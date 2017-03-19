Медицинский туризм всё более популярен в Астраханскую область

В 2016 году медицинские учреждения Астраханской области приняли почти 85 тысяч медицинских туристов. Уровень оказания медицинской помощи в регионе активно повышается, появляется современное оборудование, растёт квалификация специалистов, становятся доступными сложные высокотехнологичные виды лечения. На сегодня пациенты могут проходить диагностику и получать специализированное лечение по различным профилям медицины.

После масштабной модернизации областной онкологический диспансер приобрёл статус одного из крупных профильных центров на юге России. За помощью сюда обращаются не только астраханцы, но и жители других регионов России, а также иностранных государств.

Для более эффективной работы с такими пациентами в январе 2016 года в лечебном учреждении создано отделение медицинских услуг для иногородних и иностранных граждан. Новая служба обеспечена всем необходимым для проведения консультаций и диагностики. Обозначен штат специалистов, пациенты могут побывать на приёме у врача -онкомаммолога, онкоуролога, онкогинеколога, общего онколога.

По словам заведующей отделением, врача-онколога, к.м.н. Марии Корчуновой, такое решение позволило распределить поток пациентов, тем самым снизив нагрузку на специалистов поликлиники, оказывающих помощь астраханцам. Работа выстроена таким образом, чтобы приезжие граждане могли пройти весь комплекс первичной диагностики за один рабочий день. В случае необходимости на платной основе возможно и прохождение стационарного лечения.

За период 2016 года в областном онкологическом диспансере помощь получили около 4 тысяч иностранных и иногородних пациентов. Среди медицинских туристов из других государств преобладают граждане стран СНГ (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и т. д.). Вместе с тем, «география» обращений постоянно расширяется — за помощью в ООД обращаются и представители государств дальнего зарубежья, находящиеся в Астраханской области во время учёбы или работы.