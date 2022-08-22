Массовые проверки в Харькове. Выявляют сочувствующих России

Массовые проверки в Харькове. Ищут корректировщиков и просто сочувствующих России

Ранее телеграмм-канал “Иди и смотри” сообщал об отправке группы оперативников в Харьков для масштабной проверки граждан. К сожалению, их информация полностью подтвердилась.

“С самого утра в городе массовые проверки. Особенно в местах массового скопления людей: на остановках, в магазинах и метро”, — рассказал источник канал.

По его словам, традиционно проверяют телефоны в поисках переписок и подписок на российские СМИ и Telegram-каналы. Также украинские силовики останавливают и личный транспорт.

Очевидно, что поймать настоящих корректировщиков такими примитивными методами почти невозможно. Однако это неплохой предлог для подавления любого инакомыслия, чем украинская власть и занимается с момента своего образования.

@smotri_z