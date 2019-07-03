Межрегиональное сотрудничество России и Германии укрепит отношения двух стран

Сенатор Валерий Пономарев принял участие в конференции «Возможности регионального сотрудничества в области политики, экономики и гражданского общества» в рамках Германо-Российского Форума

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Бундесратом ФРГ Валерий Пономарев принял участие в конференции «Возможности регионального сотрудничества в области политики, экономики и гражданского общества», которая прошла в Петропавловске-Камчатском.

Конференция была организована по инициативе сенатора совместно с Советом Федерации, Правительством Камчатского края и Германо-Российским Форумом. В работе приняли участие губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, председатель правления Германо-Российского Форума Маттиас Платцек, представители российско-германской группы дружбы Бундесрата, молодые немецкие политики и предприниматели, эксперты.

Обсуждались вопросы развития туризма и рыбной отрасли в регионе, сотрудничества в области переработки и утилизации мусора.

Валерий Пономарев подчеркнул большое значение конференции не только для расширения межрегиональных связей, но и для укрепления сотрудничества двух стран в целом. По его словам, важную роль в этом направлении играет обмен опытом между молодыми политиками и предпринимателями.

Кроме того, сенатор напомнил, что недавно прошла XV Конференция городов-партнёров России и Германии, в которой участвовали более 820 представителей государственных структур и общественных организаций, причастных к движению городов-партнёров.

«Мы приложим все усилия для того, чтобы на следующей конференции присутствовали представители Камчатки, для которой будем искать города-партнеры. Уверен, что наши муниципалитеты найдут друзей с помощью немецких коллег», – сказал Валерий Пономарев, представляющий в СФ законодательный орган государственной власти Камчатского края.

Владимир Илюхин подчеркнул, что ключевые отрасли сотрудничества между Камчаткой и Германией остались прежними — экономика, культура и туризм. «Наша страна взяла курс на цифровизацию. Это касается практически всех социально-экономических направлений. Опыт немецких коллег помог бы нам сделать серьезный шаг вперед. Не могу не сказать о туристическом и культурном сотрудничестве. С каждым годом растет не только турпоток, но и доля иностранцев в нем. Хотелось бы, чтобы увеличивалось число немецких туристов, поскольку сейчас туристических продуктов, способных удовлетворить даже самых взыскательных гостей, становится больше, а инфраструктура отрасли – качественнее», — добавил губернатор.

В рамках конференции состоялась дискуссия по поводу потенциала Северного морского пути, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Маттиас Платцек выразил уверенность, что Германо-Российский Форум направлен на укрепление и расширение взаимодействия между странами. «Уже сейчас мы ведем конкретный разговор об экспорте рыбной продукции с Камчатки на территорию Германии, в частности, в Бюккебург. Во-первых, растет число туристов из Германии, которые приезжают на Камчатку. Во-вторых, мы возлагаем большие надежды на развитие Северного морского пути», — пояснил он.