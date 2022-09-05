Мария Захарова прокомментировала высказывания Министра иностранных дел Эстонии

Российский дипломат, официальный представитель МИД России Мария Владимировна Захарова в своём Телеграмм-канале прокомментировала высказывания Министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу. Текст приводим полностью:

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поделился своим объяснением есовских визовых инициатив в интервью (https://rus.postimees.ee/7594841/bolshoe-intervyu-glava-mid-reynsalu-esli-by-odin-procent-rossiyan-vzyal-v-ruki-bulyzhniki-mnogoe-by-izmenilos) изданию «Постимеес». На вопрос корреспондента, какой смысл ужесточать визовый режим в отношении российских граждан, министр не стал ходить вокруг да около и сразу перешёл к делу:

«Давайте вернёмся к самой ситуации: почему мы это делаем? Причина носит моральный характер. Всегда должен найтись кто-то, кто возьмёт камень в руку. А если не будет одного человека – не появится и второго. Если бы один процент населения России взял в руки по булыжнику, то это могло бы вызвать изменения. Будет правильным подать сигнал всему российскому обществу о том, что их жизнь не может продолжаться, как обычно».

В первую очередь хотела бы отдать должное культурному бэкграунду министра. Такой реверанс в сторону всемирно известного художника Ивана Шадра, автора скульптуры «Булыжник — оружие пролетариата», мог сделать только истинный ценитель советского искусства.

Больше комплиментов не будет.

От министра как бы демократического правительства Эстонии люди услышали, что своё недовольство можно и даже нужно подкреплять булыжниками.

В своём ли вообще уме господин Рейнсалу? К чему он призывает людей? К насилию? Напомню, он — дипломат, представляет страну, которая на словах заявляет о том, что является правовым государством, европейской демократией.

Если он действительно считает, что «булыжник — орудие пролетариата», то не удивится и не расстроится, если пара камней полетит, например, в окна здания, расположенного в Калашном переулке? Не помню, чтобы в эстонских посольствах от них отказались. А может и на площади Исландии что-то кому-то прилетит?

Чудовищная логика эстонского невежды: неважно, где будут расположены эти окна; какая разница, кто туда кинет булыжники, и кому эти помещения принадлежат; главное, что «причина должна носить моральный характер». Потом пусть не говорит, что «насилие — это не метод». Такие недопустимые приёмы он оправдал сам.

Что касается морали, то, как неоднократно демонстрировали западные либеральные режимы, её содержание регулярно меняется со временем. Повсеместная легализация однополых браков и наркотиков на Западе тому прекрасный пример.

Теперь они разрушают последнее, что ещё как-то гарантировало государственность европейских демократий – недопустимость физических расправ и насилия.