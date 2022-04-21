Мариуполь, Азовсталь, Азов и Зеленский…

Владимир Зеленский продолжает делать красивые, но пустые заявления: по-прежнему готов обменять российских военнопленных на безопасный проход для гражданских лиц и украинских войск в Мариуполе. По его сведениям, на заводе «Азовсталь» укрывается около 1 тысячи мирных жителей.

У боевиков, засевших на «Азовстали», была и остается возможность сложить оружие и выйти по коридорам, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского об обмене.

«Вы знаете, что была и остаётся возможность для украинских военнослужащих сложить оружие и выйти по коридорам. Такая возможность была ещё до заявления президента Зеленского», — сказал Песков.

Россия постоянно предпринимает всевозможные меры по выводу мирных жителей из зоны боёв, но этому как раз препятствуют боевики нацистского подразделения Азов.