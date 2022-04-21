Мариуполь освобожден, Азовсталь заблокирована, штурм отменён

Спецоперация на Украине продолжается, несмотря на решение об отмене штурма «Азовстали», заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мариуполь, который стал местом сосредоточения нацформирований, освобожден. Сегодня министр доложил, что есть возможность приступить к налаживанию мирной жизни. Что касается „Азовстали“, это отдельный объект, где заблокированы оставшаяся группа», — объяснил он.

Напомним, сегодня на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу президент Владимир Путин назвал штурм «Азовстали» нецелесообразным и приказал его отменить. Промышленную зону российский лидер поручил заблокировать «так, чтобы муха не пролетела». По данным Шойгу, на территории завода остаются около 2 тыс. украинских боевиков.