Лев Регельсон и Ульянов-Ленин

(К вопросу о примирении Красных и Белых)

Глава 1

Тут неожиданно для себя купил в киоске еженедельник «Совершенно секретно» и в нем на седьмой странице прочитал название «Священный диссидент». Статья Алексея Челнокова о «Долгой жизни церковного историка Льва Регельсона», которая «напоминает большой святочный рассказ, в котором есть ад, рай и земная трагедия».

«Мировую известность — пишет автор — Лев Регельсон приобрёл ровно сорок лет тому назад. «Вражеские голоса» тогда взахлёб заговорили о написанной им книге «Трагедия русской церкви, 1917-1945».».

«Эта первая — на русском языке — попытка написать очерк истории Русской православной церкви в страшные годы гонений 1920-х и 1930-х годов появляется именно сейчас в России, хотя напечатать свой труд на родине автор, конечно, не может», — писал в послесловии к этой книге маститый богослов протоиерей Иоанн Мейендорф» (в том же 1977 году отец Иоанн становится членом-корреспондентом Британской академии — Л.Д.С.-Н.).

В свою очередь «управлявший в то время издательством YMCA-Press Александр Солженицын, получив микрофильм с рукописью, распорядился отложить все дела, чтобы немедленно приступить к печати этой книги……

Далее идут некоторые данные о семье отца Льва:

«Отец: Регельсон Лев Моисеевич, участник войны, кавалер двух орденов Красной Звезды, коммунист, полковник, профессор военной кафедры МГУ.

Дед по отцу: Регельсон Моисей Самойлович, фармацевт. Бабушка по отцу: Шур Зинаида Григорьевна, член партии с 1918 года.

С юности Лёва Регельсон занимал активную общественную позицию, после окончания МГУ, в 1962-1964 годах, даже был нештатным инструктором Университета молодого марксиста (УММ) при ЦК ВЛКСМ. (Любопытно, что ректором УММ в то время был ровесник и знакомый Регельсона — Валерий Скурлатов, который в 1965-м оскандалился, написав брошюру «Устав нрава», представляющую собой проект преобразования ВЛКСМ в военизированную организацию фашистского типа)…

Вот такое начало карьеры будущего церковного историка. Далее он вдруг неожиданно начинает заниматься «богоискательством»:

«Откуда во мне взялось это представление о настоящем Боге — не знаю. Может быть, оно в р ождённое, заложенное в е врейских гена х моего отца?.! – пишет о себе о.Лев. И далее:

«Несколько раз перечитывал Евангелие, попал под влияние Достоевского, дошёл до русских религиозных философов Бердяева, Мережковского и других….

Меня всегда мучил вопрос, как сочетать Библию и науку….

Во мне возникло впечатление, что мне дано всё и сразу, …

Вдруг возник м истически й о б р а з: я представлял себя внутри светящегося шара из света, теплоты и любви, в центре этого шара e врейскими буквами написано имя (я запомнил, потом прочитал): Иешуа, то есть Иисус…

Короче, — пишет далее о. Лев, — я мгновенно из неверующего превратился в верующего, мгновенно. Я навсегда запомнил этот день: 27 января 1965 года, студенческие каникулы, я готовился к докладу на семинаре по научному коммунизму на тему «Религиозные взгляды Достоевского»….

После семинара ко мне подошли три студента, которые, как оказалось, были учениками отца Александра Меня. Они стали снабжать меня изданной на Западе религиозной литературой. Были сильнейшие мистические переживания, искушения — и во сне, и наяву…»

То есть, говоря попросту, студент Лев Регельсон впал в сильнейшую мистическую прелесть…

«И вот, — продолжает он, — 3 сентября 1965 года меня крестил отец Александр Мень, крестил в своём домике в Подмосковье, рядом с которым его потом убили. Так что верующим я стал в 26 лет, сложившимся уже человеком…».

Прошло много лет.

«За эти тридцать много чего было, — пишет отец Лев, — по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде» девять месяцев провёл в «Лефортово», следственной тюрьме КГБ (1980), работал сторожем в церкви Св. Духа на Даниловском кладбище (1981-1985), трудился электрослесарем на Ростокинской камвольно-отделочной фабрике (1985-1986). Дописывал книгу «Трагедия русской церкви, 1917-1953»».Так начинается, на мой взгляд, несколько «фантастическая» история отца Льва Регельсона.

Так именно начинается, но не кончается. «Свои наибольшие ожидания, — пишет автор статьи Алексей Челноков, — Регельсон возлагает на следующий 2018 год…»

Глава 2

От Льва Регельсона к Ульянову-Ленину

Да, именно так. Отец Лев Регельсон считает, что наиболее опасным, и даже страшным будет год от Р.Х. — 2018-й.

«По моим расчётам, – говорит он, – год 2018-й – к р и т и ч н ы й. Если некоторые события произойдут, это резко повысит достоверность предполагаемого «расписания» нашего существования на 50 последующих лет»…

Тут я должен несколько отвлечься от «Писания» отца Льва. Дело в том, что «некоторые события» уже начались. Причем очень как-то незаметно. И события эти «некоторые» есть не война в Сирии, и даже не война в ЛНР и ДНР, и не отравление «боярышником» в Иркутске, и не явление нового серийного маньяка, убившего 50-т женщин. Нет. События эти «некоторые» есть вновь разгорающаяся духовная война между Красными и Белыми в России, и по всем миру. Но в России особенно — ибо История, духовная и мистическая История делается именно в России. Красные опять поднимают на свои знамена уже не только Сталина, но и главного вурдалака, главного мертвеца — вампира Русской Истории, потомка хазарского Бека Ули — Владимира Уля-нова (Ленина). Вечно живой труп которого, подобно трупам древних балканских, валашских и трансильванских упырей, ждет своего часа в ближневосточном Зиккурате, точнее пирамиде кровавого ацтекского божка Вицлипуцли…

Да и что же!. Так и должно было быть. Ибо, как там не крути, главным демоном разрушившим Россию был всё же не Троцкий с его «перманентной революцией», не Свердлов с его сжиганием Царской Семьи, не Дзержинский с Лацисом и Петерсом с их «Чекой» — скотобойней. Не Красин с его колдовством, не Бокий с его сатанизмом, не Зиновьев с его садизмом и педерастией, но именно он — потомок Бека Ули по отцу и евреев Бланков по матери — классическое сочетание — садист и параноик, самый лютый ненавистник Русских и России, 17 лет проведший в эмиграции в Швейцарии, убийца Русской Церкви и самое Святой Православной Руси — Владимир Ильич Ульянов «Ленин» — живой неумирающий труп которого, повторяю в любой момент готов встать из гроба, выйти из зиккурата и погружаясь в февральскую метель — снова пойти терзать и истреблять все Русское, Православное и Народное…

Глава 3

Великий Монарх и Царь Михаил

Это что касается нашего отношения в Владимиру Ленину. Но вернемся к отцу Льву Регельсону, который создал, ни больше — ни меньше, как «Новое Откровение». Или, во всяком случае, «предсказания», которые посильнее нострадамусовых будут.

Так вот, наш новый Нострадамус предсказывает нам, ни больше — ни меньше, как «ЯВЛЕНИЕ НОВОГО МОНАРХА». Именно так называется следующая глава Откровения Льва Регельсона.

Дальше, дорогой читатель, внимание, ибо новый Нострадамус пишет:

«Речь идёт о восстановлении в Иерусалиме (sic!!!) Храма Единого Бога»

Расчеты отца Льва, как мы уже писали, основываются на расшифровке пророчеств Мишеля Нострадамуса (настоящее имя Моше-Газоне) еврея-сефарда, астролога, лекаря, фармацевта, алхимика и предсказателя. В частности, Катрена 10.72. Вот дословный перевод этого четверостишия: «В году тысяча девятьсот девяносто девятом и семь месяцев / С неба сойдёт В е л и к и й К о р о л ь У ж а с а. / Возродить великого короля Анголмуа./До после Марс управляет счастливо».

«Получается, — продолжает о. Лев, — что «в ночь с 22 на 23 ноября 1999 года должен был родиться Великий Монарх. Сегодня ему исполняется 17 лет, а занять престол он должен в возрасте 25 лет. Сразу подчеркну, что Великий Монарх – только п р е д т е ч а, готовящий приход (sic!!!) с в я т о г о и (sic!!!) б е с с м е р т н о г о Царя Михаила».

Не знаю кому как, но мне этот «Предтеча» и «Великий Монарх» напоминает «Зверя Апокалипсиса», а «Бессмертный Царь Михаил» — самого Антихриста. Ибо в Апокалипсисе Иоанна Богослова читаем: «11. И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. (Откровение Иоанна Богослова 19:11)…

Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: «Слово Божие».

(Откровение Иоанна Богослова 19:13)»…

«19. И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его.

И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами.»

(Откровение Иоанна Богослова 19:19-21)

Повторяю: мне лично эти Регельсоновы «Великий Монарх» и «Царь Михаил» очень напоминают «Лжепророка» и «Зверя» из Откровения Иоанна Богослова… Кроме того, в «Откровении» нигде не говорится, что «Храм Единого Бога» будет восстановлен. В «Откровении» Иоанна Богослова не говорится, а в, простите, в «откровении» Льва Регельсона — пожалуйста.

Да и не только это. Вот ещё: «Где-то году в 2055-м Китай попытается захватить власть над всем миром, но потерпит поражение, и после этого мир объединится под (sic!!!) с и м в о л и ч е с к о й в л а с т ь ю Царя Михаила. А затем, (тут я призываю читателя к особому вниманию! — Л.Д.С.-Н.) — после геофизической катастрофы (поворот литосферы), в атмосфере в с е о б щ е г о у ж а с а и д е п р е с с и и , власть у него на три с половиной года отнимет Зверь, Выходящий из Бездны (!!!). Затем Царь Михаил возвращается и царствует с ожившими мучениками в течение символической т ы с я ч и л е т.».

То есть перед нами старая ересь хилиазма — т. е. тысячелетнего царства праведников. И её проповедует нам не опустивший ноги в отвар из колдовских зелий еврейский предсказатель Мишель Нострадамус (Мойша Газоне), а православный священник Лев Регельсон.

«Библейские пророки, продолжает отец Лев, — указывают более конкретную цифру: 420 лет…». Где «библейские пророчества» это «указывают»? В «Талмуде», или может в «Каббале». Во всяком случае, в Библии таких «пророчеств» нет.

Впрочем, эти «Библейские картины» Льва Регельсона нас интересуют здесь не как «пророчества», а как явные симптомы «помешательства» и «хаоса», в которые впал, и продолжает впадать современный мир. Ибо «пророчествам» и «видениям» Льва Регельсона сегодня противостоит не менее интересные пророчества и видения других авторов, опубликованные в газетах, вышедших в эти первые дни страшного судьбоносного года от Рождества Христова — 2017-го…

Глава 4

Приближается 100-летние юбилей

Например, в газете «Секретные материалы» №2 (466) 2017, стр. 6. читаем интервью корреспондента «СМ» Якова Евглевского с петербургским предпринимателем, экс-депутатом Госдумы и Законодательного собрания Северной столицы Константином Севенардом. Но сначала об одной важнейшей теме.

В последнее время разные «СМИ» как левые, т. е. «Красные» (Коммунистические), так и тоже левые, т. е. «Желтые» (Либеральные), начали массированные атаки на фигуру последнего Русского Царя Николая II. Да и не только СМИ, но и наш, чуть было не написал «родной», Советский Кинематограф. Всех Православных Монархистов, всех истинно Русских людей возмутил планируемый показ кощунственного фильма Учителя «Матильда». А за «Матильдой» уже грядет «Викинг». Т.е. опять началось открытые нападения на Русь, на Русскую Историю, на Русское Царство. Дальше они будут только усиливаться. Ведь мы вступили в год 2017-й, в год Красной Богоборческой революции, а за ним грядет и год 2018-й, год изуверского убиения Царской Семьи. И богоборцы уже начали свое наступление со всех флангов сразу и с Коммунистического и с Либерального, и с многих других…

А теперь откровения господина Севенарда.

Отвечая на вопросы корреспондента, он говорит:

— Знаете, Матильда Феликсовна — звезда Матильда Фелисовна (Ксешинская — Л.Д.С.-Н.) — очень любила исполнять роль Лизы Колен в балете Петера Гертеля «Тщетная предосторожность». Название этого шедевра как нельзя лучше подходит (sic!!) к тому свистополясу, который устроила некая « православная общественность », ведомая определенными кругами . Вот уж воистину усердие не по разуму: рыдать из-за якобы предосудительного содержания не вышедшей на экраны киноленты. Делить шкуру не убитого медведя!».

Итак: «ведомая определенными кругами»… Что за «круги» не сказано. Однако ясно, что господин экс-депутат эти «круги» очень и очень недолюбливает. И не он один. Корреспондент Яков Евглевский тоже. Он подхватывает:

Момент плача выбран с умыслом: грядут даты, на фоне которых всякий плаксивый стон о дореволюционных событиях и эпизодах, включая романы венценосцев, может быть, где надо услышан и кем надо оценен…

Разумеется! — восклицает законодатель, а дальше произносит прямо таки супер-конспирологическую, я бы даже сказал, дельфийско-оракуловскую фразу:

Сроки строго учтены и тщательно продуманы! — и продолжает, -Грезы умерли! Зато многие вспоминают пророчества мудрецов-визионеров — Мишеля Нострадамуса, Вещего Авеля, Вольфа Мессинга, предрекавших неизбежное — естественно, в новых формах , возрождение русской монархии…

Возьмите наши структурные перемены после 1991 года. Державная символика. Введенный еще при Иване III Великий Герб в виде двуглавого орла. Царский триколлор, взамен красного стяга…»

Читаешь это и никак не поймешь монархист господин Севернард или наоборот?

Но тут встает вопрос: а что, собственно, есть настоящий, а не декоративный Монархизм?

Ведь настоящий-то Монархизм это, собственно, и есть, та самая, проявляющая «усердие не по разуму», «рыдающая в учтенные сроки» и «ведомая определенными кругами», «некая православная общественность».

И даже среди этой «некоей рыдающей общественности» есть несколько разных течений и направлений.

Скажут: а зачем вообще обращать внимание на «Красных» и «Желтых». Ведь мы «Белые» и идем своим «Белым» путем. Отвечу: это не так. Необходимо изучать и анализировать весь спектр идеологий, которые движутся, и намеренно, и расчетливо насаждаются «некими» определенными силами, старающимися сегодня вновь, как феврале 17-го, очернить, оклеветать и опорочить Святого Царя Мученика и Его Святую Семью. Именно изучать и анализировать. Ибо схватка, условных «Красных» и условно «Белых» в 2017-м — 2018 г.г. будет только нарастать. И тут наш современный Нострадамус о. Лев Регельсон — прав, мы действительно живем в последние эсхатологические времена. А потому, братья и сестры, — «Православие или Смерть!»…

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович — Никшич