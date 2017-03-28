Международная детская выставки рисунков «Ангелы Мира»

18-го марта 2017 г. в Савойском замке, расположенном в 22 км от чешской столицы открылась уникальная экспозиция международного детского календаря «Ангелы Мира». Экспозиция уникальна тем, что каждый из ангелов имеет свой день календаря и свою неповторимую, порой очень трогательную историю. В экспозиции представлены рисунки из более чем 20 стран мира. Рисунки ангелов и их авторы рассказали своим посетителям о мире, дружбе, добре, вере, надежде и любви…

Организатором этого мероприятия является Международный детский гид «World for kids» (Чехия, Прага) и его руководители Татьяна Маритц и Ксения Коваль.

Владелец замка Савойя Дмитрий Еремеев любезно предоставил просторы замка для этого мероприятия. Замок Шкворец (Савойский замок) является памятником архитектуры, первое упоминание о котором датируется 1279 годом. Замок включён в список объектов культурного наследия Чешской Республики.

На выставке в Савойском замке Среди рисунков детского календаря «Ангелы Мира» будет проведён конкурс в трёх возрастных категориях. Первая категория – дети от 5 до 7 лет, вторая от 7 до 11, и третья от 11 до 15 лет. Призы в виде трёх чудесных кубков для победителей созданы дизайнером и художником по стеклу Далибором Шипеком — сыном и продолжателем дела всемирно известного чешского архитектора, дизайнера и художника по стеклу Боржека Шипека.

Ученики эстрадной студии Mix исполнили песни для гостей.

Был организован творческий мастер-класс для детей, во время которого дети мастерили сувенир Ангела-хранителя. Для этого мастер-класса Ксения Сулименко подготовила ткань в технике Эбру. А руководители организации World for kids помогали всем желающим изготовить своего ангелочка.

На открытии выставки посетители могли познакомиться с уникальной коллекцией кукол в народных костюмах и матрешек фонда «Миссия» .

Детский календарь Ангелов Мира продолжает пополняться новыми работами. Выставка рисунков в Савойском замке будет проходить до 30 марта.