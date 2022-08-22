Международный военно-технический форум “АРМИЯ-2022”

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова приняла участие в работе Международного военно-технического форума «Армия-2022». Она выступила на пленарном заседании на тему «Взаимный трансфер технологий военного, специального и двойного назначения в гражданский сектор и обратно как локомотив развития ОПК в современных условиях».

Сенатор сообщила, что эти вопросы находятся под пристальным вниманием Совета Федерации. «Хочу отметить, что обмен технологиями – это не обмен «железом», а оборот прав интеллектуальной собственности. Именно интеллектуальная собственность становится ключевым фактором, определяющим рост национальных экономик. Практически любая сфера социально-экономической жизни, любой национальный проект являются успешными лишь в случае эффективного использования новых технологий и информационных систем, основанных на результатах интеллектуальной деятельности», – сказала Лилия Гумерова.

Парламентарий подчеркнула, что для СФ абсолютным приоритетом является социальное благополучие россиян. В нынешний период беспрецедентного санкционного давления задачи, стоящие перед предприятиями ОПК, должны быть направлены, в том числе, на диверсификацию и наращивание выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.

«Этот вопрос имеет ключевое значение для модернизации экономики и прорывного развития страны. К 2024 году в России удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, должен составить 50 процентов от общего числа», – указала Лилия Гумерова.

Сенатор напомнила, что с 1 января 2022 г. вступили в силу изменения, внесенные в Гражданский кодекс, которые формируют правовую базу для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. «Над этими изменениями мы работали вместе с заинтересованными министерствами и госкорпорациями. Так, установлен ограниченный перечень случаев, при которых права на разработки, созданные за счет средств государственного бюджета, закрепляются за государством. В остальных случаях эти права должны быть переданы организациям-разработчикам, инвесторам либо иным хозяйствующим субъектам, готовым внедрять эти изобретения на практике», – отметила законодатель.

По словам Лилии Гумеровой, для нашей страны трудно переоценить важность такой меры. В России около 70 проц. расходов на исследования и разработки финансируется из бюджета. Для сравнения: в США, в Западной Европе, Японии иные пропорции – там 80 проц. всех исследований проводится на средства коммерческих организаций.

«Думаю, что и у нас со временем будут такие же пропорции. Но в настоящее время для нашей страны критически важно создать механизм вовлечения в рыночный оборот разработок, которые профинансированы государством», – сказала сенатор.

Лилия Гумерова также отметила, что проделана большая работа по подготовке подзаконных нормативных актов. «Были приняты Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Правил установления принадлежности лицу, выполняющему государственный контракт, права на получение патента и исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, непосредственно связанный с обеспечением обороны и безопасности» и шесть постановлений Правительства Российской Федерации».

Парламентарий добавила, что закон начал работать, но сегодня крайне важно проводить мониторинг его реализации.

«Мы понимаем, что подготовленная нормативная база не идеальна и требует, возможно, переосмысления и доработки. Совет Федерации готов принять участие в этой работе», – подчеркнула Лилия Гумерова.