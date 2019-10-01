Лен — исконно русская культура, которая может стать способом развития нечерноземных регионов

Первый вице-спикер СФ Николай Федоров провел совещание на тему «О мерах по развитию льноводства в России» с участием председателя попечительского совета Фонда «Льняной союз» Виктора Иванова.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, сенаторы от регионов, где традиционно выращивают эту важнейшую техническую сельхозкультуру, а также представители профильных общественных, коммерческих и экспертных организаций.

Николай Федоров отметил, что лен — это исконно русская культура, которая может стать драйвером социально-экономического развития нечерноземных регионов. «Развивать производство льна необходимо, начиная со стимулирования спроса, в том числе на законодательном уровне, опираясь на инновационные наукоемкие технологии его переработки и использования в различных сферах народного хозяйства».

Виктор Иванов представил участникам совещания концепцию развития льноводства и сопутствующих технических культур в нечерноземной зоне России на базе внедрения комплексных агромодулей. По его словам, необходимо формировать федеральную сеть подобных интеграционных модульных объектов, включающих в себя не только сельскохозяйственную и технологическую составляющую, но и соответствующую социальную инфраструктуру. Это будет способствовать возвращению в село квалифицированных специалистов и созданию многопрофильных высокорентабельных сельхозпроизводств.

Представители экспертного сообщества подтвердили высокий потенциал использования льна и его волокон для реализации задач государственной политики по импортозамещению. Продукция глубокой переработки льна может быть использована не только как важнейшее сырье для текстильной промышленности, но и для изготовления высокотехнологичных экологически безопасных композитных и строительных материалов, биоразлагаемых полимеров, продукции для ОПК и двойного назначения.

Итогом совещания стало заключение о необходимости применения комплексного государственного подхода для восстановления отечественного льноводства с привлечением не только профильных федеральных органов исполнительной власти, но и руководства субъектов Федерации, в связи с чем принято решение о подготовке и проведении в ноябре 2019 года парламентских слушаний по данной проблематике.