Мафиозный синдром в подмосковном Лотошино

Старшее поколение нынешних россиян еще очень хорошо помнит целую серию фильмов о сицилийской и чикагской мафии, которые показывались по телевидению уже дышавшего на ладан СССР в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия. Активный показ этих фильмов не случайно начался с так называемым процессом «демократизации», развернувшемся у нас после 1985 года, и после того как в нашу страну активно хлынули с Запада всякого рода «эмиссары», «советники» и «специалисты по установлению демократии».

Таким образом, уже начиная с 1986 года вся страна каждый вечер, замерев, садилась перед экранами своих телевизоров и начинала наблюдать картину их – западной жизни. Главную роль в которой безусловно играла МАФИЯ! И главным героем, не смотря на все заявления тогдашней официальной советской кинокритики, был, конечно же, не комиссар Каттани, а, что совершенно естественно, дон Альбанезе – глава всех мафиозных структур Сицилии! Потому что именно этот «дон» фактически держал в своих руках все нити управления политикой и экономикой на острове Сицилия. Именно ему фактически была подчинена полиция. На него работала судебная система. У него в распоряжении была целая армия наёмных убийц, способных выполнить любое его желание и расправиться с любым неугодным человеком на этом подведомственном ему жизненном пространстве. Ну, а про экономику уж и говорить не приходится! Потому что в дом дона Альбанезе несли и везли собранную со всех торговцев «дань» чемоданами и мешками.

Фильм «Спрут» имел такой успех, что почти 25 лет не сходил с экранов телевизоров не только в самой Италии, но и далеко за её пределами! И фактически стал настоящим наглядным пособием для обучения мафиозным структурам в других странах. И, в первую очередь, конечно же, у нас – в России!

Но, если даже сами итальянцы, наконец-то, поняли, какого джина они выпустили из бутылки, и в 2009-м году тогдашний премьер-министр Италии и лучший друг президента России Сильвио Берлускони прямо заявил: «Если я узнаю, кто является автором «Спрута», то, клянусь, придушу его», то в нашей стране данный фильм до сих пор продолжает быть главным учебным пособием по организации преступных мафиозных структур на региональных (и даже – на государственных) уровнях! Ибо, практически вся бывшая партийная и постсоветская номенклатурная «элита» и их детки были воспитаны именно на данном фильме и на тех образах, которые так четко были выведены в нем режиссером ДамианоДамиани и его сотоварищами.

Одним из таких прилежных «учеников» и «воспитанников» фильма «Спрут», по всей вероятности, стал и бывший партийный руководитель Кемеровской области Анатолий Фёдорович Лютенко. Который на «идеалах» и на «лучших традициях» этого фильма воспитал и своего сыночка – Анатолия Анатольевича Лютенко.

Видимо, данный телесериал стал своего рода домашней школой, и для отца, и для сына. Потому что оба они до мельчайших подробностей впитали в себя все методы и приёмы деятельности сицилийской мафии, о которой так красочно рассказывается в этом фильме.

Еще будучи партийным функционером, Анатолий Фёдорович Лютенко совершенно чётко понял, что самое главное в жизни – это любыми средствами получить доступ к власти. А для того, чтобы достичь данной цели в новых условиях надо любыми средствами прибрать к своим рукам финансовые и материальные ресурсы. Чтобы потом, имея их в своем распоряжении, купить любых представителей власти и дойти самому до любых властных высот. Или, если ему это не удастся сделать самому – довести на эти «высоты» своего сына. Чтобы потом использовать его в качестве надежного инструмента для исполнения своих преступных замыслов.

Правда, при этом он совершенно не задумывался над тем, что его собственное дитя вольно или невольно превращается в преступный мафиозный элемент. Который (рано или поздно), как говорят в народе, — «загремит под фанфары на нары»!

Тем не менее, все 90-е годы прошлого непростого столетия бывший коммунистический партийный функционер, а затем – директор шахты «Распадская» и председатель Кемеровского облисполкома Анатолий Фёдорович Лютенко упорно шел к своей цели. Он воевал со стачечными шахтёрскими комитетами. Он активно распродавал кузбасские угольные шахты иностранным инвесторам через криминальных «авторитетов», не гнушаясь никакими криминальными методами. И активно пополнял свою собственную «кассу».

Поэтому уже в начале 90-х его сынок – тоже Анатолий Лютенко (как он лично признался в одном из своих интервью) прибыл в столицу нашей Родины Москву с полным чемоданом денег и гадал, как их понадежнее «пристроить» или припрятать.

И, что совершенно соответствует сценарию фильма о мафии, естественно, в первую очередь, нашел применение приобретенным криминальным способом в Кузбассе деньгам в таком же криминальном бизнесе.

В материалах идущего сегодня в отношении него и его лихого папаши — дона Лютенко-старшего судебного дела имеется документ – «Справка главного федерального инспектора в Московской области» Полпреда Президента России по ЦФО генерала Андреевского, рассказывающая о лихих «подвигах» Анатолия Лютенко-младшего. Который принимал самое активное участие в сбыте наркотиков, в подготовке боевиков, воевавших против федеральных войск на Северном Кавказе, в похищениях людей и во многих других криминальных операциях. Что, по всей вероятности, принесло на вложенный ими с отцом капитал немалые проценты! И позволило запустить в ход свои далеко идущие (теперь уже административно-политические) планы.

В соответствии с которыми, Лютенко-младший очень быстро пристроился к «партии власти». И мафиозная чета Лютенко быстренько переместила поле своей деятельности в маленький, но пока еще никем «не освоенный», Лотошинский район Московской области.

Так в 2000-м году молодой мафиозный криминальный авторитет, выращенный опытным криминальным авторитетом доном Лютенко-старшим, вдруг возник на политическом и административном горизонте Московской области, став главой Лотошинского района как полномочный представитель «партии власти». А за его спиной тихонечко пристроился истинный хозяин и настоящий будущий «пахан» всей этой подмосковной местности. И уже в самый короткий срок этот самый, настоящий, «пахан» очень быстро и ловко на вывезенные из Кемерово и с Северного Кавказа денежки открыл или прикупил 20 фирмочек. А для обеспечения «порядка» и для собственной безопасности тут же создал даже мобильную боевую бригаду – ЧОП (частное охранное предприятие) «ВЫМПЕЛ».

То есть, как может понять наш проницательный читатель, всё там развивалось именно по законам сицилийской мафии.

Потому что сразу же после того, как сынок занял пост главы района, а папаша прикупил и создал целую сеть коммерческих фирм и создал собственную охранную структуру, глава лотошинской мафии начал серьёзную проработку плана завладения всем имуществом и землями данного несчастного района. А также был разработан детальный план привлечения в район сторонних инвесторов, одурачивания их и завладения их финансами и имуществом.

То есть, началась расстановка мафиозных сетей!

Но, для того, чтобы схема сработала наверняка, естественно, надо было купить не только фирмы и имущество района, но и всех прочих должностных лиц района, области, а, возможно, — и чуть выше. И, конечно же, в первую очередь, надо было «прикормить» представителей правоохранительных органов, прокуратуры и (на всякий случай) – суда. Всё это тоже предусмотрено сценарием развития мафиозных структур.

Итак, наш дорогой читатель, как ты уже понял, истинный глава лотошинской мафии Анатолий Лютенко-старший в начале 2000-х годов приступил к осуществлению своего заветного плана построения «мафиозной зоны» в отдельно взятом районе Московской области при активном участии и при активном содействии своего собственного сына – Анатолия Лютенко-младшего.

Ты можешь спросить: а где тому подтверждения?

Подтверждением всему этому являются 117 томов уголовного дела, которые сегодня рассматривает Лотошинский районный суд Московской области. Хотя, изначально этих томов было на 50 больше. То есть, — более 160!

И во всех этих томах – неопровержимые доказательства того, что семейство Лютенко активно готовило и осуществляло мошеннический захват муниципальной, государственной и личной собственности граждан России. Используя различные способы и методы криминального характера.

Так, к примеру, вся система жилищно-коммунального хозяйства района, балансовая стоимость которого только по предварительным скромным подсчетам составляет почти 200 миллионов рублей (а на самом деле – намного больше) была продана фирме дона Лютенко-старшего всего за 3,5 миллиона рублей. А потом дон Лютенко-старший начал «предоставлять услуги» муниципалитету, драть арендную плату, собирать платежи с населения и «снимать пенки» со всей районной системы ЖКХ.

Прикупил для себя дон Лютенко-старший при посредстве своего сыночка – главы района и 660 гектаров подмосковной землицы! Прикупил за копейки! Для того, чтобы потом продать за бешеные деньги. Потому что истинная стоимость земли в этом зеленом уголке Московской области растёт год от года.

Но, самую большую аферу дон Лютенко-старший при активном содействии своего сыночка – главы района провернул по поводу строительства завода по производству уникальной биодобавки – дигидрокверцетина. Эта биодобавка стала бы прорывной технологией не только в пищевой, но и в военной отрасли Российской Федерации. И к участию в разработке оборудования по изготовлению данной биодобавки были привлечены лучшие научные силы Пущинского института биологического приборостроения.

Инвесторы, как и полагается в подобного рода случаях, «повелись» на сладкие речи и посулы главы района и на его «глубочайшие заверения» и на его «личные гарантии». Внесли огромные многомиллионные вклады в это «перспективное дело». Отремонтировали за свои средства старый заброшенный вино-водочный заводик, поставили туда уникальное научное оборудование.

Но! У дона Лютенко-старшего и его мафиозной группировки были совершенно иные планы. О которых они забыли рассказать и во время специальных слушаний в Совете Федерации России, и своим добросовестным инвесторам. Инвесторам быстренько показали кукиш, ученых-биологов выставили за ворота отремонтированного и подготовленного к работе завода. А на самом заводе опять быстренько запустили разлив каких-то напитков. Говорят, что разливают воду. Но, сколько градусов в этой «водичке» проверить пока нет ни малейшей возможности, так как (несмотря на то, что завод в настоящее время формально опечатан) этот «объект» почему-то находится под «охраной» принадлежащего дону Лютенко-старшему ЧОПа «ВЫМПЕЛ-М».

О том, что Анатолий Федорович Лютенко весьма тщательно изучил все тонкости фильма «Спрут» говорит тот факт, что главное внимание в своей деятельности он и его сыночек уделяют взаимодействию с представителями правоохранительных, следственных, надзорных и судебных органов. И прекрасно понимают, что эти «органы» нуждаются в постоянном внимании и в постоянной «подкормке». Потому что, хоть во всех этих структурах постоянно и талдычат о борьбе с коррупцией и даже развешивают красочные щиты с документами по борьбе с этим «непримиримым злом», то и дело поступает информация о взятках в органах полиции, в следственных управлениях и комитетах. А про «синдром Дрыманова» сегодня знает уже практически каждый начинающий российский сыщик.

Поэтому, направляясь каждый раз в судебное заседание по уголовному делу в отношении отца и сына Лютенко в Лотошинский районный суд Московской области, мы с потерпевшими и адвокатом думаем о том, что же в очередной раз предпримет этот уникальный дон Лютенко-старший и его блатная мафиозная команда для того, чтобы отмазать его и его сыночка от вменяемых им в 117 томах уголовных деяний. А еще гадаем по поводу того, что же в очередной раз придумает судья Игорь Труфанов, ведущий данный столь неординарный процесс, для того, чтобы максимально отвести ярко выраженных мошенников от надлежащей уголовной ответственности.

Потому что делается это от заседания к заседанию все более и более отчетливее. В связи с чем адвокат потерпевших был вынужден уже дважды (!) (что встречается в судебной практике весьма не так часто) заявлять отвод судье! Но, каждый раз судья Труфанов, совещаясь на месте сам с собой, а иногдас подсудимыми и их защитниками (которых, конечно же, устраивает подобного рода ситуация с ведением дела) отклонял эти заявления об отводе.

При этом, весь судебный процесс по столь значимому уголовному делу построен так, что председательствующий судья Игорь Труфанов настойчиво ведет к тому, чтобы всё превратить в абсолютно дурацкий фарс с элементами шоу. Дающих показания свидетелей перебивает, потерпевшим не дает высказать свои претензии и свои мысли. Зато, активно подыгрывает обвиняемым – когда они начинают говорить не в свою пользу, напрямую заявляет им о том, что они вправе вообще не давать никаких показаний.

Из всего этого порой складывается впечатление, что председательствующий готов поменять местами потерпевших и обвиняемых. Слишком уж он печется об их чести, достоинстве и добром имени. А посему даже запретил проводить в зале суда видеозапись! Хотя, процесс является открытым, а сам суд никаких видео-фиксаций (и даже – аудиозаписи) не ведет. В связи с чем, адвокат потерпевших был вынужден заявить возражение против действий председательствующего: а не слишком ли много заботы о чести и достоинстве лиц, в отношении которых ведется уголовное дело об особо крупном мошенничестве и уже имеется больше полутора сотен томов только по одному уголовному делу из двух?

Но, судья Труфанов как-то странно каждый раз реагирует на подобного рода замечания. Он грозно рычит. Угрожает удалением из зала строптивого журналиста – главного редактора известной российской газеты «ПРЕЗИДЕНТ». А в перерыве очередного заседания как-то согнувшись и отвернув в сторону голову пробегает в судебном коридорчике мимо красочного щита с кричащим заголовком «Документы по борьбе с коррупцией».

Всё это невольно наводит на весьма интересные мысли. Особенно, в связи с тем, как уверенно и спокойно (не сказать нагло) ведут себя в каждом судебном заседании подсудимые: отец и сын Лютенко.

Сидят они (преступники, в вину которым вменяется мошенническое завладение средствами и имуществом более чем на 2,5 миллиарда рублей) не за решеткой и не на скамье подсудимых, а в общем зале – вместе со свидетелями и зрителями (!?) Мнение судьи (как правило) всегда совпадает с позицией обвиняемых и их защитников (!) А каждый зависимый от них свидетель, едва зайдя в зал для дачи показаний и увидев их не на скамье подсудимых, а в свободном режиме среди зрителей процесса, сразу же теряет память и дар речи. А с учетом того, что председательствующий в суде уже трижды отказывал удовлетворятьпостоянно дополняемые новыми доводами ходатайства адвоката потерпевших о заключении подсудимых под стражу до вынесения судебного решения, всех свидетелей, как уже писала наша газета, вообще поразила полная амнезия! И они напрочь забыли что, кто, когда и как делал в их несчастном Лотошино…

Весьма характерным был и процесс дачи показаний, так называемых, «обвиняемых» — отца и сына Лютенко. По которому сразу же можно чётко определить, насколько далеко зашло формирование мафиозной структуры в Лотошино.

Анатолий Лютенко-младший 18 апреля 2019 года все свои «показания» в тупую зачитал по бумаге, время от времени бросая косые взгляды в сторону своей защитницы мадам Загудаевой. Дабы свериться, не допустил ли он какой-либо неточности. А та методично перелистывала свой экземпляр его «речи» и утвердительно кивала ему головой. Причем, когда потерпевшие попытались заявить протест на то, что в показаниях обвиняемого Лютенко-младшего содержится явное вранье, председательствующий начал их в грубой форме одергивать. А «несчастному обвиняемому» стал разъяснять, что он может ничего никому не отвечать и не давать никаких показаний. И тот, удовлетворив свое желание покрасоваться перед судом (совсем как на собраниях «партии власти», которую он как глава района раньше представлял здесь – в Лотошино) с чувством выполненного долга удалился на свое место в зрительном зале.

Не менее эффектным была и дача показаний главой мафиозной структуры Лотошино доном Лютенко-старшим.

Сначала он сделал вид, что ему очень плохо, и что он вот-вот упадет в обморок. Если читатель помнит, подобная сцена была и в фильме «Спрут-2». А затем он, упираясь обеими руками о трибуну начал спокойно и методично… нести всякую чушь. От которой, видимо, сначала очумел, даже председательствующий. И вынужден был (хотя бы, для видимости какой-то объективности правосудия) задать этому дону Лютенко-старшему несколько уточняющих вопросов по реальной теме данного уголовного дела.

Тема лотошинского мошенничества и синдрома «лотошинской мафии» была бы не полной, если бы нами не была изучена и первопричина возникновения всей этой совершенно нелепой с точки зрения элементарной жизненной логики (и, уж тем более, — с точки зрения Закона) ситуации.

Подобного рода ситуации вообще могло бы не возникнуть, если бы в соответствующих правоохранительных и следственных органах Московской области работали нормальные честные люди. Потому что сотрудники Лотошинского ОМВД 9 раз отказывали потерпевшимв возбуждении уголовных дел в отношении преступной группировки Лютенко. И 9 раз прокуратура района отменяла эти постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Но, и когда, наконец-то, дело все-таки было возбуждено и попало в Главное Следственное Управление Главного Управления МВД России по Московской области к его начальнику генерал-майору Александру Воронину, тот как будто нарочно наворочал в этом деле столько, что теперь разобраться в этом не может никто!

В связи с чем невольно возникает вопрос: а не специально ли генерал Воронин устроил всю эту чехарду и намеренно перепутал все карты, чтобы на корню загубить дело уже на стадии следствия? И, совершенно естественно, второй вопрос: так ли всё бескорыстно это было сделано? Учитывая уже имеющийся достаточно яркий пример с бывшим генералом Дрымановым из Следственного Комитета России.

И эти опасения далеко не беспочвенны. Потому что еще 18 марта 2019 года в адрес генерала Воронина А.В. от имени депутата Государственной Думы ФС РФ О.Н.Смолина было направлено официальное обращение с приложением писем главного редактора газеты «ПРЕЗИДЕНТ» и ходатайства представителя потерпевших адвоката Шило Г.М.по поводу ситуации с материалами уголовного дела в отношении А.А.Лютенко.

Но! Прошли все законные сроки, а ответа на официальное депутатское обращение господин генерал так до сих пор и не дал. Что может свидетельствовать лишь об одном: в этом деле всё очень нечисто!

Впрочем, удивляться ничему и не приходиться. Потому что, если в посёлке Лотошино Московской области возникла и давно уже действует хорошо отработанная и сложившаяся мафиозная структура, то она раскинула свои ветви уже далеко за пределы своей четко очерченной территории.

В сложившейся ситуации остается лишь спросить у Генерального прокурора России Юрия Чайки, у министра Внутренних Дел России Владимира Колокольцева, у Директора ФСБ России Александра Бортникова, у губернатора Московской области Андрея Воробьева и, наконец, у Президента России Владимира Путина: хотят ли они, чтобы «лотошинский мафиозный синдром» распространился в самое ближайшее время на всю Россию? Хотят ли они, чтобы этот «мафиозный синдром» перерос в настоящую криминальную эпидемию? И чего тогда стоят все их призывы и кампании по борьбе с коррупцией и с наведением порядка в правоохранительных органах и в органах исполнительной власти?

Конечно, всем нам хорошо известна истина о том, что «рыба гниет с головы»! Но, наша Матушка-Россия всегда начиналась с маленького поселения, с деревни, городка и маленького муниципального района. И если наша власть не в состоянии справиться сегодня с мафией на уровне простого поселения, то она никогда в жизни не победит «мафиозный синдром» на любом более высоком уровне.

Это – истина, которую сегодня знает любой итальянский школьник. И в Сицилии, кстати, после того, как тамошними криминальными авторитетами лично занялся близкий друг нашего российского Президента Сильвио Берлускони, этой мафии хвост поприжали очень быстро и здорово!

Не мешало бы об этом призадуматься и кое-кому в Лотошинском районе. И в Главном Управлении МВД по Московской области.

Потому что хвосты там могут «полететь» очень у многих…

И весьма скоро…

Сергей Комков – главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ», академик МАНПО, член Союза писателей Москвы, д.пед.н., д.ю.н.