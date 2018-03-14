«Магия Крови»

Введение

Наши радетели Красного проекта всё хвалят дела Отца народов и даже иконы теперь ему пишут. Но как ни крути, а Иосиф Виссарионович был продолжателем дела Владимира Ильича. Да, конечно, у Сталина были несколько другие цели, чем у Ленина. Ведь Ленин и весь пломбированный вагон приехали в Россию, чтобы её убить, уничтожить, и на её месте, как и на месте Германии, и т.д. построить Всемирный Великий Хазарский Каганат во главе с 500-ами еврейскими родами с Мешиахом на челе…

«Добрый дедушка» Ленин ненавидел и Россию и Русский народ, и Церковь, и Православие, и Монархию. И по приказу тайных сил убил Святую Царскую Семью, мстя за брата, за мать, за всех бедных еврейских часовщиков, шинкарей и арендаторов, которым не давала свободно развернуться Царская Власть. И убийство Царской Семьи было, конечно же, ритуальным. И ритуал был не просто «оккультным» и сатанинским, ритуал был, конечно же, и «жидовским», каббалистическим.

Ибо Кровь играет, да, играет и будет играть, большое значение во всех этих ритуалах! А потому Кровь играет такое большое значение, что в Крови – Душа. А в Душе – Энергия, которая передаётся истязателям от обескровляемых истязуемых. Именно поэтому и видимые бесы и обескровляли Андрюшу Ющинского, или Гавриила Белостокского, или Иоанна Углиского. Именно поэтому деятели каббалистического ордена долго и мучительно обескровляли Царственных Мучеников, источая из них Царственную Кровь, энергия которой должна была перейти к руководителям Нового Всемирного Царства – так называемого Всемирного Хазарского Каганата Rex’A Mundi, т.е. Царя Мiра, руководимого Дьяволом – Жидовского Мешиаха – Антихриста…

Так что зря нам Красные, навроде Захара Прилепина, говорят, что дедушка Ленин так сильно любил Россию и Русских. Кровь он нашу любил и обескроволял крестьянскую Россию, Православную Святую Русь, как мог и пока мог. И теперь, лежа в Зиккурате и делая вид, что спит, всё так же питается нашей Русской Жертвенной Кровью – Священной Кровью Русского Царя Мученика, который своим христоподражательным подвигом спас Россию и Русский народ от погибели вечной.

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных!

II.«Святая Монархическая Русь»

Сам же я часто молюсь:

— Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, дай мне ещё пожить, чтобы описать эту нашу фантастическую Россию. Ведь много стран интересных на Земле, но Россия – одна. И не даром же в ней жили и творили – Илларион и Нестор, автор «Слова», Иван Грозный, Феофан Грек, Андрей Рублёв и Дионисий, Пушкин, Леромонтов, Тютчев, Блок, Есенин и Рубцов. Ахматова и Цветаева, Гумилёв и Бехтеев, Мусоргский и Суриков, Чайковский и Рахманинов. И нынешние поэты: Валерий Хатюшин, Николай Боголюбов, Сергей Яшин, Всеволод Емелин, и ещё целая огромная плеяда русских художников: Сергей Симаков, Филипп Москвитин и многие, многие другие, честно и самоотверженно исполняют заповедь Достоевского – «Красота спасёт мир!».

Да ведь и действительно. Без карандаша и кисти, без угля и струны, а главное без поющего голоса человеческого жить как-то и нельзя:

В толпе всё кто-нибудь поёт,

Вот голову его на блюде

Бесам плясунья подаёт…

И все страдали. Потому что без страдания нет искусства. Достоевский мучился в остроге, Пушкина убили, Лермонтова убили, Есенина убили, Маяковского убили, Ганина убили, Васильева убили, Врубель сошёл с ума, как и Гёльдерлин, Ван Гог сам себя убил. Эдгар По сошёл с ума, и его, как будто по его собственному завету «погребли заживо», Гоголя тоже самое, Булгаков всю жизнь очень страдал и умирал мучительно, Блок тоже самое. Гумилёва расстреляли, Мандельштам умер в лагере на гноище. Ахматова писала о себе, о муже и о сыне:

Муж расстрелян, сын в тюрьме

Помолитесь обо мне

Да уж действительно:

«Темен жребий русского поэта:

Неисповедимый рок ведет

Пушкина под дуло пистолета,

Достоевского на эшафот».

Но уйти от Родины жестокой

Не даёт нам Русская Любовь,

И течёт, течёт во рву глубоком

Русская источенная Кровь

Кровь святых, Кровь мучеников Русских

Царская, священническая Кровь,

Кровь святых течёт в подвалах тусклых,

Утверждая Веру и Любовь.

Не уйти и никуда не деться,

Не сбежать ни в Ниццу, ни в Париж,

Лишь метелью белою одеться,

Умереть в снегах глубоких лишь.

Что нам надо – тихо едет конка,

Снег кружится, тихо ночь молчит,

И горит свеча перед иконкой,

И ложатся блики от свечи.

Снег кругом, кругом она — Россия

Вдруг задует ветер, заметёт.

И увижу — в рубище Мессия

По сугробам грешников ведёт.

Впереди идёт под Чёрным флагом,

Ветер треплет рубище на Нём.

Ночь темна. Равнина, как бумага.

Небеса охвачены огнём

Вот она – извечная Россия,

Дикая, безумная страна.

Ночь. Метель. Идёт Христос-Мессия.

В небесах Кровавая Луна.

Лес хоругвий, знамёна и стяги,

Ветер треплет флагов полотна.

Белый снег лежит белей бумаги,

Белый снег и ночь черным — черна.

Не уйти и никуда не деться,

Мы на Русь – вовек обречены,

Скоро снова – нарождённый месяц

Превратиться в Красный диск Луны…

Крестный ход двенадцатого часа

Стража на стенах Кремля молчит,

Армия сурова и прекрасна

Крестным ходом движется в ночи…

Да, мы, Хоругвеносцы, конечно же, живём в нереальном пространстве. Тут Алексей Манухин ночью обнаружил в ящике пандоры «Красные помидоры», то есть очередную передачу Захара Прилепина, где он насмехается над Хоругвеносцами – мол создали их в 90-х годах для отвлечения внимания и для неких шутовских красочных шоу. Вот и носятся они с хоругвью Царя Николашки, изменника, бросившего армию в критический момент войны. Подумаешь какой-то фильм поставили о его романчике с Ксешинской. А если поставить фильм о Ходынке и о Кровавом воскресенье! Ведь Николая же не даром назвали Кровавым – народ он шельму метит и точные имена даёт. Только прозвище «Кровавый»дал не народ, а масоны.

А ты Захар прилепился к Красному проекту и звание профессиональное себе взял – «Комиссар». Наверно, у тебя в шкафу и пыльный шлем сохранился. Говоришь, тебя крестили в деревенском храме и в доме, в красном углу всегда были иконы. То есть, получается, что ты как бы православный большевик, любящий Ленина, и ненавидящий хоругви. А хоругви это те же иконы – хоругви с изображением «предателя родины – Николая Кровавого». Правильно его хасиды, как барана, зарезали, и всю его семью – правильно. Не надо нам Царей и царевен:

— Мы отрешились от старого мира, и теперь над нами взойдёт не Крест и Двуглавый орёл, а Кровавая пентаграмма и Серп и Молот.

Только не бывать тому, Захар. Вот сейчас у Дома Советов (Белом доме) в Москве хотят поставить памятник жертвам Ельцинской бойни. И обратились к нам, Хоругвеносцам, мол в Оргкомитете почти одни красные, и просят нас поддержать. Конечно же, мы поддержим. И будут там три больших Русских стяга.

Первый – Иван Грозный в схиме и с огромным мечём в руках, а на другой стороне на чёрном фоне полная Золотая Голгофа и надпись золотом – «Господи, спаси Россию!» Второе знамя тоже чёрное с тремя оскаленными черепами и кинжалами, зажатыми в зубах, и скрещёнными костями под ними – и надпись по-гречески и по-русски:

ПРАВОСЛАВИЕ или СМЕРТЬ!

И третья «огромная» белая «Царебожническая» хоругвь Царя Искупителя Николая и на другой её, обратной, стороне цвета запекшейся крови надпись: «Если для спасения России нужна Жертва – я готов стать этой Жертвой. Царь Николай II»…

Вот какая – Русская идеология, вот какая Царская идеология – победит в этом 2018-м от Рождества Христова Царском и Царственном трагическом году. Ибо нет у Господа сегодня больших святых, чем Царь Мученик Николай, Царица Мученица Александра, Цесаревич Мученик Алексий, Царевны Мученицы: Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, и все миллионы и десятки миллионов невинно убиенных красным зверем Русских людей, которые вот сегодня, прямо сейчас стоят пред Господом и Пречистой его Матерью и молят Его:

— Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий – спаси Россию!

И спасёт, и восстановит Россию Царскую, вопреки всем вашим красным проектам. А в этом 2018 году в ночь с 16 на 17 июля на Крестном ходе в Екатеринбурге все увидят, как поднимается эта самая настоящая Россия, Православная Царская Россия, которая как её не убивали, не умерла и не умрёт никогда. Потому что Дух Святый – убить нельзя!

Так что, Захар, зря так стараешься оправдать Соловетский чекистский лагерь«СЛОН». Не будет больше в России коммунизма. Брось ты всё это, и становись радостно и спокойно под нашу Русскую хоругвь Александра Невского и Дмитрия Донского – огромный чёрный стяг с образом Господа нашего Иисуса Христа – «Спас Ярое Око»!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич