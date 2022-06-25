Горячие точки

Лисичанск-Северодонецк — замыкание котла все ближе

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Лисичанск-Северодонецк

Для начала Горское-Золотое. МО РФ официально опровергло информацию о полной зачистке котла. На сейчас уже взято в плен до 800 человек и этот «процесс» продолжается. Судя по всему «улов» здесь будет богатый.

На Лисичанском направлении взятие Николаевки окончательно развязало руки Союзным силам и к утру их передовые части закрепились в южной части н.п. Верхнекаменка.

От этого места до Северского Донца всего 7 км, а до дороги Северск-Лисичанск менее 2 км. То есть пользоваться ею для эвакуации «без потерь» уже невозможно. Причем, по оценкам МО РФ в котле может очутиться от 7 до 9 тыс.ч. солдат ВСУ.

Тем временем ВСУ этой ночью отвели из Северодонецка все что смогли, а потому ждем информацию об освобождении Боровского, Вороново и Северодонецка. Пока под вопросом группировка в районе «Азота», но в течении дня и тут ситуация прояснится.

П.С. Плюс за последние дни только убитыми здесь ВСУ потеряло более 1000 человек.

Юрий Подоляка

СтраныРоссия Украина
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