Любовь Побеждающая. Екатеринбург — Ганина Яма — Чудотворная икона Царя

Ганина Яма. Монастырь Царственных Страстотерпцев сегодня стал сильнейшим духовным местом России. Он поражает своей красотой и гармонией, окончательно сложившейся за эти годы. Да, в Царском месте должно быть все совершенно. Русская ЖЕМЧУЖИНА Урала. В основе которой — едва вместится сердце и ум — царской жертвы. Здесь разлита любовь, которую особо ярко ощущает в эти страшные и одновременно такие русско-пасхальные июльские дни. Очистительные слёзы приходят сами. Крест на месте шахты, где уничтожались тела, и белые лилии. Храмы в стиле Русского зодчества и мощные службы, на которые собирается православный люд, архиереи, священники со всей России. Мощное пение мужских духовные хоров из Екатеринбурга, настраивающий жизнь на мужественный трезвенный лад. Вот оно: «не зло победит зло, а только любовь» — выстукивает сердце слова Государя пред самым концом его жизни. Здесь хочется быть всегда и никуда не уезжать. Здесь вливается сила любить и прощать, и действовать, жить дальше — эта благодатная Сила, полученная от Христа и Царской Голгофы.

Крестный ход — молитвенный путь в двадцать километров в ночь на 17 июля, когда вершилось беззаконие. От Храма-на-Крови Екатеринбурга до монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище «Четырёх братьев».

Крестный ход — это ещё всегда и разноликая картина живой Православной жизни. Здесь есть все — от священноначалия разных епархий, собравшаяся как на собор, на этой Русской Пасхе, сосредоточенные священники, молитвенники, монахини, хоругвеносцы, спасительные «белые платочки», мужественные бабушки, многочисленные миряне — идущие без детей или с дети в колясках, и различные болящие, что напоминает нам нам о необходимости милости и благодарении Бога за все, что есть. ВИДИТ икону Спаситель, залитый кровавые струи (привез известный кровоточивым образ и несет к Царскому месту верующих из Оренбурга). Плывут хоругви над потоком людской по центральной улице Екатеринбурга, все ещё названную в честь Ленина (старое названия-улицы Главного — когда же дождемся переименования?), Мимо огромная статуя Ленина, что заняла место взорванного Благовещенского собора. «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас» — шаги в такт молитвенному соборному пению. Белые ночи сейчас на Урале. Светает и разгорается день уже в два-три часа ночи. Как раз в это время заканчивается литургия в Храме-на-крови, которая передаст «духовную эстафету» Крестному ходу.

Почти каждый год мироточивая Икона св. Царя пребывает в Екатеринбурге из Москвы. В этот раз она движется к Ганиной Яме, с Крестным ходом, идущим из Среднеуральского монастыря. Несет святыню схиигумен Сергий, настоятель обители. Два потока сливаются по пути в один и лавиной мощной в МОНАСТЫРЬ входят на Ганиной Яме. 17 июля образ кладет на аналой монастырского Храма преп. Сергия Радонежского. Именно в этом храме в левом приделе находится увеличенная во много раз копия мироточивой иконы. Но сейчас здесь — сам чудотворный мироточивый первообраз. Впереди — день Преподобного Сергия. И образ Сергия — игумена земли Русской — лежит рядом с чудотворной иконой. Замечает в храме новой иконы святого Евгения Боткина, врача Царской семьи. Он был прославлен три года назад. Этот образ я видела и в других храмах Екатеринбурга.

Чудотворная икона святого Царя благоухает и выпускает на глазах у всех небольшую каплю мира. Последний раз икона явно и обильно мироточила на Царском вечере в Москве 19 мая — в день рождения Императора. Начинается всенощная… впереди — день Алапаевских мучеников.

Это соседство в церковном календаре — преп. Сергия, св. Андрея Боголюбского с новыми мучениками Царского рода греет почему-то сердце, заставляет думать здесь, на месте Царской жертвы, о великом и таинственном Промысле, что осуществляет Всевышний над Россией и Русским народом, так много пострадавшим в 20-ом веке.

В этот день 17 июля, сразу после Всенощной, служим акафист у шахты, где ритуально уничтожались тела. Икона ставит Возле распятие, что сделано из дерева дуба. Устоял он в битве под Прохоровкой в ​​Великую Отечественную. Пронизаны все осколки от снарядов. Раненое Дерево стало только крепче. Вот так и народ наш. Раненый, уставший. Но с Распятием Христовым, скорбями-испытаниями крепчает и в дело годится. Распятие это сделано в мастерских семьи Цыгановых. (Помню, как рассказывал мне обо всем этом в моей программе «ВЕРУЮ …» Вадим Цыганов). Понравился сам материал для Распятия игумену обители, вот и решено было, что стоять такому Распятию на Священном месте.

Нынешний игумен монастыря на Ганиной Яме — игумен Леонтий, недавно принял настоятельство. Восемь месяцев назад перевели его из русской духовной миссии в Иерусалиме в Екатеринбургскую епархию. Но большая часть своей жизни он преподавал в Московской духовной академии древнегреческого языка. Он — кандидат Богословских наук — и не думал о таких поворотах судьбы, быть наместником Царской обители. Признался он нам, когда мы вручали ему подарок.

Мы — это наша группа, которая привезла эту икону из Москвы, в ней хранитель иконы врач-хирург Олег Иванович Бельченко, начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Смыков, мой коллега Георгий Караман. Игорь Смыков передает игумену монастыря на Ганиной Яме копию иконы, побывавшей в космосе на МКС с 13 сентября 2017 года по февраль 2018-го по благословению первоиерарха РПЦЗ митрополита Иллариона образ Царя освятил нашу планету, тысячи раз облетев вокруг неё. И это тоже чудо — вот такое, космическое, участие св. Царя в нашей земной жизни!

Большие изменения произошли в монастыре за последние годы. Во-первых, появился дом паломника. Это прекрасная и не дорогая гостиница! В ней можно передохнуть после Крестного хода и, главное, и это во-вторых, дом паломника позволяет побыть в монастыре в эти дни, провести намного больше времени здесь, чем раньше. Я помню, как ещё пять-шесть лет назад люди спали на паперти монастырских храмов — больше было отдыхать негде. Появление красивой удобной гостиницы на Ганиной Яме качественно меняет картину паломничества в это место. «Спасибо уральскому горнометаллургическому комбинату и его директору за такой подарок», — говорит монахиня Соломония, отпирая дверь молитвенной комнаты для тех, кто готовится к причастию. Рядом с домом паломник, что находится в километре от монастыря, выросли Новый белоснежный Храм Фёдоровской иконы Божией Матери в строгом стиле древнерусской архитектуры. «Вот, собирает иконы, утварь для нового храма. Привозят со всей страны», — монахиня показывает на дорогие иконы и подсвечники в комнате для молитвы, которая по этой причине похожа больше на домовый храм.

В этом году исполняется 20 лет монастырю. Разве не чудо? 20 лет назад здесь ничего не было! И вот совпадение: 7 ноября 2018 года исполнилось двадцать лет как мироточит икона св. Царя, пришедшая к нам из Русского зарубежья. Мне приходилось много снимать этот образ, быть возле него в поездках. Так возник цикл фильмов. Эта дата — 20 лет мироточения — положил также начало проведения в Москве Царских вечеров Кино, песни и слова. Тогда, 7 ноября прошлого года, прошли первый Царский вечер, посвящённый 20-летию мироточения, и я поняла, как нужны эти вечера людям. Каждый вечер освящает икона. Главная мысль и цель этих вечеров — просветительская, рассказать, что исторические мифы, написанные красной профессурой и атеистической властью сегодня, по сути, полностью развенчаны. И развенчаны новый исторические исследования, по материалам, с которых снят грифом секретно, труды известнейшие историков, прежде всего такой, как Александр Боханов и его последователи. Именно поэтому на вечерах выступают прежде всего историки этого направления. Новое знание, возникшее за эти годы, нужно довести до людей, до широкой аудитории. Популяризировать его. Вообще, считаю, что нужно трубить о нем всей мощью государственной идеологической машины. Нужна правда о предреволюционном времени и об этом преступлении в доме Ипатьева. Потому, что от этого нашего вчера зависит наше завтра. Но этого не происходит. Не дают.

Шрам тот водораздел между исторической Россией и страной Советов не зарубцован и кровоточит. Грех не назван грехом. Чёрное не названо чёрным, а белое белым. Царский чудотворный образ даны нам, чтобы мы, в том числе, наконец определились.

Просим Царя, что б дал силы на исполнение этих задач, на продолжение просветительских Царских вечеров. Что б Послал Господь людей и необходимые средства. Молюсь за нашу «царскую команду» — всех тех, кто самоотверженно участвует и помогает.

Мы снимаем на камеры каждый такой Царский вечер, но показать в ТВ-эфире их оказалось достаточно проблемно. Почему? Потому что прославление Царя, нужно это сегодня признать, идёт достаточно трудно (Но эта тема уже другой статьи. Скажу только, что Все мои Царские вечера их можно увидеть, подписавшись на Ютуб-канал Елены Козенковой. Этот канал пришлось мне основать специально под эти задачи, как альтернативу ТВ-вещанию).

Люди подходят к иконе — каждый со своим. Царь батюшка, помоги! Неожиданная встреча и знакомство с архимандритом из Америки, здесь, на Ганиной Яме. Именно в Америке была написана мироточивая икона. Архимандрит Иоанн Магранн — потомок русских эмигрантов. Сейчас он мечтает переехать в Россию и служить Богу в монастыре Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, куда он прилетает из Америки. В его роду — новомученик, митрополит Киевский Константин Дьяков. Отец служил в Белой армии — из Сакт-Петербурга, мать из Москвы, учительница музыки. С 11-ти лет он начал службу в русском храме Нью-Иорка. В их доме в Нью -Иорке бывал Иоанн Шанхайский, у которого в 16 лет отец Иоанн стал келейником. Так что взяв благословение у архимандрита Иоанна, оказалась совсем близко к легендарному старцу Русского зарубежья — Иоанну Шанхайскому. Меня благословили те руки, которые когда-то брали благословение у него, св. Иоанна Шанхайского! Чудны дела божьи!

Этот Крестный ход и Царские дни в Екатеринбурге — уже не только церковный праздник, а традиционная часть жизни Уральской столицы. И здесь эти Царские дни ждут. К ним готовятся. Вот и в обычной гостинице в центре города для всех приезжающих — предлагают буклет ЦАРСКИЕ ДНИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. В нем — от расписания богослужений до духовно-культурных мероприятий самого широкого спектра. Ждёт город в эти дни гостей и паломников. Ждёт.

На пути к храму-на крови в ночь на 17 июля, произошёл у меня случайный разговор с жителем Екатеринбурга преклонных лет. «Жил я в детстве возле этого Ипатьевского дома. В футбол там во дворе мальчишкой играл. Мы всегда помнили и знали, ЧТО здесь произошло». «Сердце дрогнуло, когда стали говорить правду обо всем этом, вслух?», — спрашиваю его. Подумав немного, он честно ответил: «Нет, давно это все было. И ко мне не относится».

У храма-на-крови стояло людское море. Сюда пришли те, кто знают, что к ним это относится. Когда сердце каждого Русского человека дрогнет хоть раз от этой страшной правды Ипатьевского дома, хоть малая слеза омоет потерянный Русский христианский дом во главе с помазанником я Божьим, только тогда мы ещё можем на что-то рассчитывать… святые Царственные Мученики, молите Бога о нас!

Елена Козенкова, тележурналист, телеведущая,

режиссёр, основатель Ютуб-Канала Елена Козенкова,

автор проекта «Царские Вечера в Москве» с участием историков, священников, писателей, авторов-исполнителей песен.