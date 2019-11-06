Мастер оружейных дел. Михаил Тимофеевич Калашников

100 лет назад, 10 ноября 1919 года, родился Михаил Тимофеевич Калашников.

Очевидно, нет в оружейном мире более раскрученного бренда, чем автомат Калашникова. Его выпускают уже 70 лет и, по прогнозам экспертов, будут выпускать еще не одно десятилетие – настолько удачной оказалась конструкция. А начиналось все в далеком 1942 году, когда старший сержант РККА Михаил Калашников сделал первый эскиз будущего автомата.

По воспоминаниям самого Калашникова, любовь к технике, особенно к оружию, у него с раннего детства. Неизгладимое впечатление на будущего оружейника произвел пистолет Браунинга. Увидев пистолет в первый раз, маленький Миша не мог оторвать глаз: настолько завораживали его формы. В школе Калашников упрямо изобретал вечный двигатель, чем вызывал насмешки сверстников и недовольство учителей. По окончании школы два года работал в железнодорожном депо, активно занимался рационализаторством. Знакомство с техникой продолжил в танковых войсках, куда Калашникова призвали осенью 1938 года. Первое его серьезное рационализаторское предложение – так называемый инерционный счетчик для учета выстрелов из танковой пушки. Правда, широкого практического применения счетчик не получил.

Зато следующее изобретение начальству понравилось. Речь идет о приборе фиксирования работы танкового двигателя. Эта хитроумная машинка, придуманная Калашниковым, позволяла точно подсчитывать время работы движка и таким образом учитывать моторесурсы. О талантливом изобретателе-самоучке доложили командующему Киевским особым военным округом Георгию Жукову. Тот распорядился изготовить два опытных образца для дальнейших испытаний в полевых условиях. Образцы выдержали все испытания и были рекомендованы к серийному производству. Наградные часы за изобретение счетчика красноармейцу Калашникову вручал будущий маршал Победы.

Весной 1941 года Калашникова отправили в Ленинград, где на одном из оборонных заводов начали делать танковый счетчик. По существовавшим тогда правилам автор изобретения был обязан лично принимать участие в налаживании серийного производства и контролировать процесс. Правда, долго на заводе Калашников не проработал: вскоре началась война, и его отправили на фронт командиром танка Т-34. Воевал Калашников под Брянском. В ноябре 1941-го в одном из боев получил тяжелое ранение и только чудом остался жив.

В госпитале города Елец Калашников провел почти три месяца. Даром время не терял. Едва оклемавшись, начал делать наброски будущего автомата. А продолжил работу в Казахстане в железнодорожном депо, где он трудился до армии. Так что первый образец АК был изготовлен подручными средствами в мастерских паровозного депо. Случилось это весной 1942 года.

А уже летом начались испытания. Впрочем, закончились они неудачно, эксперты признали автомат сырым. Однако Калашников не сдавался. В последующие три года он разработал ручной пулемет, самозарядный карабин и обновленную версию автомата. И хотя ни один из этих образцов не прошел полигонные испытания, отзывы экспертов из Артиллерийской академии имени Дзержинского были весьма лестными. Калашникову настоятельно рекомендовали продолжать работу по совершенствованию пистолета-пулемета, чем он и занимался вплоть до 1947 года.

По результатам полигонных испытаний новый автомат был признан удачным и, получив наименование АК-47, рекомендован к серийному производству. После этого детище Калашникова еще почти два года подвергали всевозможным испытаниям, в том числе и в условиях, максимально приближенных к боевым. И только 18 июня 1949 года решением государственной комиссии автомат Калашникова был принят на вооружение Советской армии. Серийное производство автомата решили наладить на Ижевском машиностроительном заводе. Туда и отправился летом 1949 года старший сержант Михаил Калашников с семьей.

За прошедшие с тех пор 70 лет Калашников придумал в общей сложности более 40 моделей и модификаций АК, а также два десятка вариантов ручного пулемета.

До последних дней, несмотря на преклонный возраст, создатель легендарного автомата был бодр духом и вел активную общественную жизнь. Автор этих строк неоднократно встречался с прославленным оружейником. Во время бесед Михаил Тимофеевич охотно делился воспоминаниями и был весьма откровенен. Вот, например, как он прокомментировал расхожее мнение о том, что автомат Калашникова – это точная копия немецкой самозарядной винтовки времен Второй мировой войны.

— В последнее время мне нередко приходится слышать подобные утверждения. Не скрою, что в своей работе над автоматом я использовал трофейную технику. Но это совершенно нормально! Создать с нуля абсолютно новое стрелковое оружие невозможно. Кроме того, конструкторская мысль развивается примерно в одном направлении, и здесь немалую роль играет везение. В середине 1940-х пистолет-пулемет проектировали многие советские конструкторы. Например, полигонные испытания 1947 года проходили три автомата – Булкина, Дементьева и мой. Все три образца были великолепны. Они даже внешне походили друг на друга: такая же длина, форма приклада, конструкция магазина… Это говорит о том, что все три автора сумели уловить современные технические веяния и мыслили в одном направлении. Хотя мы жили и работали в разных городах и даже не были знакомы. Мой автомат оказался чуть легче по весу, проще в сборке и эксплуатации, а также позволял вести прицельную стрельбу на расстояние до 800 метров. Эти характеристики и стали определяющими, когда эксперты принимали решение о начале серийного выпуска.

Преимущества автомата Калашникова перед прочими системами стрелкового оружия вполне очевидны. Но самое главное достоинство АК – поразительная простота конструкции, и как следствие, легкость сборки. Неудивительно, что на главном сборочном конвейере «Ижмаша» всегда работали женщины. Огромное число автоматов Калашникова собрано нежными женскими ручками. Кстати, простота конструкции и унификация деталей – отличительная особенность всех разработок ижевских оружейников. Еще основатель Ижевского ружейного завода (предшественника «Ижмаша») Андрей Дерябин двести лет назад любил устраивать образцово-показательные проверки: в его присутствии несколько ружей разбирались, детали перемешивались, а затем из них вновь собирались готовые «стволы». И каждый из них отлично стрелял!

Такие же «фокусы», но уже с автоматом Калашникова, в 1950-1970-ые годы показывали и руководители Ижевского машиностроительного завода. На иностранные делегации это производило неизгладимое впечатление. Неудивительно, что автомат Калашникова сегодня находится на вооружении армий или спецслужб более ста государств.

Сколько всего автоматов Калашникова было произведено за 70 лет – точно не знает никто. В советские времена, помимо Ижевска, АК изготавливали еще на двух заводах – в Туле и Оренбурге. А в 1970-ые годы лицензионное производство «Калашей» наладили в ГДР, Чехословакии, Венгрии и других странах соцлагеря. Специалисты «Ижмаша» полагают, что общее количество АК различных модификаций давно перевалило за 100 миллионов экземпляров.

А несколько лет назад на Ижевском заводе был налажен серийный выпуск автомата Калашникова пятого поколения, или АК-12. По словам конструкторов, все лучшее, что было создано на «Ижмаше» за последние полвека, нашло свое применение в этой модели АК. Причем, изменился не только внешний вид автомата, но и его конструкция. Она разрабатывалась таким образом, чтобы автомат можно было легко использовать в любых погодных условиях, при любом климате и при любом освещении, даже в кромешной темноте. Кроме того, АК-12 имеет три режима огня: одиночными выстрелами, с отсечкой в три выстрела и автоматический. Есть и другие интересные с технической точки зрения новшества. А еще новый автомат, внешне напоминающий самый первый образец автомата Калашникова 1947 года выпуска, создан как базовая платформа, на основе которой можно будет создать не менее 20 модификаций стрелкового оружия.

Когда в начале 1990-ых с Михаила Калашникова сняли гриф секретности, он объездил почти весь мир. Общался со многими известными конструкторами стрелкового оружия, в том числе с Юджином Стоунером, автором винтовки М-16, и Узи Галом, изобретателем израильского пистолета-пулемета.

— Помню, как Стоунер, внимательно изучивший мой автомат, признал его превосходство. А для такого амбициозного и всемирно известного конструктора, как Юджин, это было нелегко. Из последних встреч больше всего запомнился визит к президенту Венесуэлы Уго Чавесу. Когда я вошел к нему в кабинет, Уго вскочил, вытянулся по стойке «смирно» и отрапортовал: «Товарищ генерал, подполковник Чавес, он же президент Венесуэлы!» Темпераментный человек! Точь-в-точь как Фидель Кастро в молодости. С Фиделем, кстати, мне тоже посчастливилось встречаться. Отлично помню, с какой нескрываемой симпатией кубинский лидер отзывался о России и русском народе. Несмотря на политическую конъюнктуру последних десятилетий, кубинцы остались нашими верными друзьями.

В Ижевске, где Калашников прожил с 1949 по 2013 год, он был окружен всеобщим почетом и уважением. Ему установлен памятник, его именем назван недавно построенный музей стрелкового оружия. Впрочем, самой главной своей наградой Михаил Тимофеевич всегда считал слова благодарности тех, кто воевал или воюет с автоматом Калашникова в руках.

— Меня часто спрашивают: «Не кажется ли вам, что в любой другой стране такой человек, как вы, купался бы в роскоши и деньгах?» При этом ссылаются на автора знаменитой американской винтовки М-16 Юджина Стоунера, который, дескать, стал миллионером и живет на роскошной вилле. Я всегда отвечаю так: а существует ли в любой другой стране музей создателя стрелкового оружия? Где и когда к ведущему конструктору оружейного завода приезжает лично глава государства? Есть ли где-нибудь еще в мире конструктор оружия, которому при жизни поставлен памятник? Нельзя все измерять деньгами. Человек по-настоящему счастлив только тогда, когда его любят и уважают люди. Ко мне часто приходят бойцы и офицеры, прошедшие не одну войну, побывавшие в крутых передрягах, и со слезами на глазах благодарят: спасибо вам, Михаил Тимофеевич, ваш автомат спас мне жизнь. Разве может быть награда важнее?

Сергей ХОЛОДОВ,

историк, член Попечительского совета

Войсковой Православной Миссии