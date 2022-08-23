Мария Захарова о реакции Госдепа США на убийство Дарьи Дугиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале раскритиковала реакцию Госдепа США на убийство журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной:

Реакция Госдепартамента на убийство Дарьи Дугиной и представленные Россией доказательства украинского следа дискредитирует международную активность США на правозащитном треке.

Никакого морального права (про отсутствие юридических оснований и говорить не приходится) судить о правах человека в отдалённых точках мира у Вашингтона нет, раз убийство журналиста даже не комментируется с этой, столь значимой для американских властей, стороны. Они просто не заметили, что речь идёт об общественном деятеле.