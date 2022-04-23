Медицинские услуги в Вильнюсе, Литве









В столице Литвы Вильнюсе открыта медицинская клиника — это клиника натуральной терапии — ЗАО «Tarptautinė natūralios terapijos klinika». Здесь используются как новейшие технологии в диагностике и лечении, так и классическая медицина, гомеопатия и, даже, элементы китайской медицины. Основной принцип клиники — использовать только безопасные и безвредные для человека методы лечения и диагностики. Приём ведётся не только на литовском, но и русском языке, поэтому русскоязычные иностранцы не почувствуют дискомфорта. Врачи клиники имеют большой опыт, а также отличаются внимательностью к пациентам.