Лютые мошенники из Подмосковья

Подмосковье как ни один другой регион России все больше и больше удивляет нас неуёмными аппетитами своих муниципальных начальничков. Видимо, близость к столице нашей Родины окрыляет и доводит до полного безумия эту прожорливую прослойку мошенников. Которые очень ловко играют, с одной стороны, на амбициях своих столичных политических и партийных покровителей, а, с другой стороны, — на доверчивости простых жителей подмосковных деревень и посёлочков, занятых в основном поисками хоть какого-то пропитания и некоторого заработка.

Причем, близость огромного мегаполиса даёт и свои плюсы, и свои минусы. Плюсом является возможность хотя бы где-то что-то заработать. А минусом – чрезвычайно утомительная дорога до рабочего места и обратно домой. И – дороговизна столичной жизни!

Поэтому политически и общественно активными в Подмосковье порой являются лишь люди весьма преклонного возраста или инвалиды. Которым уже просто некуда податься.

Зато, уж этим-то бедолагам точно есть что терять, когда к власти в их «Тьму-Таракани» приходит очередной проходимец или мошенник! И именно они очень быстро «показывают ему на дверь»!

Но, и мошенники, попавшие волей Судьбы в наше благодатное Подмосковье, понимая всю остроту данной ситуации, даром времени не теряют. И стараются все свои грязные делишки обстряпать как можно пошустрее и пооперативнее. Ловко «снимают сливки», «загоняют бабки» (именно так выражаются в их «деловом мире» мошенников и проходимцев) в свои «конторки» и «офшоры». И тихо «делают ноги»!

Еще у всех на слуху весьма нашумевшая история с огромными несметными богатствами, невесть откуда взявшимися у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Которое по скромным оценкам составляет более 10 миллиардов рублей.

А до этого народ гадал, откуда вдруг в Чеховском районе Московской области появился бывший глава Милославского района Рязанской области Анатолий Чибесков, который весьма бойко и ловко вдруг начал торговать местной подмосковной землицей.

Да и в Раменском районе Подмосковья бывшего главу поселения Быково тоже прихватили на торговлишке весьма ценной землицей!

Что это такое? Какой-то частный недосмотр? Или уже четко сложившаяся традиция?

Видимо, во всем этом придется разбираться.

Только вот, ведь, в чем вопрос! Кто и как этим будет заниматься?!

Потому что практика показывает, что даже при наличие совершенно неопровержимых доказательств мошенничества конкретных лиц они спокойненько продолжают гулять на свободе!

У нас в России есть одна грустная мудрость: «Если ты украл кусок хлеба – сидеть тебе за решеткой до скончания века! А, если украл миллион – гуляй как вольный казак!»

И, видимо, эту мудрость нам еще долго не удастся отменить или каким-то образом переиначить. Потому что за малейшую провинность наши российские суды сегодня сажают простых полуголодных людей за решетку. А сытых и самодовольных мошенников, крадущих у государства и у нас с вами миллионы и миллиарды рублей, оберегают от всевозможных неприятностей и держат на свободе!

И за примерами здесь далеко ходить не надо.

Вот уже более 5 лет в Лотошинском районе нашего родного Подмосковья тянется весьма странное «дело» в отношении бывшего главы этого района Анатолия Лютенко. Который вместе со своим папашей (тоже Анатолием Лютенко) и еще одним «подельником» мошенническим образом обчистил казну муниципального образования на несколько сот миллионов рублей и завладел средствами доверившихся им инвесторов еще на несколько десятков миллионов рублей.

Жители Лотошино, в отличие от некоторых руководителей партии «Единая Россия», которые самым настойчивым образом навязывали им этого прожжённого мошенника вновь на пост главы администрации, в 2013-м году его, как говорят в подобного рода случаях, «по всем статьям прокатили»! И он оказался не у дел. Но! С огромными барышами! Потому что к этому моменту уже сумел ограбить практически всю систему районного ЖКХ и «кинуть» всех инвесторов!

По инициативе новой главы района и по указанию губернатора области начались бесконечные проверки КРУ, которые выявили факты хищений государственных и муниципальных средств. Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Но! Как ты думаешь, дорогой читатель?! Оказались ли эти мошенники под стражей?! И где они сейчас?!

Видимо, всё-таки прав был великий Карл Маркс, уверявший, что деньги представляют собой не только меру труда, но и являются инструментом, способным воздействовать на социальное переустройство мира.

Поэтому деньги наших мошенников из Лотошино, ловко припрятанные от посторонних глаз, скорее всего весьма способствуют тому, чтобы обеспечить им вольготное существование даже в момент, когда в отношении них ведется криминальное расследование и тихим сапом движется судебных процесс.

Подобного рода преступные капиталы, как правило, всегда очень активно работают как раз в самые критические моменты. Ибо, благодаря им очень легко можно своевременно «смазать» нужного свидетеля, «отблагодарить» нужного следственного работника или нанять киллера для исполнения преступного замысла по устранению ненужного или опасного свидетеля.

Для того, чтобы разобраться с «Делом бригады Лютенко» мы пытались связаться со следователем Главного Следственного Управления МВД по Московской области Валерией Зайцевой. И задать ей всего лишь один вопрос: почему это «дело» так до сих пор и не доведено до своего логического конца?

Но! Следователь Зайцева от общения с адвокатом потерпевших и главным редактором газеты «Президент» уклонилась. Просто – тихо исчезла с горизонта…

И вообще выяснилось, что по понедельникам никто в ГСУ МВД по Московской области ни на какие звонки не отвечает и ни с кем не общается!

Да! Думаю, таким образом мы победим мошенничество и коррупцию в эшелонах российской власти весьма нескоро!

А по российским регионам и муниципальным округам будут продолжать орудовать банды мошенников и вымогателей, прикрывающиеся мандатами «партии власти» и прикармливающие голодающих представителей правоохранительных, законодательных и судебных органов.

Только тогда Государству Российскому придет полный и окончательный конец! Потому что оно превратится в ВОРОВСКОЙ ПРИТОН, живущий не по законам, а по воровским «понятиям»!

13 февраля 2019 года Лотошинский районный Суд Московской области в очередной раз будет слушать дело по поводу «деяний» семейства Лютенко и их подельников. И, если эти отъявленные мошенники вновь окажутся на свободе и не будут взяты под стражу, сие будет означать, что российское правосудие сделало еще один опасный шаг к пропасти БЕЗЗАКОНИЯ и ВОРОВСКОГО БЕСПРЕДЕЛА!

рошу данную статью считать официальным обращением в Генеральную Прокуратуру РФ, в ГСУ МВД по Московской области и в Московский Областной Суд

Сергей Комков – главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ», член Союза писателей Москвы, академик МАНПО, д.пед.н., д.ю.н., проф.