Лондон боится потерять Шотландию

Кандидат в премьер-министры Британии Лиз Трасс высказалась категорически против референдума о независимости Шотландии.

“Если я стану премьер-министром, я не дам подобное разрешение. Для меня совершенно очевидно, что, пока я за старшего, второму референдуму о шотландской независимости не бывать”, – заявила Трасс.

В Лондоне очень боятся отделения Шотландии. А предпосылки к этому есть. И серьёзные. По данным социологии более половины шотландцев выступают за независимость. Именно поэтому Лиз Трасс стремится не допустить референдума, между прочим самой демократичной из возможных процедур. Но демократия по-британски это для кого надо демократия, понимать надо!

Остается лишь пожелать успехов потомкам гордых скоттов. Как говорится «Уоллес придет – порядок наведет!».