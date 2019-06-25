Лучшие утеплители для дома 2019

Перед выбором любого строительного материала лучше хорошенько взвесить все нюансы, особенно, если речь идет об утеплителе. Поскольку заменить его либо невозможно вовсе, либо очень сложно. Советы соседей дело хорошее, но лучше все же самому вникнуть в особенности каждого из утеплителей и пролистать ассортимент надежного строительного магазина https://www.baustof.ru/.

Что мы хотим от утеплителя

Тепла. А тепло в доме зависит не только от качества того или иного материала и тщательности его укладки, но и от ряда независящих от нас факторов. К примеру, если мы живем в многоэтажке, то наружное утепление может оказаться невозможным в силу многих причин. Поэтому и выбирают такие утеплители, которые не занимали бы много места и были бы экологически чистыми.

Общие же критерии, на которые не мешает обратить внимание, очевидны:

Климатическая зона. Нет смысла тратить массу времени и денег, если зимой температура не опускается ниже 10-12 градусов мороза. Сложность установки. Если мы не собираемся нанимать бригаду строителей-специалистов, то и материал нужен такой, чтобы монтировался просто. Срок годности. Возможность выделения токсичных испарений. Особенно это актуально при внутреннем утеплении. Стойкость к огню, способность материала поддерживать горение. Цена утеплителя, цена расходных и сопутствующих материалов.

В большинстве случаев готовый частный дом или многоэтажка спроектированы так, чтобы температура в помещении была комфортной. Тем не менее иногда приходится утепляться дополнительно.

Какой утеплитель лучше

Рынок полон «инновационными утеплителями новейшего поколения», но как показывает практика, отличаются они незначительно при радикально разных ценах.

Стекловата. Самый известный и популярный материал для утепления. Хорошо держит тепло, абсолютно огнестойкий, никакие грызуны и насекомые в нем не заведутся. Что еще важно — он экологически чистый, поскольку состоит из волокон стекла. Просто монтируется. Очень демократичная цена, если не гнаться за брендом. Экструдированный пенополистирол. Отличный материал, легкий, достаточно прочный, влагостойкий и экологичный. Из недостатков — боится огня и не пропускает пар, стена не будет дышать, если не предпринять мер. Пенополистирол (пенопласт). Предыдущее поколение экструдированного пенополистирола. Менее плотный, хрупкий, тоже боится огня. Зато очень легкий и недорогой. Самый популярный материал для наружного утепления. Минеральная вата. В отличие от стекловаты, выполняется из базальтовых волокон, поэтому ее часто называют каменной ватой. Эффективный материал для наружной и внутренней изоляции, хорошо удерживает тепло, очень долговечна и не боится огня. Но монтировать ее довольно сложно и минвата впитывает воду.

Таким образом, можно выбрать один из этих недорогих вариантов, либо поискать в магазине Баустов более универсальный или более современный утеплительный материал.