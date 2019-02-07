Между Россией и Кубой продолжается развитие в культурной и гуманитарной сфере

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Российской Федерации Херардо Пеньяльвером Порталем.

В ходе беседы обсуждались текущие проекты двустороннего сотрудничества, прежде всего, в гуманитарной сфере, содействие реализации которых оказывает Комитет СФ по поручению Председателя Совета Федерации.

Как отметил Константин Косачев, комментируя итоги встречи, в частности, затрагивался вопрос оказания содействия кубинским студентам, обучающимся в России. Сенатор напомнил, что уже пятый год реализуется проект, предусматривающий выплату повышенной стипендии, компенсацию расходов по проживанию в общежитии, медицинской страховке и покупке авиабилета из Гаваны в Москву.

«Почти 500 студентов с Кубы таким образом обучаются на территории России. Рассчитываем на то, что в дальнейшем эта схема будет расширяться и охватывать и другие страны, которые представляют для Российской Федерации интерес с точки зрения привлечения студентов в страну», — сказал парламентарий.

Еще одной темой обсуждения стал проект открытия в Гаване филиала Русского музея, расположенного в Санкт-Петербурге.Константин Косачев сообщил, что сейчас в стадии рассмотрения находятся вопросы, связанные с подбором здания, условиями его аренды и эксплуатации, сохранности коллекции, которая там будет экспонироваться.

Сенатор подчеркнул, что по просьбе Председателя Государственного совета Кубы Совет Федерации находится в постоянном контакте с кубинскими властями и с Министерством культуры РФ, чтобы способствовать активному продвижению этого проекта.

Херардо Пеньяльвер Порталь поблагодарил Совет Федерации за содействие в реализации указанных проектов и отметил важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.