятилетиями «обслуживает» законами и другими документами, в частности, — Росстата, отнесение рабочих и специалистов, не имеющих работы и (или) заработка, к занятым в экономике (то есть, — к имеющим работу и заработок). (Чем помимо всего завышается занятость в экономике и соответственно занижается безработица в стране.)

Выражается это прежде всего в том, что высшая власть упорно уходит от законодательного закрепления основополагающих в области занятости понятий: что такое ЗАНЯТОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ (занятость экономической деятельностью) и что такое РАБОЧЕЕ МЕСТО (в значении ВСЕГО необходимого для занятости, включая РАБОТУ И ЗАРАБОТОК). Быть занятым в экономике и иметь ТАКОЕ рабочее место – это одно и то же.

Можно ли представить, чтобы власть оперировала термином «валовой внутренний продукт» (ВВП), не вооружив практику достаточными разъяснениями, а что это такое — ВВП? В данном же случае ситуация именно такая.

Представим, что определения этих понятий законодательно закреплены. И из них однозначно вытекает, что БЕЗ РАБОТЫ И (ИЛИ) ЗАРАБОТКА занятости в экономике, рабочего места (в значении всего необходимого для занятости) – НЕ БЫВАЕТ.

Тогда власти пришлось бы считать рабочих и специалистов, не имеющих работы и (или) заработка, БЕЗРАБОТНЫМИ (кем они и являются на самом деле). И платить им пособие по безработице.

В Законе о занятости (ст. 1) дано определение занятости. Но занятости, охватывающей ВСЕ её виды. Помимо занятости В ЭКОНОМИКЕ — ещё и занятость учёбой, занятость в домашнем хозяйстве и т.д. Это всё равно что дать общее определение для «коня» и «рябчика»: «конерябчик» – это…» (нечто «копытно-крылатое»).

И в этом определении сказано, что занятость приносит заработок, трудовой доход «КАК ПРАВИЛО». Не всегда, а как правило. И этим, убеждён, определение занятости из Закона о занятости просто-таки подталкивает практику к тому, чтобы рабочие и специалисты, не имеющие заработка, считались занятыми в экономике. К тому, чтобы не защищать их от безработицы.

Ведь занятость-то (этот «конерябчик), согласно её определению из Закона о занятости, приносит заработок не всегда, а лишь как правило.

Дано и определение рабочего места. В Трудовом кодексе (ст. 209). Но рабочего места – в значении места КАК ТАКОВОГО. В значении какого-то пространства (ГДЕ работают).

Но ведь понятно, что для занятости в экономике одного только места, пространства для работы недостаточно. Для занятости в экономике требуется ещё и многое другое, И, в частности, — работа и заработок.

Вариант определения рабочего места (в значении ВСЕГО необходимого для занятости, включая РАБОТУ И ЗАРАБОТОК) содержится, в частности, в проекте Типового положения о разработке в составе федеральных целевых программ раздела об итоговых данных о создании и сохранении рабочих мест в результате реализации этих программ, направленном в Минтруд России (по компетенции) ещё из Минэкономики России (исх. № ША-936/12-456 от 26.05.2000 г., Шаронов А.В.).

По просьбе автора этого письма Вам (уже после его ухода на пенсию в 2000 году из Минэкономики России) этот проект был направлен Минтрудом России (исх. № 408-12 от 23.06.03 г.) на экспертизу в профильный НИИтруда. Который дал принципиально положительное заключение и на проект в целом, и на содержащееся в нём определение рабочего места.

Ещё в начале века Минтруд России (исх. № Г-19746 от 20.08.02 г., Герций Ю.В.) признал, что в «…настоящее время нет четкого понятия термина «рабочее место» и сообщил, что в соответствующий законопроект предполагается включить понятийную часть, куда «… предположительно, войдёт и новая трактовка термина «рабочее место». Но, увы.

Исправить неконституционные, убеждён, решения высшей власти (о которых в этом письме Вам) представляется необходимым таким образом. НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО. «Работа» высшей власти на проблему бедности и на другие острейшие проблемы страны, на нарушение Конституции законами, постановлениями Правительства РФ и т.п. – это, конечно же, явно неприемлемо.

Установить МРОТ, который БОЛЬШЕ официального (заниженного) ПМ. Намного увеличить пособие по безработице (и не только минимальное). По крайней мере, — для тех безработных граждан, кому не предоставлена возможность участвовать в оплачиваемых общественных работах. Восстановить доплату к нему на иждивенцев. Начать защищать от безработицы рабочих и специалистов, не имеющих работы и (или) заработка и нуждающихся в них. Платить им пособие по безработице. Это относится:

— к отправленным организациями в длительный неоплачиваемый «отпуск»;

— к тем, кому подолгу не платят за труд, чей труд фактически не вознаграждается.

С последующим возмещением (пусть и не сразу) организациями (нарушившими Конституцию в части обязательности вознаграждения за труд) бюджетных расходов на выплату этим безработным гражданам пособия по безработице и т.п.

Закрепить в Законе о занятости определение занятости в экономике (занятости экономической деятельностью), из которого ОДНОЗНАЧНО вытекало бы, что заработок – это необходимое условие занятости в экономике, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ИСКЛЮЧЕНИЙ. Закрепить в Законе о занятости и в Трудовом кодексе определение понятия «рабочее место» в значении ВСЕГО необходимого для занятости, включая РАБОТУ И ЗАРАБОТОК. Внести в законы и другие документы власти (и в том числе — Росстата) изменения и дополнения, которые вытекают из предложенного в пунктах 1-5.

Эти и другие предложения (с подробными обоснованиями) неоднократно направлялись высшим и другим госорганам. В ответ получены отписки (ответы, в которых нет ответа ПО СУЩЕСТВУ вопросов, поставленных в обращениях к ним). Или ответа на поставленные вопросы нет вовсе.

Максим Станиславович, просьба к Вам — о содействии исправлению неконституционных, убеждён, решений власти (о которых в этом письме Вам), «работающих» на проблему бедности, на ухудшение трудового потенциала, экономики и на другие острейшие проблемы страны.

Был бы признателен за ответ по существу вопросов, поставленных в этом письме Вам.

С пожеланием трудовых и других успехов,

Гречишников Л.В.

Постскриптум. Считаю себя обязанным сообщить, что это письмо Вам направляется также в Росстат Лайкаму К.Э. В качестве приложения к письму ему (прилагается).

Приложение: на 1 листе.

16.01.17 г.

——

В Росстат Лайкаму К.Э. (лично)

На Вашу отписку от 30.12.16 г. (исх. № 1799/ОГ)

У слова «гражданин» — не одно значение. Одно из них — высокое, некрасовское: «Не может сын глядеть спокойно/ На горе матери родной,/ Не будет гражданин достойный/ К отчизне холоден душой,/.

Гражданин, который не «холоден душой», «не проходит мимо» проблем людей, общества. «Мимо того», к примеру, что рабочих и специалистов, не имеющих работы и (или) заработка, относят в России к занятым в экономике и не защищают от безработицы (хотя этого требует Конституция). И «мимо» других подобных проблем. Весьма болезненных для людей, для страны.

Которые, убеждён, созданы решениями, документами высших и других российских госорганов. И о которых в письме, на которое Ваша отписка от 30.12.16 г.

Такой гражданин сделает всё возможное для исправления подобных неконституционных, убеждён, решений госорганов. «Работающих» на ухудшение трудового потенциала страны, экономики, на проблему бедности, на просто-таки зашкаливающее расслоение общества по уровню доходов, на громадную преступность и т.д.

Ответ на это письмо Вам не требуется.

Гречишников Л.В.

Постскриптум. Считаю себя обязанным сообщить, что это письмо Вам направляется также вМЭР России М.С. Орешкину. В качестве приложения к письму ему (прилагается).

Приложение: на 6 листах.

16.01.17 г.

—-

Министерство экономического развития

Российской Федерации

(Минэкономразвития России)

Л.В. Гречишникову

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3, Москва

ГСП-3, А-47, 125 993

тел. (495)694-03-53, факс (495) 251-69-65

E-mali: mineconom@economy.gov.ru

htpp://www.economy.gov.ru

19.01.2017 № ОГ-Д04-395

О направлении обращения по

принадлежности

Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 3 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направляет по принадлежности для рассмотрения обращение Гречишникова Л.В. по вопросу трудовых отношений.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Директор Департамента

социального развития Ю.Е. Михеева

—-

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

(Минтруд России)

улица Ильинка, 21, ГСП-4, 127944

тел.: 8(495) 606-00-60, факс 8 (495) 606-18-76

24.01.2017 № 14-1/ООГ-569

Гречишникову Л.В.

Уважаемый Леонид Васильевич!

В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 19 января 2017 г. № ОГ-Д04-395 Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнёрства Минтруда России сообщает, что Ваши предложения в Министерстве рассмотрены и приняты к сведению.

При необходимости предложения будут учитываться Министерством в работе по подготовке нормативных правовых актов.

Директор Департамента оплаты

труда, трудовых отношений и

социального партнёрства М.С Маслова