МИД Люксембурга выступил против новых санкций в отношении России

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн выступил против новых санкций в отношении России

“Мы не можем постоянно вводить санкции, санкции, санкции. Мы должны в определенный момент посмотреть… как мы можем вернуться к дипломатическому пути”.

Также глава МИД Люксембурга выступил против полного запрета на выдачу виз для россиян.

В Европе нарастает усталость от украинского конфликта и санкций, которые больно бьют по экономике. Можно предположить что противоречия между «ястребами» – США, Великобританией, Польшей и большинством стран Европы будут нарастать. Как сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, «сохранение единства ЕС для противодействия России — это повседневная борьба». Особенно трудно бороться против собственных экономических интересов.