







Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании и будет исполнять обязанности премьера до избрания преемника. Она стала рекордсменом по наименьшей продолжительности из всех премьер-министров Великобритании — она вступила на пост только 6 сентября.

Наиболее запомнилась Лиз Трасс русофобской риторикой, угрозами в адрес России и отсутствием понимания что делать со своей же страной. Политик – популист без собственного мнения и убеждений (помимо русофобии), любившая красоваться. Этим и была продиктована её карьера премьер-министра Великобритании, которая бесславно закончилась за 45 дней.

Вряд ли у г-жи Трасс есть какое-то продолжение в её политической карьере, точно также как и вряд ли (если не брать её окружение), найдутся те, кто будет жалеть о её уходе.